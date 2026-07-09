8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της «Βαϊάνα» κλέβει την παράσταση

Με μια ματιά Η εβδομάδα της 9ης Ιουλίου φέρνει 8 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, καλύπτοντας διάφορα είδη.

Επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη δύο κλασικές ταινίες: το μιούζικαλ «Ωραία μου Κυρία» και το θρίλερ του Χίτσκοκ «Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσης».

Ξεχωρίζουν η live-action εκδοχή της «Βαϊάνα» και το νέο κεφάλαιο του franchise τρόμου «Evil Dead Burn».

Πρεμιέρα κάνουν επίσης ταινίες όπως το μουσικό δράμα «Η Μπαλάντα των Ονείρων» και το θρίλερ «Tuner». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ανήκεις σε εκείνους που περιμένουν την Πέμπτη για τη νέα κινηματογραφική έξοδο, η εβδομάδα που ξεκινά στις 9 Ιουλίου έχει όλα όσα χρειάζεσαι για να βρεις την επόμενη ταινία που θα σε κρατήσει καθηλωμένο. Από τον απόλυτο τρόμο ενός διάσημου franchise μέχρι μεγάλες μουσικές ιστορίες, από μια νέα live-action παραγωγή της Disney μέχρι αγωνιώδη κατασκοπικά θρίλερ και βραβευμένες δημιουργίες από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, οι νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες φέρνουν επιλογές για κάθε γούστο.

Αυτή την εβδομάδα δεν πρωταγωνιστούν μόνο οι μεγάλες εμπορικές παραγωγές, αλλά και ταινίες που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στο διεθνές κινηματογραφικό τοπίο. Παράλληλα, δύο σπουδαίες επανεκδόσεις κλασικών έργων επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ξαναζήσει τη μαγεία του παλιού Χόλιγουντ και την αξεπέραστη σκηνοθετική ευφυΐα του Alfred Hitchcock.

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Από το σκοτεινό σύμπαν του «Evil Dead Burn» μέχρι την πολυαναμενόμενη «Βαϊάνα» και από τη μουσική περιπέτεια του John Carney μέχρι το σασπένς του «Tuner», η κινηματογραφική εβδομάδα της 9ης Ιουλίου μοιάζει γεμάτη εκπλήξεις.

1. «Evil Dead Burn»: Ο τρόμος επιστρέφει πιο σκοτεινός από ποτέ

Οι λάτρεις των ταινιών τρόμου έχουν έναν καλό λόγο να επιστρέψουν στις αίθουσες, καθώς το «Evil Dead Burn» φέρνει ένα νέο κεφάλαιο στο εμβληματικό horror franchise. Η ιστορία ακολουθεί μια γυναίκα που, μετά τον θάνατο του συζύγου της, αναζητά καταφύγιο στην οικογένεια των πεθερικών της. Όμως η απομονωμένη κατοικία μετατρέπεται σύντομα σε εφιαλτικό σκηνικό, όταν τα μέλη της οικογένειας αρχίζουν να μεταμορφώνονται σε Deadites. Η νέα ταινία του Sébastien Vaniček υπόσχεται ένταση, σκοτεινή ατμόσφαιρα και όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν κάνει τη σειρά «Evil Dead» αγαπητή στους φίλους του είδους.

2. «Η Μπαλάντα των Ονείρων»: Όταν ένα τραγούδι αλλάζει δύο ζωές

Η μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ταινίας «Η Μπαλάντα των Ονείρων» («The Power Ballad») του John Carney. Η ιστορία παρουσιάζει τον Rick Power, έναν τραγουδιστή γάμων που συναντά έναν πρώην σταρ της μουσικής σκηνής, τον Danny Wilson. Μια αυθόρμητη μουσική στιγμή τους φέρνει κοντά, όμως η επιτυχία ενός τραγουδιού δημιουργεί νέες εντάσεις ανάμεσά τους. Η ταινία μιλά για τη φιλοδοξία, τη φιλία, την προδοσία αλλά και την ανάγκη κάθε καλλιτέχνη να αναγνωριστεί για το έργο του.

3. «Βαϊάνα»: Η Disney φέρνει ξανά τη μαγεία στη μεγάλη οθόνη

Η αγαπημένη ιστορία της «Βαϊάνα» επιστρέφει με live-action μορφή, μεταφέροντας ξανά το κοινό σε έναν κόσμο γεμάτο θάλασσα, περιπέτεια και μυθολογία. Η νεαρή Βαϊάνα ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι πέρα από τα γνωστά νερά της πατρίδας της, έχοντας στο πλευρό της τον θρυλικό ημίθεο Μάουι. Η νέα κινηματογραφική εκδοχή από τον σκηνοθέτη Thomas Kail επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση σε μια ιστορία που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές.

