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Fashion 09.07.2026

Lace is back: Γιατί η δαντέλα είναι το κομμάτι που χρειάζεσαι φέτος στη ντουλάπα σου

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Η δαντέλα βγαίνει από το συρτάρι των εσωρούχων και γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν, με την έγκριση των μεγαλύτερων οίκων μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η δαντέλα αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της μόδας για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.
  • Οίκοι μόδας και celebrities υιοθετούν τη δαντέλα σε καθημερινά και βραδινά σύνολα.
  • Η δαντέλα μπορεί να φορεθεί από το πρωί στο γραφείο έως τη βραδινή έξοδο.
  • Συνδυασμοί όπως δαντελένια φούστα με πουκάμισο ή total lace σύνολα προτείνονται για κομψές εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το περασμένο καλοκαίρι το crochet κυριάρχησε σε κάθε γωνιά της μόδας, από τα cover-ups στην παραλία μέχρι τα casual αξεσουάρ, όμως φέτος η σκυτάλη περνά σε ένα υλικό πολύ πιο αισθησιακό και ανάλαφρο: τη δαντέλα. Ενώ τους προηγούμενους μήνες τη έβλεπες κυρίως ως διακριτική λεπτομέρεια κάτω από πλεκτά ή πανωφόρια, η σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 την αναδεικνύει στον απόλυτο πρωταγωνιστή της γκαρνταρόμπας σου, δίνοντας μια νέα πνοή στο καλοκαιρινό σου ντύσιμο.

fousta_dantela
https://www.instagram.com/chloekathbutler/

Οίκοι όπως οι Stella McCartney, Acne Studios και Fendi απέδειξαν στις πασαρέλες ότι η δαντέλα δεν ανήκει πια αποκλειστικά στα εσωρούχους ή σε ειδικές περιστάσεις, μεταμορφώνοντάς την σε slip dresses, pencil φούστες και σοφιστικέ blazers. Πρόκειται για ένα υλικό που μπορείς πλέον να φορέσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι τη βραδινή σου έξοδο, καθιερώνοντας μια νέα εποχή κομψότητας που συνδυάζει τον διαχρονικό ρομαντισμό με τον δικό σου σύγχρονο, δυναμικό χαρακτήρα.

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Οι celebrities που την αποθεώνουν

Η δυναμική επιστροφή της δαντέλας ως everyday look επιβεβαιώνεται από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, που την έχουν κάνει αναπόσπαστο κομμάτι του στυλ τους. Η Olivia Rodrigo επιλέγει συχνά flirty δαντελένια φορέματα στις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, αποδεικνύοντας ότι το ύφασμα αυτό μπορεί να δείχνει φρέσκο και νεανικό πάνω σου. Την ίδια στιγμή, η Ariana Grande έχει μετατρέψει τη δαντέλα σε κεντρικό στοιχείο της αισθητικής της για την περιοδεία «The Eternal Sunshine», φορώντας custom δημιουργίες από κορυφαίους οίκους όπως ο Ludovic de Saint Sernin και η Vivienne Westwood. Η επιρροή τους είναι η καλύτερη απόδειξη για να πειστείς ότι η δαντέλα είναι η πιο hot επιλογή που μπορείς να κάνεις φέτος.

forema_dantela
https://www.instagram.com/aleksandraastepien/

Έμπνευση από το Παρίσι και το Μιλάνο

Η ευελιξία του υλικού αποδείχθηκε περίτρανα στις πρόσφατες εβδομάδες μόδας, όπου οι καλεσμένοι σε Παρίσι και Μιλάνο την επέλεξαν για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα με απόλυτο στυλ. Παρατηρώντας τα street style looks, γίνεται σαφές ότι η δαντέλα δεν είναι μόνο για το βράδυ. Ένας από τους πιο επιτυχημένους τρόπους για να την εντάξεις στην καθημερινότητά σου είναι ο συνδυασμός μιας δαντελένιας φούστας με ένα κλασικό, ανδρικού τύπου button-down πουκάμισο. Η αντίθεση ανάμεσα στην αυστηρή γραμμή του πουκαμίσου και τη διαφάνεια της δαντέλας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δείχνει επιμελημένο και ακριβό, ιδανικό για τις εμφανίσεις σου.

dantela_fashion
https://www.instagram.com/volgaleoni/

Πώς να απογειώσεις το look σου

Αν θέλεις να προσθέσεις μια δόση έντασης στο ντύσιμό σου, αντικατάστησε το συνηθισμένο σου σατέν camisole με μια εκδοχή που φέρει δαντελένιες λεπτομέρειες. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, οπότε αναζήτησε κομμάτια όπου η δαντέλα καλύπτει μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως το μπούστο, για ένα πιο statement αποτέλεσμα. Τέλος, αν είσαι από τις τολμηρές, το total lace σύνολο είναι η απόλυτη πρόταση για σένα. Συνδυάζοντας μια δαντελένια φούστα με ασορτί τοπ, δημιουργείς μια ενιαία εμφάνιση που αγκαλιάζει ιδανικά το bohemian πνεύμα που καθορίζει το φετινό καλοκαίρι, προσφέροντας έναν αέρα πολυτέλειας που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις.

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Fashion fashion trends Δαντέλα Καλοκαίρι 2026
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