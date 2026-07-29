Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN μετά από χρόνια συνεργασίας. Όλες οι πληροφορίες και η δήλωσή της

Με μια ματιά Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN μετά από χρόνια συνεργασίας.

Η δημοσιογράφος έχει ήδη καταθέσει την παραίτησή της στη διοίκηση του σταθμού.

Θα παραμείνει στην εκπομπή «10 Παντού» μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.

Η αποχώρησή της οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και όχι σε κακές σχέσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μίνα Καραμήτρου αποφάσισε να αποχαιρετήσει το OPEN, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή επαγγελματική διαδρομή στον τηλεοπτικό σταθμό. Η δημοσιογράφος έχει ήδη καταθέσει την παραίτησή της στη διοίκηση, επιλέγοντας να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με το κανάλι μετά την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση είχε γνωστοποιηθεί εγκαίρως στη διοίκηση του σταθμού, με τη δημοσιογράφο να επιθυμεί να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της επαγγελματικής της πορείας. Έτσι, θα παραμείνει στην παρουσίαση της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη, μέχρι την τελευταία εκπομπή της σεζόν, πριν αποχωρήσει οριστικά.

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Η ανακοίνωση της παραίτησής της φέρεται να αιφνιδίασε αρκετούς στο εσωτερικό του καναλιού, παρότι έγινε αποδεκτή χωρίς εντάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το ποιος ή ποια θα αναλάβει τη θέση της στη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Η ίδια η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως η αποχώρησή της δεν σχετίζεται με τις σχέσεις της με το κανάλι ή τους ανθρώπους του, αλλά αποτελεί μια προσωπική επιλογή. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είχα ενημερώσει τον σταθμό ότι μετά το πέρας της εκπομής θα αποχωρήσω. Διατηρώ πολύ καλές σχέσεις και με τον σταθμό, αλλά και με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο έχουμε σχέση ζωής. Αποχωρώ για προσωπικούς λόγους».

Με την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου, το OPEN καλείται πλέον να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα της ενημερωτικής του ζώνης, αναζητώντας το πρόσωπο που θα αναλάβει τη σκυτάλη τη νέα σεζόν

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