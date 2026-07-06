Φεστιβάλ στο Πάρκο ‘26: Οι «Κάλπηδες» και η μεγάλη μουσική συνάντηση Πρωτοψάλτη – Πορτοκάλογλου

Με μια ματιά Στο Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Κάλπηδες» βασισμένη σε έργο του Στρατή Μυριβήλη.

Η παράσταση «Κάλπηδες» είναι μια κωμωδία με στοιχεία περιπέτειας, πειρατές και ανατροπές, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα συμπράξουν σε μια μουσική παράσταση στο Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026.

Η μουσική συνάντηση Πρωτοψάλτη-Πορτοκάλογλου στοχεύει στην ουσία του τραγουδιού, την ερμηνεία και την επικοινωνία με το κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 υποδέχεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων ετών. Οι «Κάλπηδες», βασισμένοι στο ομώνυμο κωμικό διήγημα του Στρατή Μυριβήλη, παρουσιάζονται από τη θεατρική ομάδα «Πτωχαλαζόνες» σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου.

Η παράσταση, που συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενους επιτυχημένους κύκλους στο Θέατρο OLVIO της Αθήνας με διαρκή sold out και εξαιρετικές κριτικές, αναδεικνύει τη λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου γοητευτική πλευρά ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες. Ο Μυριβήλης, γνωστός κυρίως για τα σπουδαία αντιπολεμικά του έργα, επιστρατεύει εδώ το χιούμορ, τη σάτιρα και τη λαϊκή αφήγηση για να δημιουργήσει μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη ανατροπές.

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Η ιστορία μάς μεταφέρει στη Λέσβο της Τουρκοκρατίας, όπου δύο θρυλικοί κατεργάρηδες, ο Ψευτοθόδωρος και ο Καλπομανώλης, διεκδικούν τον τίτλο του πιο πανούργου ανθρώπου του τόπου τους. Όταν οι δρόμοι τους συναντηθούν, ξεκινά ένα ξεκαρδιστικό παιχνίδι εξαπάτησης, στο οποίο κανείς δεν είναι βέβαιο ότι θα βγει νικητής. Πειρατές, θησαυροί, βρυκόλακες, δαίμονες και αλλεπάλληλες ανατροπές συνθέτουν μια θεατρική περιπέτεια που θυμίζει τις καλύτερες λαϊκές ιστορίες και τις παραστάσεις του Καραγκιόζη.

Με γρήγορο ρυθμό, ζωντανή αφήγηση, σωματικό θέατρο και άφθονο χιούμορ, οι «Κάλπηδες» απευθύνονται σε θεατές κάθε ηλικίας, προσφέροντας μια παράσταση που συνδυάζει τη διασκέδαση με τη διαχρονική σάτιρα των ανθρώπινων αδυναμιών. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, ο οποίος για τους «Κάλπηδες» ήταν υποψήφιος για το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Κάρολος Κουν». Ερμηνεύουν οι Αγγελική Μαρίνου, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός και Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης.

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Η παράσταση παρουσιάζεται στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, στην προστατευόμενη χερσόνησο του Άι-Γιάννη Δέτη. Εκεί όπου η φύση συναντά τον πολιτισμό, το Φεστιβάλ στο Πάρκο συνεχίζει να φιλοξενεί ξεχωριστές καλλιτεχνικές προτάσεις από όλο το φάσμα των παραστατικών τεχνών, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Αιγαίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Παπακωνσταντίνου

Κινησιολογία: Μαργαρίτα Τρίκκα

Σκηνικά: Φιλάνθη Μπουγάτσου

Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Μουσική: Νίκος Ζουρνής

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Αγγελική Στρατάκη, Ιλεάννα Παπαγιάννη

Βοηθός Σκηνογράφου: Νατάσα Λέκκου

Φωτογραφίες: Νίκος Βαρδακαστάνης – Μελίνα Μπουκουβάλα

Παραγωγή: «Ξανθίας» ΑΜΚΕ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Γενική είσοδος 15€

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά έως 6 ετών

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

TICKET SERVICES (*)

– τηλεφωνικά: 2107234567

– online: www.ticketservices.gr

Μια καλοκαιρινή στάση στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας!

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 υποδέχεται δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού σε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές συναντήσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Στο μοναδικό φυσικό σκηνικό του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντιούνται σε μια παράσταση που βασίζεται στην ουσία του τραγουδιού, στη δύναμη της ερμηνείας και στη ζωντανή επικοινωνία με το κοινό.

Η συνεργασία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου ενώνει δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Και οι δύο έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, χάρη στην αλήθεια των ερμηνειών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

Η «συνάντησή» τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με την μοναδική – χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία της, συναντά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν δημιουργό με προσωπικό στίγμα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές. Η παράσταση στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική. Με δύναμη και ζεστασιά, η συνεργασία τους δημιουργεί μια ενιαία ατμόσφαιρα όπου το κοινό μπορεί να ταξιδέψει μέσα από ιστορίες, μνήμες και συναισθήματα.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους αλλά και ανοίγει έναν νέο δρόμο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.

Μαζί τους επί σκηνής μια εξαιρετική ομάδα μουσικών υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και τις ενορχηστρώσεις του Θωμά Κοντογεώργη.

Συντελεστές

Θωμάς Κοντογεώργης: ενορχηστρώσεις, πιάνο

Σάκης Αζάς: κιθάρα

Τάκης Βασιλείου: κρουστά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος: τρομπόνι

Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά,

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά

Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Κώστας Μυλωνάς: drums

Ζαχαρίας Σταμούλος, Άκης Πασχαλάκης, Στέφανος Χατζόπουλος: ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη: φωτισμοί

Συμπαραγωγή: Lifeworks Productions – 360ο Entertainment

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 συνεχίζει και φέτος την πορεία του ως ένας τόπος συνάντησης της τέχνης με το τοπίο, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Αιγαίου.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Γενική είσοδος 35€

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά έως 6 ετών

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

TICKET SERVICES (*)

– τηλεφωνικά: 2107234567

– online: www.ticketservices.gr

* Οι τηλεφωνικές και οι online αγορές περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσίας 5%