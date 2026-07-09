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Life 09.07.2026

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαρισμό στο instagram καλοκαιρινές φωτογραφίες από τις διακοπές της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη προτείνει απλές καλοκαιρινές απολαύσεις, όπως στιγμές στη θάλασσα.
  • Δοκιμάστε νέες δραστηριότητες στη θάλασσα, όπως σανίδα και κατάδυση, για ενέργεια.
  • Αφιερώστε χρόνο για ξεκούραση και «παύση» από τις υποχρεώσεις.
  • Η μουσική, όπως το τραγούδι «Καλοκαίρι», είναι απαραίτητη για τις καλοκαιρινές στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται υπερβολές για να γίνει αξέχαστο. Μερικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, λίγο καθαρό μυαλό και η σωστή μουσική αρκούν για να γεμίσουν τις μπαταρίες μας. Και αυτό ακριβώς φαίνεται πως απολαμβάνει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μέσα από τη νέα της ανάρτηση στο Instagram.

https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/
https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο γεμάτο αυθεντικές καλοκαιρινές στιγμές, αποδεικνύοντας πως η ευτυχία βρίσκεται στις μικρές αποδράσεις και στην επαφή με τη φύση. Με φόντο τα καταγάλανα νερά, τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή πάνω σε σανίδα, να απολαμβάνει τις βουτιές της και να εξερευνά τον βυθό με κατάδυση, δείχνοντας πως οι διακοπές είναι η ιδανική ευκαιρία για χαλάρωση αλλά και νέες εμπειρίες.

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Το βίντεο «ντύνεται» μουσικά με το αγαπημένο τραγούδι «Καλοκαίρι» του Διονύση Σαββόπουλου, δημιουργώντας την απόλυτη summer ατμόσφαιρα. Και αν κρατήσουμε κάτι από την ανάρτησή της, είναι πως υπάρχουν 2+1 απλοί τρόποι να απολαύσουμε το καλοκαίρι όπως η Άλκηστις Πρωτοψάλτη: να αφιερώσουμε χρόνο στη θάλασσα, να δοκιμάσουμε δραστηριότητες που μας γεμίζουν ενέργεια και να αφήσουμε τη μουσική να γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιρινών μας στιγμών.

2+1 τρόποι να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως η Άλκηστις Πρωτοψάλτη

1. Πες «ναι» στη θάλασσα και στις νέες εμπειρίες

https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/
https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δεν περιορίστηκε στις κλασικές βουτιές. Στο βίντεο τη βλέπουμε να ανεβαίνει σε σανίδα, να απολαμβάνει το νερό και να κάνει κατάδυση, αποδεικνύοντας πως το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό.

2. Βρες χρόνο για να πάρεις… ανάσα

https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/
https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/

Ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η τραγουδίστρια αφιερώνει λίγο χρόνο στον εαυτό της, επιλέγοντας στιγμές ξεκούρασης δίπλα στη θάλασσα. Γιατί καμιά φορά, αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι να πατήσουμε για λίγο «παύση».

3. Βάλε μουσική σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή

https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/
https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/

Η ανάρτησή της «ντύθηκε» μουσικά με το αγαπημένο τραγούδι «Καλοκαίρι» του Διονύση Σαββόπουλου, δίνοντας ακόμη πιο έντονο καλοκαιρινό χρώμα στο βίντεο. Στη λεζάντα του post, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μοιράστηκε στίχους του τραγουδιού γράφοντας: «Καλοκαίρι με τη φέτα το καρπούζι στο’ να χέρι, με φιλιά μισολιωμένα καλοκαίρι, καρεκλάκια, πετονιές μες το πανέρι. ΜΕΣ ΤΗ ΒΟΛΤΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΞΕΡΕΙ…. (Δ. Σαββόπουλου). Η ωραιότερη περιγραφή. Λίγες ανάσες…. και μετά». Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους followers της για τις επόμενες συναυλίες της στην Κρήτη μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, προσθέτοντας: «Γιατί το καλοκαίρι θέλει ΚΑΙ μουσική».

https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/
https://www.instagram.com/alkistisprotopsalti/

Η νέα ανάρτηση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη δεν είναι απλώς ένα ακόμη album διακοπών στο Instagram. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι το ελληνικό καλοκαίρι κρύβεται στις απλές στιγμές: σε μια βουτιά, σε μια σανίδα πάνω στη θάλασσα, σε λίγες στιγμές ξεκούρασης και φυσικά… σε ένα αγαπημένο τραγούδι που παίζει δυνατά στο background.

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ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ διακοπές Καλοκαίρι 2026
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