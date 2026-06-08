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Μουσική 08.06.2026

«Γρανίτα Λεμόνι»: Η Marseaux σε μια νέα κυκλοφορία που μυρίζει καλοκαίρι

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Η Marseaux ανακοίνωσε στα social media την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου της τραγουδιού «Γρανίτα λεμόνι»
Ειρήνη Στόφυλα

Η Marseaux ξέρει πάντα πώς να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού της και αυτή τη φορά το κατάφερε με μία μόνο ανάρτηση. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής pop σκηνής, αποκάλυψε πως ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media της και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές, likes και σχόλια από ενθουσιασμένους θαυμαστές. Το νέο κομμάτι έχει τίτλο «Γρανίτα λεμόνι» και αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 19 Ιουνίου.

Η τραγουδίστρια Marseaux σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με το κοινό της μέσα από ένα σύντομο βίντεο που ανέβασε τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram. Το teaser έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο της project και ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει συζητήσεις στα social media.

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Ο τίτλος «Γρανίτα λεμόνι» έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των fans, καθώς παραπέμπει άμεσα σε καλοκαιρινές εικόνες, ανεμελιά και υψηλές θερμοκρασίες. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι μόνο από τον τίτλο το τραγούδι μοιάζει να έχει όλα τα στοιχεία ενός καλοκαιρινού hit που μπορεί να κυριαρχήσει στα playlists των επόμενων μηνών.

Η Marseaux έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα πιστή βάση θαυμαστών, οι οποίοι ακολουθούν κάθε νέο μουσικό της βήμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Για αυτόν τον λόγο, η ανακοίνωση της νέας κυκλοφορίας προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στα social media, με δεκάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις του teaser.

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https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Οι τελευταίες κυκλοφορίες της έχουν δείξει ότι η νεαρή καλλιτέχνιδα συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο και την αισθητική της, διατηρώντας παράλληλα το προσωπικό της στίγμα που την έκανε να ξεχωρίσει. Το κοινό περιμένει πλέον να ακούσει ολόκληρο το τραγούδι και να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τον ιδιαίτερο τίτλο «Γρανίτα λεμόνι».

Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Η 19η Ιουνίου έχει σημειωθεί στα ημερολόγια των fans της Marseaux, οι οποίοι ανυπομονούν για τη νέα μουσική πρόταση της αγαπημένης τους τραγουδίστριας. Αν κρίνουμε από τον ενθουσιασμό που προκάλεσε το πρώτο teaser, το «Γρανίτα λεμόνι» έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ελληνικές κυκλοφορίες του καλοκαιριού. Τα social media ήδη μιλούν γι’ αυτό και μένει να φανεί αν θα εξελιχθεί στο επόμενο μεγάλο hit της σεζόν.

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Marseaux ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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