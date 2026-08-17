Μουσική 17.08.2026

Karol G και Bruno Mars μαζί στη σκηνή: Η αναπάντεχη έκπληξη στη συναυλία στο Los Angeles

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Δες την απίστευτη συνεργασία Karol G και Bruno Mars με την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του «Still» στο Los Angeles
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Karol G και ο Bruno Mars παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά το νέο τους τραγούδι «Still» στο Λος Άντζελες.
  • Η εμφάνιση έγινε κατά τη διάρκεια sold-out συναυλίας της Karol G στο SoFi Stadium.
  • Η ζωντανή εκτέλεση του «Still» μαγνητοσκοπήθηκε για τις ανάγκες του επίσημου μουσικού βίντεο.
  • Το τραγούδι «Still» αναφέρεται στην άνευ όρων αγάπη που παραμένει ζωντανή μετά το τέλος μιας σχέσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν βρέθηκες στη δεύτερη από τις τρεις sold-out συναυλίες της Karol G στο SoFi Stadium του Los Angeles, σίγουρα έζησες μια από εκείνες τις μουσικές βραδιές που δύσκολα επαναλαμβάνονται. Η Κολομβιανή superstar επιφύλαξε στους χιλιάδες θαυμαστές της μια τεράστια έκπληξη, καθώς κάλεσε στη σκηνή τον Bruno Mars για την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του νέου τους τραγουδιού «Still». Και σαν να μην έφτανε αυτό, το κοινό ενημερώθηκε ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση θα καταγραφόταν για τις ανάγκες του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού. Έτσι, μια ακόμη βραδιά της περιοδείας της Karol G μετατράπηκε σε ένα ξεχωριστό μουσικό γεγονός, με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης pop να μοιράζονται τη σκηνή και να χαρίζουν στο κοινό μια στιγμή που περίμενε να δει εδώ και καιρό.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Η ατμόσφαιρα στο SoFi Stadium ήταν ήδη ηλεκτρισμένη, όμως η Karol G είχε κρατήσει ένα πολύ δυνατό χαρτί για το συγκεκριμένο βράδυ. Λίγο πριν εμφανιστεί ο Bruno Mars, ένα μήνυμα προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη του σταδίου, ενημερώνοντας τους θεατές ότι η εμφάνιση θα αποτελούσε κάτι περισσότερο από μια απλή συναυλιακή στιγμή. Το κοινό έμαθε πως θα άκουγε για πρώτη φορά ζωντανά το «Still», αλλά ταυτόχρονα θα συμμετείχε, έστω και ως θεατής, στην καταγραφή του επίσημου μουσικού βίντεο.

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Η Karol G ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα εντυπωσιακό αστραφτερό λευκό φόρεμα και ξεκίνησε να ερμηνεύει τη δυναμική μπαλάντα «Still». Λίγο αργότερα, όμως, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Ο Bruno Mars έκανε την εμφάνισή του στη σκηνή, φορώντας ένα λευκό κοστούμι κεντημένο με λουλούδια και ένα ασορτί καουμπόικο καπέλο. Οι δύο καλλιτέχνες ενώθηκαν μπροστά στο κοινό και ερμήνευσαν για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι που έχουν δημιουργήσει μαζί. Η χημεία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες ήταν το στοιχείο που έκανε τη συγκεκριμένη εμφάνιση ακόμη πιο ξεχωριστή, ενώ η παρουσία του Bruno Mars έδωσε στη βραδιά έναν αέρα μεγάλης μουσικής πρεμιέρας.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/
Πορτρέτο του Bruno Mars από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
www.instagram.com/brunomars

Πίσω από τον εντυπωσιασμό της εμφάνισης υπάρχει και μια πιο συναισθηματική πλευρά. Το «Still» μιλά για την άνευ όρων αγάπη που μπορεί να παραμένει ζωντανή ακόμη και όταν μια σχέση έχει τελειώσει. Η Karol G είχε μιλήσει πρόσφατα για το τραγούδι μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, εξηγώντας πως το συγκεκριμένο κομμάτι εκφράζει με ακρίβεια ένα συναίσθημα που βίωσε. Η ίδια είχε εξηγήσει ότι δεν ήθελε το τραγούδι να αντιμετωπιστεί απλώς ως «το νέο αγγλικό τραγούδι της Karol G». Αντίθετα, όπως είχε τονίσει, ήταν ένα κομμάτι που προέκυψε φυσικά και την εξέφραζε απόλυτα.

Το «Still» πέρασε από το στούντιο στη σκηνή για πρώτη φορά, χιλιάδες θεατές έγιναν μέρος μιας ιδιαίτερης μουσικής βραδιάς και η Karol G πρόσθεσε ακόμη μία εντυπωσιακή σελίδα στη φετινή περιοδεία της. Και τώρα, μετά την πρώτη live ερμηνεία και την κινηματογράφηση του music video, το μόνο που μένει είναι να δούμε πώς θα συνεχίσει αυτή η συνεργασία των δύο stars να εξελίσσεται. Γιατί αν η πρώτη τους κοινή εμφάνιση ήταν τόσο εντυπωσιακή, το «Still» φαίνεται πως έχει ακόμη αρκετές εκπλήξεις να δώσει.

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BRUNO MARS Karol G ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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