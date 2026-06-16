Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 16.06.2026

Mad VMA Village Festival 2026: Όσα έγιναν στο απόλυτο party πριν τη μεγάλη βραδιά των βραβείων

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Από τον εκρηκτικό παλμό του κόσμου και το live του Kidd μέχρι τις πιο viral στιγμές της ημέρας, το Mad VMA Village Festival «άναψε φωτιές» και μας προετοιμάζει για την απόλυτη μουσική γιορτή αύριο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η καρδιά της μουσικής χτύπησε πιο δυνατά από ποτέ σήμερα στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, μετατρέποντας τον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do στο απόλυτο σημείο συνάντησης της νεολαίας. Από νωρίς το απόγευμα, το ρεύμα του κόσμου ήταν ασταμάτητο! Χιλιάδες fans κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το φεστιβάλ, δημιουργώντας ένα σκηνικό που έσφυζε από ζωή, παλμό και μια διάχυτη ανυπομονησία, αποδεικνύοντας πως το «Mad VMA vibe» είναι η πιο δυνατή και αυθεντική εμπειρία του φετινού καλοκαιριού.

maybelline_village_mad_vma

Ο αέρας ήταν γεμάτος από μουσική, γέλια και την αδρεναλίνη της μεγάλης αναμονής για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, τα οποία έρχονται αύριο, 17 Ιουνίου, στις 19:30, για να γράψουν ιστορία. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από την πρώτη στιγμή, με το Village να αποτελεί έναν παράλληλο, μαγικό κόσμο όπου η ψηφιακή λάμψη συναντά την πραγματική διασκέδαση. Ήταν μια μέρα όπου η ενέργεια του κόσμου έγινε ένα με τη μουσική, με το πλήθος να δονείται στον ρυθμό του φεστιβάλ, δημιουργώντας μια αίσθηση ενότητας και γιορτής που μόνο τα Mad VMA μπορούν να προσφέρουν.

O Ακύλας στο MAD VMA Vidcast 2026: «Πήρα πολλή αγάπη όταν γύρισα από την Eurovision»

Το κέφι δεν σταμάτησε ούτε λεπτό, καθώς ο κόσμος έγινε ένα με το φεστιβάλ, «οργώνοντας» κάθε σπιθαμή του χώρου. Στο booth της ΔΕΗ επικράτησε το αδιαχώρητο, με την ουρά για τον Akylas να εκτείνεται σε όλο το μήκος του χώρου. Οι fans, με ενθουσιασμό που δεν περιγράφεται, περίμεναν υπομονετικά να δουν τον αγαπημένο τους creator, να ανταλλάξουν κουβέντες και να πάρουν το συλλεκτικό σκουφάκι που έγινε το απόλυτο αξεσουάρ της ημέρας. Παράλληλα, η διάδραση ήταν παντού: οι επισκέπτες «εγκλωβίστηκαν» με την πιο ευχάριστη διάθεση στο φουτουριστικό igloo της Old Spice, βιώνοντας μια μοναδική «παγωμένη» εμπειρία, ενώ οι πιο δραστήριοι έκαναν ουρά για να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο skateboarding, με τους θεατές να αποθεώνουν κάθε κίνηση.

old_spice_village

Η αλληλεπίδραση ήταν το κλειδί της επιτυχίας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι Mad Viral Creators βγήκαν κυριολεκτικά από την οθόνη του κινητού και συνάντησαν τους followers τους, δημιουργώντας μια αλυσίδα από stories, ατελείωτα selfies και αυθόρμητες συζητήσεις που έκαναν τους fans να νιώσουν μέρος μιας μεγάλης παρέας. Το Mad Radio 106,2 έδινε τον ρυθμό σε κάθε γωνιά του Village, με τους ακροατές να συμμετέχουν ενεργά στους live διαγωνισμούς, ενώ στο πολυσύχναστο doll box του Mad.gr δεν έπεφτε καρφίτσα, καθώς όλοι ήθελαν να αποθανατίσουν τη στιγμή τους σε ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από το feed του Instagram.

starbucks_village

Και επειδή μια τέτοια γιορτή θέλει ενέργεια, το κοινό βρήκε τους καλύτερους συμμάχους για να συνεχίσει το ασταμάτητο «party-hopping». Τα παγωτά της Algida έγιναν η γλυκιά συνήθεια της ημέρας, ενώ οι παγωμένοι καφέδες των Starbucks προσέφεραν την απαραίτητη τονωτική ένεση σε όσες παρέες έκαναν τη βόλτα τους ανάμεσα στα περίπτερα. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ζωή, με κόσμο να πηγαινοέρχεται, να χορεύει, να φωτογραφίζεται και να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο αυτής της ανεπανάληπτης εμπειρίας.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

Η ημέρα κορυφώθηκε με τον πιο δυναμικό τρόπο όταν ο Kidd ανέβηκε στη σκηνή. Ο κόσμος, σε μια έκρηξη ενθουσιασμού, κυριολεκτικά «ταρακούνησε» το στάδιο, τραγουδώντας και χορεύοντας σε ένα live που τα είχε όλα: ρυθμό, πάθος και μια μοναδική σύνδεση καλλιτέχνη και κοινού. Με την ενέργεια να βρίσκεται στα ύψη και την αγωνία για τη μεγάλη βραδιά να κορυφώνεται, το Mad VMA Village Festival απέδειξε πως η μουσική είναι πάνω από όλα γιορτή. Και αν ο σημερινός παλμός ήταν αυτός, φανταστείτε τι έχει να γίνει αύριο, 17 Ιουνίου, στις 19:30, στη μεγάλη σκηνή των MAD VMA 2026!

Kεντρική Εικόνα:Akim Tsatsoulis

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