TV & Media 26.04.2026

«Your Face Sounds Familiar»: Όλες οι μεταμορφώσεις που θα «συζητηθούν» στο επεισόδιο της Κυριακής, 26 Απριλίου

Ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάζει το Your Face Sounds Familiar με χρυσά γράμματα και αστραφτερό φόντο.
Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar την Κυριακή, 26 Απριλίου - Οι μεταμορφώσεις που θα συζητηθούν
Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να δίνει τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό στις Κυριακές σου, φέρνοντας ξανά στη μικρή οθόνη τη λάμψη, τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση που το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο αγαπημένα shows. Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα που κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, το show επιστρέφει την Κυριακή 26 Απριλίου στις 21:00, αποδεικνύοντας ότι τα καλύτερα έρχονται τώρα.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Σάκης Ρουβάς δίνει τον δικό του παλμό, με ενέργεια, αμεσότητα και δυναμική επικοινωνία με κοινό και διαγωνιζόμενους, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον σε κάθε στιγμή. Δίπλα του, η κριτική επιτροπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη, συνεχίζει με χιούμορ, άποψη και αυθεντικότητα να σχολιάζει και να καθορίζει την πορεία των παικτών.

Η συζήτηση μεταφέρεται φυσικά στις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις που έρχονται αυτή την Κυριακή, με τους δέκα διαγωνιζόμενους να επιστρέφουν πιο έτοιμοι από ποτέ. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμορφώνεται σε Θοδωρή Φέρρη, ο Μέμος Μπεγνής σε ΑΡΟΝ, ενώ ο Biased Beast, νικητής της πρεμιέρας με το «Beautiful Things», αυτή τη φορά αναλαμβάνει την Άννα Βίσση. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης γίνεται Γιάννης Πάριος, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ενσαρκώνει τον Axl Rose, ενώ η Αφροδίτη Χατζημηνά φέρνει στη σκηνή τη Dua Lipa.

 

Την ίδια στιγμή, η Μαριάντα Πιερίδη μεταμορφώνεται σε Κατερίνα Στανίση, η Μαριλού Κατσαφάδου σε Raye, η Ίντρα Κέιν σε Δήμητρα Γαλάνη και η Δωροθέα Μερκούρη σε Μαίρη Χρονοπούλου, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό αποτέλεσμα που ενώνει διαφορετικά είδη και εποχές.

Η βραδιά, όμως, δεν είναι μόνο διαγωνιστική. Κάθε εμφάνιση και κάθε βαθμολογία αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνδέεται με έναν φιλανθρωπικό σκοπό, δίνοντας στο show έναν ουσιαστικό χαρακτήρα πέρα από τη διασκέδαση.

Με υψηλή αισθητική, σύγχρονη τεχνολογία και acts που γίνονται viral, το «Your Face Sounds Familiar» υπόσχεται για ακόμη μία Κυριακή ένα τηλεοπτικό αποτέλεσμα που ξεπερνά την απλή ψυχαγωγία και μετατρέπεται σε εμπειρία.

ANT1 TV Your Face Sounds Familiar
Αυτές είναι οι 3 συνήθειες που έχουν οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο

Αυτές είναι οι 3 συνήθειες που έχουν οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο

26.04.2026

«Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»: Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA το Σάββατο 25/4

24.04.2026
«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης

24.04.2026
«Το Σόι σου» απόψε: Ο Βαγγέλης Χαμπέας σε προεκλογική μάχη

24.04.2026
Grand Hotel: Μυστικά, απαγωγή και ένας γάμος που προκαλεί σκάνδαλο στα νέα επεισόδια

24.04.2026
«Το Σόι σου» απόψε: Όταν το ΑΙ μπαίνει στις σχέσεις και τα κάνει «άνω-κάτω»

23.04.2026
«Στην αγκαλιά του Φάνη» – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή, 24 Απριλίου με τους Σάκη Κατσούλη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Ευαγγελία Πλατανιώτη

23.04.2026
«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Απριλίου

23.04.2026
GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς

23.04.2026
Μπαμπά, σ' αγαπώ: Οι μπαμπάδες σε «πόλεμο» για τις σχέσεις τους στο επεισόδιο της Τετάρτης 22/4

22.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας