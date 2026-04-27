Διαγωνιζόμενη στο Your Face Sounds Familiar Κροατίας έγινε Άννα Βίσση και έκλεψε την παράσταση

Μια εντυπωσιακή στιγμή μεταμορφώσεων χάρισε στο κοινό του κροατικού Your Face Sounds Familiar η τραγουδίστρια και influencer Nora Ćurković, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή ενσαρκώνοντας την Άννα Βίσση στο 5ο επεισόδιο του show.

Η διαγωνιζόμενη επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Κανένας», προσπαθώντας να αποδώσει με ακρίβεια όχι μόνο τη φωνητική ταυτότητα της Ελληνίδας σταρ, αλλά και τη χαρακτηριστική σκηνική της ενέργεια. Η εμφάνιση βασίστηκε σε live παρουσία της Άννας Βίσση στην Κύπρο το 2006, στοιχείο που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στη μεταμόρφωση, καθώς απαιτούσε πιστή αναπαραγωγή ύφους και ερμηνείας.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, φαίνεται πως δικαίωσε την προσπάθειά της. Η Nora Ćurković κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και της κριτικής επιτροπής, κατακτώντας την πρώτη θέση του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Η νίκη της συνοδεύτηκε και από ένα σύντομο μήνυμα στα social media, όπου ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν, σημειώνοντας πως χάρηκε ιδιαίτερα για την επιτυχία της και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει δυναμικά στα επόμενα live του show.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση προστέθηκε στις πιο συζητημένες στιγμές του φετινού κύκλου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του format των μουσικών μεταμορφώσεων και τη διαχρονική απήχηση της Your Face Sounds Familiar.

