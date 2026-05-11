Μουσική 11.05.2026

Flashback στα MAD VMA 2025: Το εκρηκτικό ντουέτο της Evangelia και της Marseaux που έγινε hit

Ένα flashback στην εμφάνιση που ανέβασε τη θερμοκρασία στα MAD VMA και καθιέρωσε ένα από τα πιο viral μουσικά ντουέτα
Πόπη Βασιλείου

Όταν γυρνάς πίσω στα MAD Video Music Awards 2025, υπάρχει μία στιγμή που ξεχωρίζει σχεδόν αμέσως και συνεχίζει να συζητιέται σαν να συνέβη χθες. Η συνάντηση της Evangelia με τη Marseaux στη σκηνή, σε ένα act που συνδύασε ενέργεια, στυλ και διαφορετικές μουσικές ταυτότητες, αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά highlights της βραδιάς.

Ένα εντυπωσιακό ντουέτο που άλλαξε ολόκληρη την ατμόσφαιρα και ξεσήκωσε το γήπεδο. Οι δύο καλλιτέχνιδες, με τη διαφορετική αλλά απόλυτα ταιριαστή σκηνική τους ενέργεια, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εκρηκτική στιγμή γεμάτη ρυθμό, ένταση και χημεία, με το κοινό να αντιδρά δυναμικά από την πρώτη κιόλας νότα.

Η ερμηνεία του «Alitheia» λειτούργησε σαν το απόλυτο φινάλε ενός act που είχε ήδη ανεβάσει τη θερμοκρασία στο γήπεδο, με την Evangelia να φέρνει τη μεσογειακή της pop ενέργεια και τη Marseaux να δίνει τη δική της πιο indie–urban και minimal ταυτότητα. Ο συνδυασμός τους απογείωσε ακόμη περισσότερο τη βραδιά, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πραγματικό μουσικό highlight.

Η δυναμική παρουσία τους, οι εναλλαγές στα στυλ και η απόλυτη σκηνική τους άνεση έκαναν το κοινό να αντιδρά εκρηκτικά, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο συζητημένα και viral στιγμιότυπα της διοργάνωσης, με τη χημεία των δύο καλλιτέχνιδων να είναι εμφανής σε κάθε δευτερόλεπτο πάνω στη σκηνή.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της βραδιάς ήταν ο τρόπος που δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι ενώθηκαν σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Η pop ενέργεια της Evangelia και η πιο εναλλακτική προσέγγιση της Marseaux δημιούργησαν ένα σύνολο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και έγινε αμέσως viral στα social media.

Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο ντουέτο συζητήθηκε έντονα και το περσινό καλοκαίρι, καθώς κατάφερε να συνδυάσει σκηνική παρουσία, μουσική ταυτότητα και συναίσθημα σε μια εμφάνιση που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του κοινού. Το performance στα MAD VMA 2025 δεν ήταν απλώς μια συνεργασία, αλλά μια στιγμή που έδειξε πώς η σύγχρονη ελληνική pop σκηνή εξελίσσεται μέσα από απρόσμενες συναντήσεις και δημιουργικά «πάντρεμα» καλλιτεχνών.

