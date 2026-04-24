Grand Hotel: Μυστικά, απαγωγή και ένας γάμος που προκαλεί σκάνδαλο στα νέα επεισόδια

Ανατροπές, ένταση και μυστικά που απειλούν να βγουν στο φως φέρνουν τα νέα επεισόδια της σειράς «Grand Hotel», από τη Δευτέρα 27 έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου. Οι εξελίξεις κορυφώνονται, με τους ήρωες να βρίσκονται αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις και αποφάσεις που θα αλλάξουν τα πάντα.

Η φωτιά στο ξενοδοχείο γίνεται η αφορμή για μια αλυσιδωτή έκρηξη γεγονότων, καθώς ο Πέτρος και η Αλίκη γίνονται μάρτυρες του εμπρησμού. Η σύγκρουση του Πέτρου με τον Μάρκο και τον Νώντα παίρνει επικίνδυνη τροπή, με τον Μάρκο να συλλαμβάνεται, αλλά να προσπαθεί να γλιτώσει κατηγορώντας τον Πέτρο. Ο αστυνόμος Κομνηνός εκδίδει σήμα σύλληψης και ο Πέτρος αναγκάζεται να εξαφανιστεί, με την Αλίκη να τον προτρέπει να φύγει για να σωθεί.

Μεγάλη ανατροπή στο Grand Hotel – Πέτρος και Αλίκη καταλήγουν θανάσιμοι εχθροί

Την ίδια στιγμή, η εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου σκορπά πανικό στο ξενοδοχείο, με τις υποψίες να στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση. Η Ελένη και ο Βλάσσης μπαίνουν στο στόχαστρο, ενώ μια γυναίκα από το παρελθόν του Άρη έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο τις ισορροπίες. Παράλληλα, η Κυβέλη και ο Ρήγας προχωρούν τα σχέδιά τους για γάμο, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις και το σκάνδαλο που πλησιάζει.

Η αγωνία της Αλίκης για τον Πέτρο μεγαλώνει, καθώς εκείνος έχει ήδη διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ οι προσπάθειές τους να επικοινωνήσουν μπλοκάρονται. Ένα τηλεγράφημα καταλήγει σε λάθος χέρια και ένα γράμμα ίσως δεν φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Την ίδια στιγμή, η Σμαρούλα με τη βοήθεια της Μαρίνας κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Πέτρο μακριά από την Αλίκη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, οι πιέσεις προς τον Χρόνη αυξάνονται, ενώ ένα σχέδιο για να αντιμετωπιστεί ο Χατζημήτρος αρχίζει να διαμορφώνεται. Την ίδια ώρα, μια νέα αποκάλυψη έρχεται να ταράξει τα νερά: η εγκυμοσύνη της Αλίκης. Ο Ιορδάνης ωθεί τον Άρη να αναζητήσει απαντήσεις, όμως η αλήθεια που θα αποκαλυφθεί δεν θα είναι αυτή που περιμένουν.

Στο «Grand Hotel», τίποτα δεν μένει κρυφό για πάντα και τα επόμενα επεισόδια υπόσχονται να αποκαλύψουν ακόμη περισσότερα.

