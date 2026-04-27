TV 27.04.2026

Διαγωνιζόμενη στο Your Face Sounds Familiar Κροατίας έγινε Άννα Βίσση και έκλεψε την παράσταση

anna_vissi
Η Nora Ćurković ενσάρκωσε την Άννα Βίσση στο Your Face Sounds Familiar, παρουσιάζοντας μια πιστή σκηνική και φωνητική μεταμόρφωση
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια εντυπωσιακή στιγμή μεταμορφώσεων χάρισε στο κοινό του κροατικού Your Face Sounds Familiar η τραγουδίστρια και influencer Nora Ćurković, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή ενσαρκώνοντας την Άννα Βίσση στο 5ο επεισόδιο του show.

anna_vissi
Η διαγωνιζόμενη επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Κανένας», προσπαθώντας να αποδώσει με ακρίβεια όχι μόνο τη φωνητική ταυτότητα της Ελληνίδας σταρ, αλλά και τη χαρακτηριστική σκηνική της ενέργεια. Η εμφάνιση βασίστηκε σε live παρουσία της Άννας Βίσση στην Κύπρο το 2006, στοιχείο που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στη μεταμόρφωση, καθώς απαιτούσε πιστή αναπαραγωγή ύφους και ερμηνείας.

Your Face Sounds Familiar: Ο νικητής της βραδιάς και οι 10 μεταμορφώσεις που έρχονται

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, φαίνεται πως δικαίωσε την προσπάθειά της. Η Nora Ćurković κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και της κριτικής επιτροπής, κατακτώντας την πρώτη θέση του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Η νίκη της συνοδεύτηκε και από ένα σύντομο μήνυμα στα social media, όπου ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν, σημειώνοντας πως χάρηκε ιδιαίτερα για την επιτυχία της και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει δυναμικά στα επόμενα live του show.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση προστέθηκε στις πιο συζητημένες στιγμές του φετινού κύκλου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του format των μουσικών μεταμορφώσεων και τη διαχρονική απήχηση της Your Face Sounds Familiar.

«Your Face Sounds Familiar»: Όλες οι μεταμορφώσεις που θα «συζητηθούν» στο επεισόδιο της Κυριακής, 26 Απριλίου

YFSF: Η Κατερίνα Παπουτσάκη με πράσινες παγιέτες και η Ρένα Μόρφη με δαντέλα έκλεψαν τις εντυπώσεις

Nora Ćurković Your Face Sounds Familiar ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to MAD: «Έχω πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και προσπαθώ να τη ζω στο έπακρο»

Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to MAD: «Έχω πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και προσπαθώ να τη ζω στο έπακρο»

27.04.2026
Η Charlize Theron σκαρφάλωσε σε γιγαντιαίο billboard στη Times Square για χάρη της νέας της ταινίας

Η Charlize Theron σκαρφάλωσε σε γιγαντιαίο billboard στη Times Square για χάρη της νέας της ταινίας

27.04.2026

Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα δύο νέα online κανάλια – ANT1 Comedy και ANT1 Drama
Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα δύο νέα online κανάλια – ANT1 Comedy και ANT1 Drama

27.04.2026
Your Face Sounds Familiar: Ο νικητής της βραδιάς και οι 10 μεταμορφώσεις που έρχονται
Your Face Sounds Familiar: Ο νικητής της βραδιάς και οι 10 μεταμορφώσεις που έρχονται

27.04.2026
«Your Face Sounds Familiar»: Όλες οι μεταμορφώσεις που θα «συζητηθούν» στο επεισόδιο της Κυριακής, 26 Απριλίου
«Your Face Sounds Familiar»: Όλες οι μεταμορφώσεις που θα «συζητηθούν» στο επεισόδιο της Κυριακής, 26 Απριλίου

26.04.2026
«Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»: Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA το Σάββατο 25/4
«Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»: Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA το Σάββατο 25/4

24.04.2026
«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης
«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης

24.04.2026
«Το Σόι σου» απόψε: Ο Βαγγέλης Χαμπέας σε προεκλογική μάχη
«Το Σόι σου» απόψε: Ο Βαγγέλης Χαμπέας σε προεκλογική μάχη

24.04.2026
Grand Hotel: Μυστικά, απαγωγή και ένας γάμος που προκαλεί σκάνδαλο στα νέα επεισόδια
Grand Hotel: Μυστικά, απαγωγή και ένας γάμος που προκαλεί σκάνδαλο στα νέα επεισόδια

24.04.2026
«Το Σόι σου» απόψε: Όταν το ΑΙ μπαίνει στις σχέσεις και τα κάνει «άνω-κάτω»
«Το Σόι σου» απόψε: Όταν το ΑΙ μπαίνει στις σχέσεις και τα κάνει «άνω-κάτω»

23.04.2026
«Στην αγκαλιά του Φάνη» – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή, 24 Απριλίου με τους Σάκη Κατσούλη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Ευαγγελία Πλατανιώτη
«Στην αγκαλιά του Φάνη» – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή, 24 Απριλίου με τους Σάκη Κατσούλη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Ευαγγελία Πλατανιώτη

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας