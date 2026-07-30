TV & Media 30.07.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Δες τη νέα ηρωίδα που θα φέρει τα πάνω κάτω στον 2ο κύκλο

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Η Κόρα Καρβούνη κάνει δυναμική είσοδο στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και φέρνει ανατροπές που θα αλλάξουν τα πάντα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κόρα Καρβούνη εισέρχεται στη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» ως Ερμιόνη.
  • Η Ερμιόνη είναι η ξαδέλφη της Βιργινίας και είχε χρηματοδοτήσει το νηπιαγωγείο.
  • Επιστρέφει για να διεκδικήσει όσα πιστεύει ότι της ανήκουν, προκαλώντας συγκρούσεις.
  • Η άφιξή της αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες και να φέρει απρόβλεπτες εξελίξεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο δεύτερος κύκλος της επιτυχημένης οικογενειακής κωμωδίας «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Alpha με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, νέες αφίξεις και ιστορίες που υπόσχονται άφθονο γέλιο αλλά και έντονες συγκινήσεις. Οι δημιουργοί της σειράς ανεβάζουν τον πήχη, εμπλουτίζοντας το καστ με πρόσωπα που θα αλλάξουν τη δυναμική των ηρώων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Κόρα Καρβούνη, η οποία κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη σειρά με έναν ρόλο που αναμένεται να συζητηθεί. Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποκαλύπτουν μόνο μια μικρή γεύση από όσα έρχονται.

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Η Κόρα Καρβούνη υποδύεται την Ερμιόνη, την ξαδέλφη της Βιργινίας και το πρόσωπο που είχε συμβάλει οικονομικά στη δημιουργία του νηπιαγωγείου «Τα Έξυπνα Δελφινάκια». Ύστερα από καιρό επιστρέφει με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διεκδικήσει όσα πιστεύει ότι της ανήκουν.

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Η εμφάνισή της θα ταράξει τις ισορροπίες, θα φέρει αντιπαραθέσεις, έντονες συγκρούσεις και θα αναγκάσει τους ήρωες να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και χωρίς διάθεση για συμβιβασμούς, η Ερμιόνη φαίνεται πως θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της νέας σεζόν.

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Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα δίνουν το πρώτο spoiler

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα παρουσιάζουν την Κόρα Καρβούνη στον νέο της ρόλο, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία της μόνο απαρατήρητη δεν θα περάσει.

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Το βλέμμα, το στιλ και η στάση της προδίδουν μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το διεκδικήσει. Η άφιξή της θα επηρεάσει όχι μόνο τη Βιργινία αλλά και όλους τους αγαπημένους χαρακτήρες, δημιουργώντας απρόβλεπτες εξελίξεις που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

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Με νέους χαρακτήρες, ανατρεπτικές ιστορίες και ακόμα πιο απολαυστικές στιγμές, το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει αποφασισμένο να κερδίσει ξανά το κοινό. Και αν η είσοδος της Κόρας Καρβούνη είναι μόνο η αρχή, τότε όλα δείχνουν πως η νέα τηλεοπτική σεζόν θα κρύβει πολλές ακόμα εκπλήξεις.

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ALPHA Κόρα Καρβούνη μπαμπά σ' αγαπώ ΣΕΙΡΑ
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