«Το σόι σου»: Η Χαρούλα γίνεται viral και ο Χαμπέας… αντιδρά

Η Μπέλα αναζητά τρόπο να γίνει influencer, όμως η δημοσιότητα καταλήγει στην Χαρούλα, δημιουργώντας ένταση στο σπίτι

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», η Μπέλα προσπαθεί να εισχωρήσει στον κόσμο των social media, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση στην οικογένεια. Μια χορογραφία με μπανάνες γίνεται η αφορμή ώστε η Μπέλα να αποφασίσει να γίνει influencer.

Καθώς οι προσπάθειές της δεν αποδίδουν, στρέφεται στη Χαρούλα, η οποία διαθέτει μαγειρικές γνώσεις και μυστικές συνταγές από τη γιαγιά της. Η συμμετοχή της Χαρούλας στα βίντεο ανατρέπει τα δεδομένα, αφού η ίδια αρχίζει να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ακολούθων. Η νέα διαδικτυακή δραστηριότητα της Χαρούλας, επηρεάζει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ο Χαμπέας βλέπει τη δημοφιλία της να αυξάνεται και αντιδρά έντονα. Προσπαθώντας να επαναφέρει την ισορροπία, αποφασίζει να ασχοληθεί και ο ίδιος με τα social media. Στόχος του είναι να γίνει ο πιο γνωστός χασάπης του διαδικτύου, όμως η προσπάθειά του δεν εξελίσσεται όπως περιμένει.

