TV & Media 29.07.2026

Μίνα Καραμήτρου: Αποχωρεί από το OPEN μετά από χρόνια συνεργασίας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN μετά από χρόνια συνεργασίας. Όλες οι πληροφορίες και η δήλωσή της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN μετά από χρόνια συνεργασίας.
  • Η δημοσιογράφος έχει ήδη καταθέσει την παραίτησή της στη διοίκηση του σταθμού.
  • Θα παραμείνει στην εκπομπή «10 Παντού» μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.
  • Η αποχώρησή της οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και όχι σε κακές σχέσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μίνα Καραμήτρου αποφάσισε να αποχαιρετήσει το OPEN, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή επαγγελματική διαδρομή στον τηλεοπτικό σταθμό. Η δημοσιογράφος έχει ήδη καταθέσει την παραίτησή της στη διοίκηση, επιλέγοντας να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με το κανάλι μετά την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

https://www.instagram.com/minakaramitrou/
https://www.instagram.com/minakaramitrou/

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση είχε γνωστοποιηθεί εγκαίρως στη διοίκηση του σταθμού, με τη δημοσιογράφο να επιθυμεί να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της επαγγελματικής της πορείας. Έτσι, θα παραμείνει στην παρουσίαση της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη, μέχρι την τελευταία εκπομπή της σεζόν, πριν αποχωρήσει οριστικά.

Διάβασε επίσης: Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ: Η νέα τηλεοπτική του θέση

Η ανακοίνωση της παραίτησής της φέρεται να αιφνιδίασε αρκετούς στο εσωτερικό του καναλιού, παρότι έγινε αποδεκτή χωρίς εντάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το ποιος ή ποια θα αναλάβει τη θέση της στη νέα τηλεοπτική χρονιά.

https://www.instagram.com/minakaramitrou/
https://www.instagram.com/minakaramitrou/

Η ίδια η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως η αποχώρησή της δεν σχετίζεται με τις σχέσεις της με το κανάλι ή τους ανθρώπους του, αλλά αποτελεί μια προσωπική επιλογή. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είχα ενημερώσει τον σταθμό ότι μετά το πέρας της εκπομής θα αποχωρήσω. Διατηρώ πολύ καλές σχέσεις και με τον σταθμό, αλλά και με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο έχουμε σχέση ζωής. Αποχωρώ για προσωπικούς λόγους».

Με την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου, το OPEN καλείται πλέον να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα της ενημερωτικής του ζώνης, αναζητώντας το πρόσωπο που θα αναλάβει τη σκυτάλη τη νέα σεζόν

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Open Μίνα Καραμήτρου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Οι κόρες της Αρετής»: Δες το πρώτο backstage υλικό από τη νέα σειρά του Alpha

«Οι κόρες της Αρετής»: Δες το πρώτο backstage υλικό από τη νέα σειρά του Alpha

29.07.2026
Επόμενο
Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan προσθέτει έναν ανύπαρκτο ήρωα στο έπος του Ομήρου

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan προσθέτει έναν ανύπαρκτο ήρωα στο έπος του Ομήρου

29.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι μπαμπάδες επέστρεψαν και έχουμε τις πρώτες εικόνες από το νέο κύκλο
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι μπαμπάδες επέστρεψαν και έχουμε τις πρώτες εικόνες από το νέο κύκλο

29.07.2026
Η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσεται στο δυναμικό του ΕΡΤnews
Corporate News

Η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσεται στο δυναμικό του ΕΡΤnews

29.07.2026
«Οι κόρες της Αρετής»: Δες το πρώτο backstage υλικό από τη νέα σειρά του Alpha
TV

«Οι κόρες της Αρετής»: Δες το πρώτο backstage υλικό από τη νέα σειρά του Alpha

29.07.2026
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών
Corporate News

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών

29.07.2026
Γιώργος Κακοσαίος: Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» έρχεται την Πέμπτη 30 Ιουλίου στον ΑΝΤ1
TV

Γιώργος Κακοσαίος: Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» έρχεται την Πέμπτη 30 Ιουλίου στον ΑΝΤ1

28.07.2026
Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ: Η νέα τηλεοπτική του θέση
Corporate News

Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ: Η νέα τηλεοπτική του θέση

28.07.2026
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το τηλεοπτικό δράμα του MEGA που θα μας κρατήσει κολλημένους στις οθόνες μας
TV

«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το τηλεοπτικό δράμα του MEGA που θα μας κρατήσει κολλημένους στις οθόνες μας

27.07.2026
«Για Σένα»: Η συγκλονιστική ανατροπή με τη Μαρία Τζομπανάκη που κανείς δεν περιμένει
TV

«Για Σένα»: Η συγκλονιστική ανατροπή με τη Μαρία Τζομπανάκη που κανείς δεν περιμένει

27.07.2026
«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες το πρώτο backstage βίντεο από την νέα σειρά του ANT1
TV

«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες το πρώτο backstage βίντεο από την νέα σειρά του ANT1

27.07.2026
Γύρισες από την παραλία; Τα 3 μοιραία λάθη που καταστρέφουν την επιδερμίδα σου

Γύρισες από την παραλία; Τα 3 μοιραία λάθη που καταστρέφουν την επιδερμίδα σου

Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου

Η Φαίη Σκορδά φόρεσε το κοραλλί φόρεμα που πρέπει να προσθέσεις στη βαλίτσα σου

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

Viral για λάθος λόγο: Τα 4 cleaning hacks που πρέπει να ξεχάσεις

Viral για λάθος λόγο: Τα 4 cleaning hacks που πρέπει να ξεχάσεις

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς