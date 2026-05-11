Η Άννα Βίσση σαρώνει ξανά: To «Αιγαίο» έγινε Νο1 στο YouTube Trending

Η Άννα Βίσση είχε προχωρήσει ήδη από το προηγούμενο διάστημα στη δημιουργία της δικής της εταιρείας παραγωγής μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, με την ονομασία «Vission Music». Η εταιρεία λειτουργεί ως ένα σύγχρονο creative label με στόχο την παροχή καθετοποιημένων υπηρεσιών ψυχαγωγίας, καλύπτοντας τη μουσική παραγωγή, τα οπτικοακουστικά έργα και τις ευρύτερες καλλιτεχνικές δραστηριότητες της καλλιτέχνιδας.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση είχε σηματοδοτήσει τότε μια σημαντική αλλαγή στην επαγγελματική της πορεία, καθώς η Άννα Βίσση είχε αποκτήσει μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο στο έργο της και είχε χαράξει μια πιο αυτόνομη πορεία στον χώρο της μουσικής παραγωγής, απομακρυνόμενη σταδιακά από την προηγούμενη συνεργασία της με την Panik Records.

«100 χρόνια μαζί της ήμουν» – Το νέο κεφάλαιο του Νικόλα Ραπτάκη μετά την πολυετή πορεία του δίπλα στην Άννα Βίσση

Μέσα από αυτή τη νέα δομή, είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Αιγαίο», το οποίο είχε αποτελέσει το πρώτο μεγάλο project της Vission Music. Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και πολύ γρήγορα είχε κερδίσει την προσοχή του κοινού, ανεβαίνοντας στην κορυφή των τάσεων. Ανέβασε πρόσφατα η Άννα Βίσση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram την μεγάλη επιτυχία του νέου της τραγουδιού στο Youtube.

Το «Αιγαίο» έφθασε στο Νο1 του YouTube Trending, σημειώνοντας εντυπωσιακή απήχηση και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική δυναμική της Άννας Βίσση στη μουσική σκηνή, αλλά και την επιτυχία του νέου της επιχειρηματικού βήματος, το οποίο είχε ήδη αρχίσει να αφήνει έντονο αποτύπωμα στον χώρο της ελληνικής μουσικής παραγωγής.

Άννα Βίσση: «Σαρώνει» το Αιγαίο στο Spotify από την πρώτη μέρα