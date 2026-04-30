Celeb World 30.04.2026

«100 χρόνια μαζί της ήμουν» – Το νέο κεφάλαιο του Νικόλα Ραπτάκη μετά την πολυετή πορεία του δίπλα στην Άννα Βίσση

Ο Νικόλας Ραπτάκης μιλά για το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση και αποκαλύπτει γιατί κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του
Ειρήνη Στόφυλα

Οι πρόσφατες δηλώσεις του τραγουδιστή Νικόλα Ραπτάκη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star άνοιξαν ξανά τη συζήτηση γύρω από το τέλος μιας σημαντικής καλλιτεχνικής πορείας. Ο ίδιος μίλησε με ειλικρίνεια για την ολοκλήρωση της πολυετούς συνεργασίας του με την Άννα Βίσση, έναν άνθρωπο και καλλιτέχνιδα που, όπως είπε, έχει σημαδέψει την επαγγελματική του διαδρομή. Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα και χιούμορ, εξήγησε ότι η απόφαση ήταν κοινή και πως ένιωθε την ανάγκη να αναζητήσει τη δική του προσωπική εξέλιξη.

Συγκρεκριμένα, δήλωσε: «100 χρόνια μαζί της ήμουν. Την έχω στην καρδιά μου, την αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν μια απόφαση από κοινού. Και ήταν εύκολη απόφαση γιατί το σκεφτόμουν χρόνια. Καταλαβαίνω ότι είσαι δίπλα στην καλύτερη, στην απόλυτη, αλλά χρειαζόμουν και μια δική μου εξέλιξη».

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στην πολυσυζητημένη παρουσία της Βίσση στο Hotel Ερμού, έναν χώρο που είχε πλέον ταυτιστεί μαζί της. Εξήγησε πως, παρότι αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το να βρίσκεται κανείς δίπλα σε μια τόσο ισχυρή προσωπικότητα, ήρθε η στιγμή να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Παράλληλα, δεν δίστασε να μιλήσει με ενθουσιασμό για την πιθανότητα συνεργασίας με τη Δέσποινα Βανδή, δηλώνοντας ανοιχτά πως είναι φαν της και πως θα ήθελε πολύ να μοιραστεί τη σκηνή μαζί της.

Οι δηλώσεις του Ραπτάκη άναψαν συζητήσεις στα social media, αλλά και ανάμεσα στους θαυμαστές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις της ελληνικής μουσικής σκηνής. Πολλοί έσπευσαν να στηρίξουν την επιλογή του να κάνει το επόμενο βήμα, ενώ άλλοι εξέφρασαν τη νοσταλγία τους για τη συνεργασία του με την «απόλυτη».

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο σίγουρο είναι πως ο καλλιτέχνης δείχνει έτοιμος για μια νέα δημιουργική εποχή.


Ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνεργασιών και φαίνεται έτοιμος να κινηθεί προς τη δική του καλλιτεχνική ανανέωση. Το κοινό, φυσικά, περιμένει με ενδιαφέρον να δει πού θα τον οδηγήσει αυτό το νέο ξεκίνημα.

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Νικόλας Ραπτάκης
«Lovesick»: Το νέο romantic drama του Netflix με την Claire Danes που ήδη συζητιέται

