Μουσικά Νέα 01.10.2026

Η Μαντώ Κουντούρη στο Mad.gr: «Θέλω να ζήσω λίγο τη φοιτητική ζωή που μου απομένει»

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Η Μαντώ Κουντούρη μιλάει αποκλειστικά στο Mad.gr για την επιστροφή της στη Φιλολογία και τα νέα της μουσικά βήματα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μαντώ Κουντούρη ξεχώρισε στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 με την εμφάνισή της.
  • Σπουδάζει Φιλολογία και βρίσκεται στο τελευταίο έτος, θέλοντας να ζήσει τη φοιτητική ζωή.
  • Σχεδιάζει να γράψει νέα τραγούδια και ελπίζει να κυκλοφορήσει νέο κομμάτι.
  • Συμβουλεύει τους φοιτητές να παρακολουθούν τα μαθήματα και να είναι ενεργοί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion χάρισε στο κοινό μοναδικές στιγμές και δυνατές μουσικές συγκινήσεις, με τους καλλιτέχνες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή. Ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν με την ενέργεια και το πηγαίο ταλέντο τους ήταν και η Μαντώ Κουντούρη. Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια, η οποία τράβηξε τα βλέμματα από τα πρώτα της κιόλας βήματα στο NYXDrop Season 1, καθήλωσε το κοινό με μια ζωντανή εμφάνιση που απέδειξε τη δυναμική της εξέλιξη.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης και βοηθός: Ιωάννα Κοντού

Με φρέσκια διάθεση και υψηλή ερμηνευτική ικανότητα, η νεαρή τραγουδίστρια ξεσήκωσε το πολυπληθές κοινό ερμηνεύοντας  το δικό της τραγούδι «Κακή επιρροή» και επιτυχίες όπως τα «Μοναχική καρδιά» και «Το βαλς των ονείρων». Λίγο πριν την εμφάνισή της, η Μαντώ Κουντούρη μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr, ανοίγοντας τα χαρτιά της για τη νέα χειμερινή σεζόν, τις προκλήσεις της φοιτητικής ζωής και τα επόμενα καλλιτεχνικά της βήματα.

Διάβασε επίσης: Η Μαντώ Κουντούρη ξεσήκωσε το κοινό της ΗΘΕ 2026 με την εμφάνισή της

Η ισορροπία ανάμεσα στη μουσική και τη Φιλολογία

Παρά το γεγονός ότι το τραγούδι κερδίζει όλο και περισσότερο χώρο στην καθημερινότητά της, η Μαντώ παραμένει προσηλωμένη και στις ακαδημαϊκές της υποχρεώσεις, διανύοντας την τελική ευθεία για το πτυχίο της: «Τα σχέδιά μου για τον χειμώνα δεν είναι 100% σίγουρα. Η αλήθεια είναι πως θέλω να αφοσιωθώ στη σχολή μου, που σπουδάζω παράλληλα με τη μουσική. Είμαι και φοιτήτρια στη Φιλολογία και μπαίνω στο τελευταίο έτος. Οπότε θέλω να το ζήσω λίγο, τη φοιτητική ζωή που μου απομένει».

MAD SUNKISSED Μαντώ
https://www.instagram.com/mantokntr

Αναφερόμενη στα επαγγελματικά της βήματα, ξεκαθάρισε ότι η αγάπη της για τη μουσική παραμένει αμείωτη: «Θα γράψω νέα τραγούδια. Θα είναι σίγουρα μια δημιουργική χρονιά και ευελπιστώ ότι θα κυκλοφορήσω και κάποιο καινούργιο τραγούδι. Θέλω να δω και κάτι άλλο από μένα».

Η Μαντώ Κουντούρη ποζάρει σε εξωτερικό χώρο με κορσέ και τζιν φούστα
https://www.instagram.com/mantokntr/

Όσον αφορά το αν ετοιμάζει κάτι άμεσα για τα live της, η ίδια πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «Το μόνο έτοιμο που έχω είναι οι ιδέες. Γενικά θέλω ο κόσμος να δει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από εμένα σε κάποιο live».

Μαντώ Κουντούρη nyxdrop
https://www.instagram.com/mantokntr/

Η χρυσή συμβουλή για τους φοιτητές

Ως φοιτήτρια που προσπαθεί να ισορροπήσει απαιτητικά επαγγελματικά βήματα με το πανεπιστήμιο, η Μαντώ έδωσε τη δική της συμβουλή σε όσους διανύουν την ίδια περίοδο: «Η συμβουλή μου είναι να πηγαίνουν στη σχολή. Να πηγαίνουν και να παρακολουθούν, να προσπαθούν να είναι engaged με τον καθηγητή και τα μαθήματα γιατί αλλιώς χάνεις τη μπάλα».

Η Μαντώ Κουντούρη χαμογελαστή σε εξωτερικό δρόμο με πράσινο φόρεμα
https://www.instagram.com/mantokntr/

Και κατέληξε χαμογελώντας για τη δική της εμπειρία: «Ειδικά εγώ φέτος που ασχολούμουν και με το τραγούδι… Αν δεν πήγαινα στη σχολή θα χρώσταγα πάρα πολλά, που δεν χρωστάω».

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