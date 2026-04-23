TV & Media 23.04.2026

«Το Σόι σου» απόψε: Όταν το ΑΙ μπαίνει στις σχέσεις και τα κάνει «άνω-κάτω»

Όταν οι απαντήσεις δεν βγαίνουν πια από την καρδιά αλλά από μια οθόνη, τότε οι παρεξηγήσεις και οι αποκαλύψεις έρχονται με τρόπο που δεν περιμένεις
Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα στο «Σόι σου», το αποψινό επεισόδιο έρχεται να σου αποδείξει πως πάντα υπάρχει τρόπος να εκπλαγείς. Αυτή τη φορά, η καθημερινότητα των ηρώων ανατρέπεται από κάτι που πλέον υπάρχει παντού γύρω σου: την τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε αθώες ερωτήσεις και «έξυπνες» απαντήσεις, ξεκινά μια αλυσίδα καταστάσεων που ξεφεύγει πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο θα περίμενες.

Η Αλεξάνδρα, με τη βοήθεια του Μένιου, κάνει την αρχή και βουτά στον κόσμο του ΑΙ με ενθουσιασμό που σύντομα γίνεται… εμμονή. Εκεί που ξεκινά σαν παιχνίδι, καταλήγει να περνάει ώρες συνομιλώντας, κουτσομπολεύοντας, ακόμα και μαγειρεύοντας με την τεχνητή νοημοσύνη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φτάνει στο σημείο να τσακώνεται μαζί της, αποδεικνύοντας πως τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό αρχίζουν να θολώνουν επικίνδυνα.

Την ίδια στιγμή, η Λυδία και ο Σάββας ακολουθούν τη δική τους…«τεχνολογική» πορεία. Στην προσπάθειά τους να λύσουν κάθε πρόβλημα της καθημερινότητας – ακόμη και τα ζητήματα της σχέσης τους – στρέφονται στο ΑΙ για απαντήσεις. Μόνο που αυτή η επιλογή έχει ένα τίμημα: σταματούν να επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους και αρχίζουν να επαναλαμβάνουν μηχανικά όσα τους «υπαγορεύονται». Και κάπου εκεί, η ανθρώπινη επαφή χάνεται.

Ο Μενέλαος, η Αντωνία και ο Κωνσταντίνος παρακολουθούν με απορία – και αρκετή αγωνία – την κατάσταση να ξεφεύγει. Προσπαθούν να τους επαναφέρουν στην πραγματικότητα, όμως οι προσπάθειές τους μοιάζουν να πέφτουν στο κενό. Μέχρι που η αλήθεια αποκαλύπτεται μπροστά σε όλους και τίποτα δεν μπορεί πλέον να μείνει κρυφό.

Κι εσύ, βλέποντας όλα αυτά, δεν μπορείς να μην αναρωτηθείς: όταν οι απαντήσεις δίνονται τόσο εύκολα, μήπως τελικά χάνεται κάτι πιο σημαντικό; Το αποψινό επεισόδιο του «Σόι σου» παίζει με αυτή την ιδέα, ισορροπώντας ανάμεσα στο χιούμορ και μια αλήθεια που αγγίζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γελάσεις, θα ταυτιστείς και ίσως… αναγνωρίσεις μικρά κομμάτια της δικής σου καθημερινότητας μέσα σε όσα συμβαίνουν.

