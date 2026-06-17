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Μουσικά Νέα 17.06.2026

Taylor Swift: Στο στούντιο τα ξημερώματα, λίγο πριν τον γάμο της χρονιάς!

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Η Taylor Swift εντοπίστηκε στο Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης λίγο πριν τον γάμο της με τον Travis Kelce
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift επισκέφθηκε το στούντιο ηχογράφησης Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης.
  • Η τραγουδίστρια παρέμεινε στο στούντιο όλη νύχτα, φεύγοντας το πρωί.
  • Ο γάμος της Swift με τον Travis Kelce αναμένεται να γίνει στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden.
  • Η επίσκεψη στο στούντιο εγείρει ερωτήματα για νέα μουσική ή ειδικό project.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί η Taylor Swift να βρίσκεται στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών για τον πολυαναμενόμενο γάμο της, ωστόσο αυτό δεν την κρατά μακριά από τον αγαπημένο της χώρο, το στούντιο ηχογράφησης. Η διάσημη καλλιτέχνις εντοπίστηκε να φτάνει στο ιστορικό Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης το βράδυ της Δευτέρας.

taylor_swift
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διατηρώντας ένα μυστηριώδες ύφος, η Swift παρέμεινε στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, για να βγει τελικά γύρω στις 6 το πρωί της Τρίτης. Φορώντας ένα casual σύνολο με τζιν και T-shirt, φαινόταν ευδιάθετη καθώς επιβιβαζόταν στο όχημά της, αφήνοντας τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται τι ετοιμάζει.

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Όπως είναι γνωστό, ο επερχόμενος γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ζευγάρι ετοιμάζει μια εντυπωσιακή γιορτή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για τις 3 Ιουλίου, έχοντας προσκαλέσει περισσότερους από 1.000 καλεσμένους.

taylor_swift
https://www.instagram.com/toystory/?hl=el

Η σταρ φέρεται να χτίζει μια τεράστια σκηνή για την εκδήλωση σε ειδικές εγκαταστάσεις στο Rock Lititz της Πενσυλβάνια, ενώ κατά τη διάρκεια της γιορτής αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή και να πάρουν το μικρόφωνο αρκετοί από τους μουσικούς φίλους της. Παράλληλα, ενώ το Madison Square Garden θα αποτελέσει τον χώρο της μεγάλης δεξίωσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια η γαμήλια τελετή θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετική τοποθεσία.

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Το γεγονός ότι η Swift επισκέπτεται το στούντιο εν μέσω τόσο έντονων προετοιμασιών γεννά ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για νέα μουσική ή για κάποιο ειδικό project που συνδέεται με τη μεγάλη ημέρα. Οι θαυμαστές της παραμένουν σε εγρήγορση και περιμένουν με αγωνία τις επόμενες κινήσεις της. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εξελίξεις.

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Taylor Swift μουσική
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