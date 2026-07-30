Οι «Μπλε Ώρες» έρχονται στο ΣΚΑΪ και το πρώτο trailer είναι πιο σκοτεινό από όσο φαντάζεσαι

Με μια ματιά Η νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες» ετοιμάζεται για πρεμιέρα στο ΣΚΑΪ.

Η σειρά διαδραματίζεται στο Πήλιο και αφορά έναν κρυφό έρωτα δύο παντρεμένων ανθρώπων.

Μια δολοφονία ανατρέπει τις ισορροπίες, φέρνοντας στο φως μυστικά και υποψίες.

Η Πάολα ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων της σειράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι «Μπλε Ώρες» ετοιμάζονται να κάνουν πρεμιέρα στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, φέρνοντας στις οθόνες μια ιστορία γεμάτη πάθος, μυστικά και ανατροπές. Το πρώτο επίσημο trailer κυκλοφόρησε και δίνει μια δυνατή γεύση από τη νέα δραματική παραγωγή που φιλοδοξεί να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Με κινηματογραφική αισθητική, έντονα συναισθήματα και ένα δυνατό καστ, η σειρά υπόσχεται να ξεχωρίσει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Παράλληλα, η Πάολα βάζει τη δική της μουσική υπογραφή ερμηνεύοντας το τραγούδι των τίτλων.

Η ιστορία ξεκινά στο μαγευτικό Πήλιο και συγκεκριμένα στην Τσαγκαράδα, εκεί όπου οι πρώτες πρωινές ώρες γίνονται το μοναδικό καταφύγιο δύο ανθρώπων που δεν μπορούν να είναι μαζί. Η Εύα, την οποία υποδύεται η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, και ο Άγγελος, με τον Βαγγέλη Κακουριώτη, ζουν έναν κρυφό έρωτα, καθώς και οι δύο είναι παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους. Οι συναντήσεις τους γίνονται πάντα πριν χαράξει, στις λεγόμενες «μπλε ώρες», όταν όλα μοιάζουν να μπορούν να συμβούν. Όμως η μοίρα έχει διαφορετικά σχέδια.

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Η δολοφονία της Λίζας, συζύγου του Άγγελου, ανατρέπει κάθε ισορροπία και μετατρέπει τον ίδιο στον βασικό ύποπτο της υπόθεσης. Από εκείνη τη στιγμή, καλά κρυμμένα μυστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, οι σχέσεις δοκιμάζονται και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το ποιον μπορεί να εμπιστευτεί. Οι ήρωες θα βρεθούν αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις και οι συνέπειες των επιλογών τους θα είναι καθοριστικές.

Ξεχωριστό ρόλο στη νέα σειρά έχει και η μουσική, καθώς η Πάολα ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Η χαρακτηριστική φωνή της συνοδεύει ιδανικά το σκοτεινό και συναισθηματικό ύφος της σειράς, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην ατμόσφαιρα.

Ποιοι υπογράφουν τις «Μπλε Ώρες»

Η νέα δραματική σειρά φέρει την υπογραφή των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, δημιουργών που έχουν συνδέσει το όνομά τους με επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές. Οι «Μπλε Ώρες» αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

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