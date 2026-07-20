Το 18ο Greece Race for the Cure® έρχεται για πρώτη φορά στο Πεδίον του Άρεως

Νέος χώρος, νέες διαδρομές, πάντα ο ίδιος σκοπός: ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού - Οι εγγραφές άνοιξαν!

Με μια ματιά Το 18ο Greece Race for the Cure® θα διεξαχθεί 3-4 Οκτωβρίου 2026 στο Πεδίον του Άρεως.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χλμ, περίπατο 2 χλμ και ψηφιακή συμμετοχή.

Οι εγγραφές είναι διαδικτυακές και περιλαμβάνουν συλλεκτικό t-shirt και τσάντα.

Τα έσοδα ενισχύουν προγράμματα πρόληψης, στήριξης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

To Greece Race for the Cure® επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 & την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Με αφετηρία το Πεδίον του Άρεως, χιλιάδες φωνές, μικρά και μεγάλα βήματα ενώνονται για ακόμα μια χρονιά και μεταφέρουν σε κάθε γωνιά της πόλης – αλλά και σε κάθε σημείο της Ελλάδας μέσω της απομακρυσμένης συμμετοχής – το μήνυμα πως ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως και κάθε χρόνο γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμο και μηνύματα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη, τη ζωή.

Εγγραφές: www.greecerace.gr

Οι εγγραφές για το 18ο Greece Race for the Cure® άνοιξαν και πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ: https://greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations/

Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 8.45 π.μ., Λεωφ. Αλεξάνδρας / Εγγραφή:12€

Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου ολοκληρώνονται στις 18/09/2026 ή με τη συμπλήρωση 15.000 εγγραφών.

Περίπατος 2 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 10.30 π.μ., Λεωφ. Αλεξάνδρας / Εγγραφή: 10€

Οι εγγραφές για τον περίπατο ολοκληρώνονται στις 21/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Digital Συμμετοχή: Συμμετέχουμε απομακρυσμένα και αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού μέσα από τα social media / Εγγραφή: 10€.

Οι εγγραφές για τη digital συμμετοχή ολοκληρώνονται στις 18/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται συλλεκτικό t-shirt & η τσάντα της διοργάνωσης και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς.

Πληροφορίες διοργάνωσης:

Χώρος Διεξαγωγής: Πεδίον του Άρεως

Σάββατο 3/10/2026 – Ημέρα Γιορτής & Προαγωγής Υγείας (12μμ-6μμ): Δωρεάν δράσεις για μικρούς & μεγάλους

Κυριακή 4/10/2026 – Race Day (8πμ-1μμ): Αγώνας δρόμου 5k, Περίπατος 2k, δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους, expo υποστηρικτών πρόληψης, health village, περίπτερα ενημέρωσης και πολλές ακόμα εκπλήξεις

Κάθε βήμα μετράει:

Στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, κάθε βήμα μετράει. Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης καταφέρνουμε να υλοποιούμε δωρεάν προγράμματα για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας τους, καθώς και για την προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας.

Δείτε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.greecerace.gr.