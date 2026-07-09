Boudoir: Η Silvana Armani γράφει ένα νέο, αισθησιακό κεφάλαιο για τον οίκο Armani Privé

Με μια ματιά Η Silvana Armani παρουσίασε τη νέα συλλογή «Boudoir» για τον οίκο Armani Privé, εξερευνώντας μια νέα, αισθησιακή θηλυκότητα.

Η συλλογή συνδυάζει κλασικά κοστούμια με δαντελένια lingerie, σε σκούρα, μυστηριώδη χρώματα και πλούσιες υφές.

Τα mesh tops και οι διαφάνειες εκφράζουν την ισορροπία μεταξύ σεμνότητας και έκθεσης, με τεχνική ακρίβεια.

Η συλλογή περιλαμβάνει και animal print μοτίβα, ενσωματωμένα με διακριτικότητα και φιλτραρισμένα μέσα από την αισθητική του οίκου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δεύτερη προσωπική συλλογή της Silvana Armani για τον οίκο Giorgio Armani Privé, με τίτλο «Boudoir», αποτελεί μια τολμηρή μετάβαση για το ιστορικό label. Απομακρυνόμενη από την αυστηρή, ανδρόγυνη ραπτική που καθόρισε την κληρονομιά του θείου της, η σχεδιάστρια εξερευνά μια νέα πτυχή της θηλυκότητας, όπου ο αισθησιασμός δεν είναι κραυγαλέος, αλλά υπονοούμενος μέσα από το παιχνίδι του «αποκαλύπτειν και κρύπτειν».

Στην αυλή των κεντρικών γραφείων του οίκου στο Παρίσι, η ατμόσφαιρα προμήνυε τη νέα κατεύθυνση. Οι προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους η Cate Blanchett με βελούδινο σακάκι με ανοιχτή πλάτη και η Lou Doillon, ενσάρκωσαν το πνεύμα της συλλογής: μια κομψότητα που ισορροπεί ανάμεσα στην αυστηρότητα και την οικειότητα.

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Μια παλέτα μυστηρίου και διαφάνειας

Στην πασαρέλα, τα κλασικά κοστούμια του οίκου συναντήθηκαν με δαντελένια lingerie, σε μια παλέτα από βαθύ πράσινο, καφέ, κόκκινο και μπλε, που άγγιζε το μαύρο. Η Silvana Armani χρησιμοποίησε υφές από βελούδο και λαμπερά φινιρίσματα για να δημιουργήσει ένταση, ενώ οι δαντελένιες λεπτομέρειες κάτω από tuxedo jackets και opera coats επαναπροσδιόρισαν τη σχέση μεταξύ daywear και eveningwear.

Με μια πιο συγκεντρωμένη παρουσίαση 57 συνόλων, η συλλογή απέφυγε τις περιττές υπερβολές, δίνοντας έμφαση στην ουσία. Τα mesh tops, φορεμένα είτε πάνω από camisoles είτε μόνα τους κάτω από ανοιχτά σακάκια, λειτούργησαν ως η πιο άμεση έκφραση της ισορροπίας μεταξύ σεμνότητας και έκθεσης, αποδεικνύοντας ότι ο αισθησιασμός μπορεί να είναι μια άσκηση υψηλής τεχνικής.

Η αναπάντεχη εισβολή του animal print

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπλήξεις της «Boudoir» ήταν η χρήση animal patterns, ένα στοιχείο που σπάνια συναντάμε στο λεξικό του Armani. Ωστόσο, η προσέγγιση παρέμεινε πιστή στη φιλοσοφία του οίκου για αυτοσυγκράτηση: τα μοτίβα ήταν tone-on-tone και «σβησμένα» μέσα στην inky χρωματική παλέτα της συλλογής.

Από ένα cropped σακάκι με κροκό μοτίβο από ιριδίζουσες πέτρες, μέχρι ένα φόρεμα με σχέδια καμηλοπάρδαλης περιγραμμένα με κρύσταλλα, η σχεδιάστρια απέδειξε ότι ακόμα και τα πιο «άγρια» ένστικτα μπορούν να φιλτραριστούν μέσα από το αριστοκρατικό πρίσμα του Armani Privé.