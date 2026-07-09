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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Μεγάλη δράση για την ασφάλεια στο νερό στην Παραλία ΕΔΕΜ

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου διοργανώνουν μεγάλη δράση ενημέρωσης για την ασφάλεια στο νερό στην παραλία ΕΔΕΜ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου διοργανώνουν δράση για ασφάλεια στο νερό.
  • Η δράση, στις 25 Ιουλίου 2026 στην παραλία Εδέμ, στοχεύει στην πρόληψη πνιγμών και ατυχημάτων.
  • Θα προσφερθεί δωρεάν εκπαίδευση σε τεχνικές διάσωσης, ασφαλή κολύμβηση και πρώτες βοήθειες.
  • Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της ευθύνης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης των Πνιγμών, διοργανώνει το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 και ώρες 09:30 – 13:00, μεγάλη ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση για την ασφάλεια στο νερό στην παραλία Εδέμ (Παλαιό Φάληρο).

Η μεγάλη δράση του Ε.Ε.Σ. απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη των πνιγμών και των ατυχημάτων στο νερό, φαινόμενα που, δυστυχώς, εξακολουθούν να κοστίζουν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της δράσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις υψηλού επιπέδου δυνατότητες της Ναυαγοσωστικής Σχολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τα εξειδικευμένα προγράμματα Junior Lifesaver και Lifesaver του Ε.Ε.Σ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα προσφέρεται δωρεάν εκπαίδευση από έμπειρους ναυαγοσώστες του Ε.Ε.Σ σε:

· Τεχνικές διάσωσης στο νερό (προσέγγιση και η διαχείριση θύματος σε σύγχυση, ασφαλής έξοδος στη στεριά)

· Ασφαλή κολύμβηση και πρόληψη ατυχημάτων στο υγρό στοιχείο

· Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε υδάτινα περιβάλλοντα

Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης για την πρόληψη πνιγμών.

Φόρμα συμμετοχής στη δράση του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://nextcloud.hrclifeguards.org/apps/forms/s/r2M6T5dGxJe8pqn6keTArkxH

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Σάββατο 25 Ιουλίου 2026
Ώρα: 09:30 – 13:00
Τοποθεσία: Παραλία Εδέμ, Π. Φάληρο

Περισσότερες πληροφορίες στο: 210 3609825.

εεσ

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Life Δήμος Παλαιού Φαλήρου ελληνικός ερυθρός σταυρός ΥΓΕΙΑ
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