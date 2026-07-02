«ΧΟΡΩΝ ΧΩΡΟΣ»: Μια μοναδική βιωματική έκθεση στην Επίδαυρο!

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου εγκαινιάζει την έκθεση ΧΟΡΩΝ ΧΩΡΟΣ στις 3 Ιουλίου 2026, στον Εκθεσιακό Χώρο του Αρχαίου Θέατρου Επιδαύρου.

Στις 6 Αυγούστου 1879, κάτοικοι του Λυγουριού Αργολίδας παραχωρούν τα κτήματά τους στην Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, με σκοπό την αποκάλυψη του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου (Συμβολαιογραφική πράξη, αριθμός 250).

Ένας Χορός –αυτή η ομάδα πολιτών– που θα προσκαλέσει στο μέλλον άλλους Χορούς στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Ένα μακρύ τραπέζι, καρέκλες, ένα ψυγείο με κρύο νερό και μια κυκλική διάταξη καθισμάτων κάτω απ’ τη σκιά ενός δέντρου. Ο εκθεσιακός χώρος μετατρέπεται σε μια φιλόξενη δομή η οποία γεννά εστίες και δράσεις Χορού.

Στιγμιότυπα από κυκλικούς χορούς, άλλοτε στην πλατεία του χωριού και άλλοτε στην ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου. Κοινωνικές ομάδες που μεταμφιέζονται για τον εορτασμό της Αποκριάς, ομάδες εργατών που κατασκευάζουν σκηνικά για τις παραστάσεις της Επιδαύρου. Βίντεο και φωτογραφίες, ηχογραφήσεις από αρχειακά υλικά με αποτυπώσεις του Χορού σε παραστάσεις, σε αντιπαραβολή με σύγχρονα καλλιτεχνικά έργα στα οποία εντοπίζεται μια άλλη, πραγματική και συλλογική εκδοχή του.

Ένας Χορός νέων δημιουργών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ταξιδεύει στην Επίδαυρο. Περιηγείται και συναντά ομάδες πολιτών της τοπικής κοινότητας, συζητά και ακούει. Γύρω απ’ το τραπέζι, διαβάζει και ανιχνεύει τις λειτουργίες του Χορού.

Γέροντες από τα Σούσα, από τις Φερές, από τη Θήβα ή την Αθήνα. Γυναίκες από την Τροία, μαινάδες στον Κιθαιρώνα, ακόλουθες της Κρέουσας, ναύτες από τη Σαλαμίνα και γεωργοί. Ομάδες ανθρώπων –Χοροί– που έρχονται φέτος στην ορχήστρα της Επιδαύρου, γίνονται το θέμα στο μακρύ τραπέζι της έκθεσης. Ένα σημείο ανάγνωσης, συζήτησης και αντιπαράθεσης με ομάδες πολιτών, τοπικούς συλλόγους και θεατρικές ομάδες του Δήμου Επιδαύρου.

Μια έκθεση, φιλόξενη δομή / τόπος συζητήσεων και ανοιχτού διαλόγου. Μια συνθήκη / μηχάνημα ζωντανού Χορού…

Κι ας μην ξεχνάμε, παντού ο Χορός χορεύει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιμέλεια έκθεσης και εικαστική επιμέλεια Γιώργος Σαπουντζής

Ιδέα Μιχαήλ Μαρμαρινός, Γιώργος Σαπουντζής

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες (ομάδα φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, υπό την εποπτεία της κ. Γεωργίας Σαγρή, Διευθύντριας του Εργαστηρίου Περφόρμανς της Σχολής) Διώνη Αριδά, Μάρκος Ξενάριος, Γαβριέλλα Έλλη Ρούσσου, Εύα Χιλέτη, Βασιλεία Αργείτη, Νίκος Χιονίδης, Λευτέρης Ξυδιάς, Βασιλική Φούντα

Επιμέλεια κειμένων και εκθεσιακού υλικού Δέσποινα Παλόγλου

Γραφιστική επιμέλεια Θοδωρής Δημητρόπουλος

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής Delta Pi

Συντελεστές Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Έρευνα ηχητικών αποσπασμάτων Εύα Γεωργουσοπούλου

Έρευνα φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού Κωνσταντίνα Νικολοπούλου

Βοηθός επιμελητή Σόνια Μυρίδου

Υπεύθυνη παραγωγής Κατερίνα Μπερδέκα

Παραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος

Μέρες και ώρες λειτουργίας

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης αποδεσμεύονται από το διήμερο των παραστάσεων και διαμορφώνονται ως εξής:

Τρίτη – Πέμπτη: 18.00–21.00

Παρασκευή & Σάββατο: 18.00–01.00

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2