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TV 16.06.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η Ελένη απαντά στην πρόταση γάμου και ο Ηρακλής σοκάρει τη Τζένη

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Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο με τις κρίσιμες αποφάσεις για την Ελένη, τον Ηρακλή και την έννοια της οικογένειας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ελένη καλείται να απαντήσει στην πρόταση γάμου του Δημήτρη, με την παρουσία της Κατερίνας να δημιουργεί αγωνία.
  • Ο Νίκος και η Στέλλα συζητούν τι ορίζει την οικογένεια, προσπαθώντας να βρουν τη θέση τους.
  • Η Τζένη σοκάρεται από την πρόταση του Ηρακλή, η οποία διαφέρει από τις προσδοκίες της.
  • Το επεισόδιο με τίτλο «Ποιοι ακριβώς είμαστε οικογένεια (και ποιοι όχι)» αναμένεται να ξεκαθαρίσει σχέσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι εξελίξεις στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» παίρνουν φωτιά, με τα συναισθήματα και τις αποφάσεις να κυριαρχούν στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί απόψε στις 21:00 στον Alpha. Οι πρωταγωνιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμα διλήμματα, καθώς οι ισορροπίες στις σχέσεις τους δοκιμάζονται, ενώ οι προτάσεις, είτε συναισθηματικές είτε πρακτικές, φέρνουν τα πάνω κάτω.

Ηρακλής - Τζένη

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η Ελένη, η οποία καλείται επιτέλους να δώσει μια απάντηση στην πρόταση γάμου του Δημήτρη. Η κατάσταση, ωστόσο, απέχει πολύ από το να είναι απλή. Ο Δημήτρης καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες να χτίσει όμορφες στιγμές με εκείνη και τον Βίκτωρα, όμως η σκιά της Κατερίνας παραμένει απειλητική, δημιουργώντας μια διαρκή αγωνία για το αν η επιστροφή της θα ανατρέψει τα πάντα.

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Παράλληλα, ο Νίκος και η Στέλλα έρχονται αντιμέτωποι με ένα υπαρξιακό ερώτημα: τι ορίζει τελικά μια οικογένεια; Μαζί με τις κόρες του, ανοίγουν μια ουσιαστική συζήτηση που θα καθορίσει τις σχέσεις τους και το «τουρλουμπούκι» που έχουν δημιουργήσει, προσπαθώντας να βρουν τη θέση τους ο ένας στη ζωή του άλλου.

Στέλιος - Τζούλια

Την ίδια ώρα, η Τζένη βιώνει στιγμές έντασης, καθώς ο Ηρακλής αποφασίζει να της κάνει μια πρόταση που την έχει γεμίσει άγχος. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ διαφορετική από τις φοβίες της. Όταν ο Ηρακλής αποκαλύπτει τις προθέσεις του, η Τζένη μένει εμβρόντητη, καθώς η πρότασή του διαφέρει ριζικά από όλα όσα είχε φανταστεί μέχρι τώρα.

Το 52ο επεισόδιο με τίτλο «Ποιοι ακριβώς είμαστε οικογένεια (και ποιοι όχι)» υπόσχεται να ξεκαθαρίσει αρκετά από τα θολά τοπία στις σχέσεις των ηρώων, θέτοντας τα θεμέλια για τις επόμενες μεγάλες αποφάσεις.

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ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ
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