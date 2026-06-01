Celeb News 01.06.2026

Η Marseaux στο After Dark: «Δεν με ένοιαζαν τα ποτέ τα κιλά μου αλλά ο έλεγχος που είχε το φαγητό στη ζωή μου»

Η Marseaux μιλά στον Θέμη Γεωργαντά για την εμπειρία της Eurovision, τη σχέση της με τον Solμeister, τη μάχη με τη διατροφική διαταραχή και την απώλεια της μητέρας της
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια από τις πιο αυθεντικές και συναισθηματικά φορτισμένες συνεντεύξεις της, η Marseaux βρέθηκε απέναντι στον Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή «After Dark» του Open. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα άνοιξε την καρδιά της, μιλώντας για τη δύσκολη εμπειρία του διαγωνισμού, την άρρηκτη σχέση της με τον Solmeister, αλλά και τα πιο προσωπικά της βιώματα, από τη διατροφική διαταραχή μέχρι τη μεγάλη απώλεια της μητέρας της.

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται καλεσμένους στο «After Dark» με εξομολογητική διάθεση, σε ένα σκηνικό με πολλά φώτα.

Η συζήτηση ξεκίνησε από το πρόσφατο κεφάλαιο της Eurovision και τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό του Sing for Greece 2026. Παρόλο που η εμπειρία της άφησε μια γλυκιά γεύση λόγω των ανθρώπων που γνώρισε και του κλίματος που επικρατούσε, η ίδια παραδέχτηκε πως δυσκολεύτηκε πολύ με το στοιχείο του ανταγωνισμού. «Γλυκόπικρη θα πω. Γιατί γλυκόπικρη; Ε, πολύ γλυκιά από την άποψη ότι γνώρισα όμορφους ανθρώπους, όμορφους καλλιτέχνες. Υπήρχε έτσι ένα ωραίο κλίμα, αλλά σε προσωπικό επίπεδο κάπως ένιωσα ότι μου ήταν λίγο δύσκολο να ανταπεξέλθω, ας πούμε, σε συνθήκες διαγωνισμού και ανταγωνισμού», εξομολογήθηκε, εξηγώντας πως η πορεία της στη μουσική βασίστηκε πάντα σε μια προστατευμένη κατάσταση παρέας και οικογένειας, κάτι που την έκανε να «κομπλάρει» με τη φύση του διαγωνισμού.

Η σχέση ζωής με τον Solmeister

Όταν η κουβέντα πήγε στον Solmeister, η Marseaux δεν δίστασε να παραδεχτεί πως είναι το στήριγμά της σε κάθε επίπεδο. «Είναι η ζωή μου όλη», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως ο στενός της συνεργάτης υπήρξε μέντορας και κολλητός της, ενώ συγκατοικούσαν για 4 χρόνια. Στην ερώτηση αν σκέφτεται ποτέ να κάνει συνεργασίες με άλλους παραγωγούς, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Όχι. Νιώθω ρε παιδί μου πως όταν έχεις μια συνταγή που πετυχαίνει, γιατί να την αλλάξεις; Επειδή γενικά η μουσική και τα τραγούδια μου είναι πολύ προσωπικά, νιώθω ότι ο Sol μπορεί να τα καταγράψει και να τα δημιουργήσει όπως ακριβώς βγαίνουν από την καρδιά μου, από το μυαλό μου».

Η μάχη με τη διατροφική διαταραχή και την ψυχική υγεία

Με θάρρος, η Marseaux αναφέρθηκε στο παρελθόν της με τη διατροφική διαταραχή, τονίζοντας τη σημασία της ψυχοθεραπείας και της γυμναστικής στη διαχείρισή της. «Το έχω καταφέρει κάπως να το χειρίζομαι. Μπήκε στη ζωή μου πάρα πολύ η γυμναστική που πια έχω πάθει τρέλα, έρωτα», δήλωσε, προσθέτοντας πως στόχος της δεν ήταν ποτέ η εικόνα, αλλά η επιρροή που είχε το φαγητό πάνω της. «Δεν με πείραζαν τα κιλά μου. Αυτό που με πείραζε ήταν ότι το φαγητό είχε τεράστια επιρροή πάνω μου. Το θέμα είναι ξεκάθαρα η υγεία μας», υπογράμμισε, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Το χάος της απώλειας στα 17

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στην απώλεια της μητέρας της, όταν η ίδια ήταν μόλις 17 ετών. Μια εμπειρία που την ανάγκασε να ενηλικιωθεί απότομα. «Μεγάλωσα. Που για μένα αυτό είναι τελείως λάθος. Δηλαδή το ότι πρέπει ένα παιδάκι, ας πούμε δεκαεφτά, δεκαοχτώ χρονών, το να πάρει μία απόφαση που θα τον ακολουθεί…», μοιράστηκε, ανακαλώντας πόσο καθοριστική ήταν η στήριξη της μητέρας της στα καλλιτεχνικά της όνειρα, σε αντίθεση με την πίεση του περίγυρου για «συμβατικές» σπουδές, κάτι που μετά τον χαμό της δημιούργησε ένα αίσθημα χάους.

Έρωτας, «γκρίνια» και μελλοντικά όνειρα

Κλείνοντας, η καλλιτέχνιδα δεν έκρυψε ότι αυτή την περίοδο είναι ερωτευμένη και πολύ καλά στην προσωπική της ζωή. Παραδέχτηκε πως είναι «σχεσάκιας», αν και επιλεκτική, ενώ για το μέλλον δεν αποκλείει τον γάμο, περισσότερο για το πάρτι, και κυρίως τη δημιουργία οικογένειας, καθώς δηλώνει «έρωτας» με τα παιδιά. Όσο για τα ελαττώματά της, η Marseaux αυτοσαρκάστηκε με χιούμορ, αποδίδοντας την τάση της για γκρίνια στο ζώδιό της: «Είμαι Ιχθύς με Καρκίνο, οπότε θα πω την κλάψα, τη μίρλα και την γκρίνια!».

Μια πραγματικά ειλικρινής συνέντευξη που αναδεικνύει την ευαίσθητη αλλά και δυναμική προσωπικότητα της Marseaux, η οποία συνεχίζει να κερδίζει το κοινό όχι μόνο με τη μουσική της, αλλά και με την αυθεντικότητά της.