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4. «Tuner»: Ένα θρίλερ όπου η μουσική συναντά τον κίνδυνο

Το «Tuner» φέρνει μια διαφορετική προσέγγιση στο είδος του θρίλερ, συνδυάζοντας μουσική, μυστήριο και εγκληματική δράση. Ο Νίκι, ένας ταλαντούχος κουρδιστής πιάνων με εξαιρετική ακοή, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει όταν το ιδιαίτερο χάρισμά του τραβά το ενδιαφέρον ανθρώπων που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για παράνομους σκοπούς. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Leo Woodall και ο βραβευμένος με Όσκαρ Dustin Hoffman, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό δίδυμο που τραβά το ενδιαφέρον.

5. «Αντικατοπτρισμοί»: Η ταινία που ξεχώρισε στις Κάννες

Οι φίλοι του πιο καλλιτεχνικού κινηματογράφου έχουν την ευκαιρία να δουν το νέο έργο του Christian Petzold. Οι «Αντικατοπτρισμοί» αφηγούνται την ιστορία της Λάουρα, μιας νεαρής φοιτήτριας πιάνου που μετά από ένα τραγικό δυστύχημα φιλοξενείται από μια οικογένεια. Όμως όσο περνά ο χρόνος, αρχίζει να αμφισβητεί τις πραγματικές προθέσεις των ανθρώπων γύρω της. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και αποτέλεσε μία από τις δημιουργίες που συζητήθηκαν ιδιαίτερα στο διεθνές κινηματογραφικό κύκλωμα.

6. «Το Δείπνο του Φράνκο»: Μια ιστορία με χιούμορ, μνήμη και ανατροπές

Η ισπανική ταινία «Το Δείπνο του Φράνκο» («La Cena») του Manuel Gómez Pereira συνδυάζει πολιτική σάτιρα και ανθρώπινο δράμα. Με φόντο την Ισπανία μετά τον εμφύλιο πόλεμο, η ιστορία παρουσιάζει ένα δείπνο που οργανώνει ο Φράνκο, όπου οι μάγειρες του ξενοδοχείου είναι πολιτικοί κρατούμενοι που βλέπουν την τελευταία τους ευκαιρία για ελευθερία. Η ταινία απέσπασε βραβείο Goya και κατάφερε να ξεχωρίσει για τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπει μια δύσκολη ιστορική περίοδο σε μια δυνατή κινηματογραφική εμπειρία.

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7. «Ωραία μου Κυρία»: Ένα κλασικό μιούζικαλ που παραμένει αξεπέραστο

Οι μεγάλες κινηματογραφικές επιστροφές συνεχίζονται με την «Ωραία μου Κυρία» («My Fair Lady») του George Cukor. Η ταινία του 1964 με την αξεπέραστη αισθητική του κλασικού Χόλιγουντ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, θυμίζοντας γιατί θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μιούζικαλ στην ιστορία του κινηματογράφου.

8. «Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσης»: Ο Χίτσκοκ επιστρέφει με αξεπέραστο σασπένς

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με μια πραγματική κινηματογραφική εμπειρία. Το «Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσης» («Dial M for Murder») του Alfred Hitchcock επιστρέφει σε αποκατεστημένη κόπια. Η ιστορία ενός άνδρα που σχεδιάζει τον τέλειο φόνο της συζύγου του παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αγωνίας και σκηνοθετικής ακρίβειας. Με τη μοναδική παρουσία της Grace Kelly και το στυλ του Χίτσκοκ, η ταινία αποδεικνύει ότι ο πραγματικός κινηματογράφος δεν παλιώνει ποτέ.

Η Πέμπτη 9 Ιουλίου φέρνει λοιπόν ένα πρόγραμμα που μπορεί να ικανοποιήσει τόσο όσους αναζητούν δυνατές εμπορικές παραγωγές όσο και εκείνους που αγαπούν τις ταινίες με ιστορία, χαρακτήρες και κινηματογραφική αξία. Το μόνο που μένει είναι να επιλέξεις την αίθουσα και να αφήσεις τη μεγάλη οθόνη να κάνει τα υπόλοιπα.

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