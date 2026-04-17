«Grand Hotel»: Εγκυμοσύνες, μυστικά και φωτιά αλλάζουν τα πάντα στα νέα επεισόδια

Το Grand Hotel επιστρέφει με νέα επεισόδια από τη Δευτέρα 20 Απριλίου έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου, συνεχίζοντας την εξέλιξη των ιστοριών των βασικών χαρακτήρων. Οι εξελίξεις επικεντρώνονται σε προσωπικές αποκαλύψεις, εντάσεις στις σχέσεις και γεγονότα που επηρεάζουν συνολικά την ισορροπία στο ξενοδοχείο.

Ο Πέτρος φτάνει στο ξενοδοχείο με σκοπό να μιλήσει στη Σοφία, ενώ η συνάντησή του με την Αλίκη οδηγεί και τους δύο σε σημαντικές αποφάσεις. Την ίδια στιγμή, η Αλίκη φαίνεται έτοιμη να του αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της.

Παράλληλα, η Κυβέλη επιχειρεί ξανά να φύγει κρυφά από το ξενοδοχείο, όμως οι κινήσεις της γίνονται αντιληπτές. Ο Ιορδάνης ενημερώνει τον Άρη, ενώ η ίδια συναντά τον Ρήγα, χωρίς να γνωρίζει ότι παρακολουθείται. Οι εξελίξεις γύρω από τον Ρήγα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τη σύλληψή του, με την Κυβέλη να προσπαθεί να βρει τρόπο να τον βοηθήσει.

Grand Hotel: Μυστικά, έρωτες και απρόσμενες επιστροφές στα επόμενα επεισόδια

Σε άλλη εξέλιξη, η Μαρίνα ζητά από την Αλίκη να απομακρυνθεί από τον Πέτρο, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Όταν ο Πέτρος μαθαίνει για τη συνάντηση αυτή, αντιδρά έντονα. Ταυτόχρονα, η Κυβέλη θέτει ένα σημαντικό δίλημμα στον Αλέξανδρο, προκειμένου να αποσύρει τη μήνυση κατά του Ρήγα.

Η επιστροφή του Αλέξανδρου στο ξενοδοχείο μαζί με τον μικρό Γεώργιο προκαλεί νέες εντάσεις. Η Σοφία αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις και οδηγείται σε ρήξη με τη μητέρα της.

Την ίδια περίοδο, ο Χατζημήτρος οργανώνει μια ενέργεια με στόχο τον προσφυγικό συνοικισμό, δίνοντας εντολή να προκληθεί πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Μελίνα. Ο γάμος πραγματοποιείται, ωστόσο μια εξέλιξη απειλεί να αποκαλύψει ένα σημαντικό μυστικό που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη της Μελίνας.

Οι εξελίξεις κορυφώνονται όταν ξεσπά φωτιά στα σπίτια του συνοικισμού, τη στιγμή που η Αλίκη βρίσκεται με τον Πέτρο και ετοιμάζεται να του αποκαλύψει την αλήθεια.

Η σειρά προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00 στον ANT1, ενώ τα επεισόδια είναι διαθέσιμα και μέσω της πλατφόρμας ANT1+.

