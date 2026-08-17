Μουσικά Νέα 17.08.2026

Όταν η Άννα Βίσση χόρεψε ζεϊμπέκικο και ο Λευτέρης Πανταζής έγινε ο «πυροσβέστης»

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Όταν η Άννα Βίσση και ο Λευτέρης Πανταζής συνάντησαν τυχαία ο ένας τον άλλον σε ταβέρνα των Αρκιών, το αποτέλεσμα ήταν ένα ξέφρενο λαϊκό γλέντι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση και ο Λευτέρης Πανταζής έκαναν κοινή εμφάνιση στους Αρκιούς την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου.
  • Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν επιτυχίες τους, δημιουργώντας ένα αυθόρμητο λαϊκό γλέντι.
  • Η Άννα Βίσση χόρεψε ζεϊμπέκικο, με τον Πανταζή να την αποθεώνει με τη φράση «φωτιά στα κόκκινα».
  • Οι παρευρισκόμενοι έσπασαν πιάτα και πρόσφεραν δώρα στους καλλιτέχνες, τηρώντας το έθιμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και άκρως εντυπωσιακή μουσική συνάντηση περίμενε όσους επέλεξαν να περάσουν τον φετινό Δεκαπενταύγουστο στο ακριτικό νησί των Αρκιών. Η Άννα Βίσση και ο Λευτέρης Πανταζής, σε μια από τις σπάνιες στιγμές κοινής εμφάνισής τους, βρέθηκαν στο ίδιο μαγαζί και κατάφεραν να μετατρέψουν μια απλή βραδιά σε ένα αξέχαστο λαϊκό γλέντι, αποδεικνύοντας ότι το αληθινό κέφι δεν χρειάζεται προγραμματισμό αλλά αυθορμητισμό.

Η Άννα Βίσση με εντυπωσιακή εμφάνιση στέλνει μήνυμα στήριξης στον Μανώλη Μητσιά.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/?hl=el

Οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες, πιάνοντας τα μικρόφωνα, άρχισαν να ερμηνεύουν διαχρονικές επιτυχίες τους, προκαλώντας παραλήρημα στους θαμώνες που δεν πίστευαν στην τύχη τους. Τα βίντεο που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτύπωσαν την ενέργεια της στιγμής, με τους παρευρισκόμενους να συνοδεύουν τους τραγουδιστές σε κάθε στίχο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε παλιές, καλές εποχές της ελληνικής διασκέδασης.

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Η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε όταν ακούστηκε το τραγούδι «Το Ωραιότερο Πλάσμα Του Κόσμου», με την Άννα Βίσση να κλέβει την παράσταση φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα. Η τραγουδίστρια σηκώθηκε να χορέψει ένα βαρύ ζεϊμπέκικο, με τον Λευτέρη Πανταζή να την αποθεώνει μικροφωνικά, φωνάζοντας τη χαρακτηριστική ατάκα «φωτιά στα κόκκινα και εγώ ο πυροσβέστης», προκαλώντας το γέλιο και τον ενθουσιασμό όλου του μαγαζιού.

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https://www.instagram.com/lepa_official/

Το γλέντι συνεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς, καθώς το κοινό συμμετείχε ενεργά σε αυτή τη γιορτή. Η ένταση της στιγμής οδήγησε τους παρευρισκόμενους στο να σπάσουν πιάτα, τηρώντας πιστά το έθιμο του γνήσιου ελληνικού γλεντιού, ενώ παράλληλα έσπευσαν να προσφέρουν δώρα στους καλλιτέχνες ως ένδειξη της αγάπης και της εκτίμησής τους. Η αυθόρμητη αυτή συνύπαρξη στον Αρκιούς θα παραμείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσοι είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν από κοντά.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Δεκαπενταύγουστος Λευτέρης Πανταζής
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