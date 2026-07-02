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Μουσική 02.07.2026

Eurovision 2027 loading…Η Βουλγαρία κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα

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Νέα εξέλιξη για τη Eurovision 2027, καθώς η Βουλγαρία ενέκρινε το επίσημο πλάνο προετοιμασίας του διαγωνισμού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Βουλγαρία ενέκρινε επίσημα το «σχέδιο δράσης» για τη διοργάνωση της Eurovision 2027.
  • Το σχέδιο περιλαμβάνει αναλυτικό προγραμματισμό, χρονοδιαγράμματα και αρμόδιους φορείς.
  • Η κυβέρνηση αναλαμβάνει επίσημα τη δέσμευση για την επιτυχημένη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
  • Τέσσερις βουλγαρικές πόλεις διεκδικούν τη φιλοξενία, με την τελική επιλογή να αναμένεται σύντομα.
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Η Βουλγαρία συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την προετοιμασία της για τη Eurovision 2027, καθώς η κυβέρνηση ενέκρινε επίσημα το «σχέδιο δράσης» που αφορά τη διοργάνωση του διαγωνισμού. Το σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή της Eurovision, έλαβε το «πράσινο φως» κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πλέον αποτελεί το επίσημο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστούν όλες οι ενέργειες μέχρι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική κυβερνητική απόφαση. Το «σχέδιο δράσης» περιλαμβάνει αναλυτικό προγραμματισμό, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αρμόδιους φορείς για κάθε στάδιο των εργασιών, αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε δράσης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος οδηγός που θα καθοδηγήσει την οργάνωση της Eurovision 2027.

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Η έγκριση του σχεδίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνει πλέον θεσμικό χαρακτήρα στις προετοιμασίες. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, από τη συνεργασία των υπουργείων μέχρι τον συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών, θα προχωρήσουν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και όχι αποσπασματικά. Παράλληλα, η κυβέρνηση αναλαμβάνει επίσημα τη δέσμευση να υποστηρίξει την επιτυχημένη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

https://www.instagram.com/eurovisionert
https://www.instagram.com/eurovisionert

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Ίβο Χρίστοφ. Στη συνάντηση συμμετείχαν υπουργοί, υφυπουργοί, αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Βουλγαρικής Εθνικής Τηλεόρασης (BNT), Μιλένα Μιλοτίνοβα.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνεδρίασης είχαν τεθεί οι βασικές προτεραιότητες της διοργάνωσης, όπως οι υποδομές, η ασφάλεια, η εφοδιαστική υποστήριξη, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, η τουριστική προβολή της χώρας και το πολιτιστικό πρόγραμμα που θα συνοδεύσει τον διαγωνισμό. Το νέο  «σχέδιο δράσης» μετατρέπει πλέον αυτούς τους στόχους σε συγκεκριμένες ενέργειες με σαφές χρονοδιάγραμμα.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Την ίδια στιγμή, η Βουλγαρία βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Ο Διευθυντής της Eurovision, Martin Green, επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα και παρέδωσε στην BNT το επίσημο «Πακέτο Καλωσορίσματος Παρουσιαστή», σηματοδοτώντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς τη διοργάνωση.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Παράλληλα, τέσσερις βουλγαρικές πόλεις συνεχίζουν να διεκδικούν τη φιλοξενία της Eurovision 2027, με την τελική επιλογή να αναμένεται το επόμενο διάστημα από την BNT, σε συνεργασία με την EBU.

https://www.instagram.com/saldavinciofficial/
https://www.instagram.com/saldavinciofficial/

Η επίσημη έγκριση του «σχέδιο δράσης» δεν φέρνει νέες αλλαγές στον σχεδιασμό που είχε ήδη ανακοινωθεί, ωστόσο προσδίδει στις προετοιμασίες θεσμική ισχύ και δεσμευτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς η επιτυχία μιας διοργάνωσης όπως η Eurovision απαιτεί άψογο συντονισμό δεκάδων υπηρεσιών και οργανισμών πολλούς μήνες πριν ανοίξει η αυλαία του διαγωνισμού.

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Eurovision Eurovision 2027 Βουλγαρία
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