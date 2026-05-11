Flashback στα MAD VMA 2025: Το εκρηκτικό ντουέτο της Evangelia και της Marseaux που έγινε hit

Ένα flashback στην εμφάνιση που ανέβασε τη θερμοκρασία στα MAD VMA και καθιέρωσε ένα από τα πιο viral μουσικά ντουέτα

Όταν γυρνάς πίσω στα MAD Video Music Awards 2025, υπάρχει μία στιγμή που ξεχωρίζει σχεδόν αμέσως και συνεχίζει να συζητιέται σαν να συνέβη χθες. Η συνάντηση της Evangelia με τη Marseaux στη σκηνή, σε ένα act που συνδύασε ενέργεια, στυλ και διαφορετικές μουσικές ταυτότητες, αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά highlights της βραδιάς.

Ένα εντυπωσιακό ντουέτο που άλλαξε ολόκληρη την ατμόσφαιρα και ξεσήκωσε το γήπεδο. Οι δύο καλλιτέχνιδες, με τη διαφορετική αλλά απόλυτα ταιριαστή σκηνική τους ενέργεια, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εκρηκτική στιγμή γεμάτη ρυθμό, ένταση και χημεία, με το κοινό να αντιδρά δυναμικά από την πρώτη κιόλας νότα.

Η ερμηνεία του «Alitheia» λειτούργησε σαν το απόλυτο φινάλε ενός act που είχε ήδη ανεβάσει τη θερμοκρασία στο γήπεδο, με την Evangelia να φέρνει τη μεσογειακή της pop ενέργεια και τη Marseaux να δίνει τη δική της πιο indie–urban και minimal ταυτότητα. Ο συνδυασμός τους απογείωσε ακόμη περισσότερο τη βραδιά, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πραγματικό μουσικό highlight.