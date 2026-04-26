«Your Face Sounds Familiar»: Όλες οι μεταμορφώσεις που θα «συζητηθούν» στο επεισόδιο της Κυριακής, 26 Απριλίου

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar την Κυριακή, 26 Απριλίου - Οι μεταμορφώσεις που θα συζητηθούν

Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να δίνει τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό στις Κυριακές σου, φέρνοντας ξανά στη μικρή οθόνη τη λάμψη, τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση που το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο αγαπημένα shows. Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα που κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, το show επιστρέφει την Κυριακή 26 Απριλίου στις 21:00, αποδεικνύοντας ότι τα καλύτερα έρχονται τώρα.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Σάκης Ρουβάς δίνει τον δικό του παλμό, με ενέργεια, αμεσότητα και δυναμική επικοινωνία με κοινό και διαγωνιζόμενους, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον σε κάθε στιγμή. Δίπλα του, η κριτική επιτροπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη, συνεχίζει με χιούμορ, άποψη και αυθεντικότητα να σχολιάζει και να καθορίζει την πορεία των παικτών.

YFSF: Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμορφώνεται σε Bad Bunny -Η αποκάλυψη για τον πατέρα του

Η συζήτηση μεταφέρεται φυσικά στις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις που έρχονται αυτή την Κυριακή, με τους δέκα διαγωνιζόμενους να επιστρέφουν πιο έτοιμοι από ποτέ. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμορφώνεται σε Θοδωρή Φέρρη, ο Μέμος Μπεγνής σε ΑΡΟΝ, ενώ ο Biased Beast, νικητής της πρεμιέρας με το «Beautiful Things», αυτή τη φορά αναλαμβάνει την Άννα Βίσση. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης γίνεται Γιάννης Πάριος, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ενσαρκώνει τον Axl Rose, ενώ η Αφροδίτη Χατζημηνά φέρνει στη σκηνή τη Dua Lipa.

Την ίδια στιγμή, η Μαριάντα Πιερίδη μεταμορφώνεται σε Κατερίνα Στανίση, η Μαριλού Κατσαφάδου σε Raye, η Ίντρα Κέιν σε Δήμητρα Γαλάνη και η Δωροθέα Μερκούρη σε Μαίρη Χρονοπούλου, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό αποτέλεσμα που ενώνει διαφορετικά είδη και εποχές.

Η βραδιά, όμως, δεν είναι μόνο διαγωνιστική. Κάθε εμφάνιση και κάθε βαθμολογία αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνδέεται με έναν φιλανθρωπικό σκοπό, δίνοντας στο show έναν ουσιαστικό χαρακτήρα πέρα από τη διασκέδαση.

Με υψηλή αισθητική, σύγχρονη τεχνολογία και acts που γίνονται viral, το «Your Face Sounds Familiar» υπόσχεται για ακόμη μία Κυριακή ένα τηλεοπτικό αποτέλεσμα που ξεπερνά την απλή ψυχαγωγία και μετατρέπεται σε εμπειρία.

Grand Hotel: Μυστικά, απαγωγή και ένας γάμος που προκαλεί σκάνδαλο στα νέα επεισόδια