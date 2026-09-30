Μουσικά Νέα 30.09.2026

Η Megan Thee Stallion δίνει μια πρώτη γεύση από το «Act III» – Όσα γνωρίζουμε για το νέο άλμπουμ

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Η Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε το «Tina Tuesday freestyle», δίνοντας μία πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της «Act III» και το νέο «Hot Girl Season»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε το "Tina Tuesday freestyle", σηματοδοτώντας το "Act III".
  • Το νέο τραγούδι συνδέεται με τον alter ego της, Tina Snow, και περιέχει χαρακτηριστικούς στίχους.
  • Η καλλιτέχνιδα ήθελε να κυκλοφορήσει άλμπουμ το καλοκαίρι, αλλά δεν έγινε.
  • Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για το "Act III".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Megan Thee Stallion έχει επιστρέψει δυναμικά με το «Tina Tuesday freestyle», ένα νέο μουσικό κομμάτι που σηματοδοτεί την έναρξη του «Act III» της καλλιτεχνικής της πορείας. Το τραγούδι, που συνοδεύεται από ένα βίντεο κλιπ όπου η ράπερ ποζάρει δίπλα σε ένα πορτοκαλί σπορ αυτοκίνητο, περιέχει αιχμηρούς στίχους και προκλητικές αναφορές, χαρακτηριστικό του ατίθασου στυλ της. Η αναφορά στο Tina αποτελεί ξεκάθαρη σύνδεση με τον alter ego της, Tina Snow, που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν.

Η Megan Thee Stallion μιλάει για το μεγάλο της σχέδιο να γίνει η «Mariah του καλοκαιριού» και να κατακτήσει τις μουσικές επιτυχίες.
https://www.instagram.com/theestallion/

Το  «Tina Tuesday freestyle» είναι το πρώτο της single για φέτος, αν εξαιρέσουμε το τραγούδι “DNA (More Than a Game)” που ηχογράφησε για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA μαζί με τον Andrea Bocelli. Παρόλο που η ανακοίνωση του “Act III” έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, η Megan Thee Stallion δεν έχει ακόμη αποκαλύψει ημερομηνία κυκλοφορίας. Όταν το περιοδικό Rolling Stone επικοινώνησε μαζί της για περισσότερες πληροφορίες, η απάντηση μέσω του αριθμού επικοινωνίας στο YouTube ήταν ένας σύνδεσμος για εγγραφή σε λίστα μάρκετινγκ.

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Η πολυάσχολη καλλιτέχνιδα, η οποία πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στο Broadway στην παράσταση Moulin Rouge, είχε εκφράσει την επιθυμία της να κυκλοφορήσει το άλμπουμ της το καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Marie Claire, απογοητεύτηκε όταν συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν θα γινόταν.

https://www.instagram.com/theestallion/
https://www.instagram.com/theestallion/

«Ήμουν πολύ λυπημένη γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν θα κυκλοφορούσα ένα άλμπουμ το καλοκαίρι», δήλωσε. «Ήθελα να αφιερώσω χρόνο για να ηχογραφήσω, να γράψω πραγματικά και να το βρω. Οπότε, οι θαυμαστές πρέπει να προετοιμαστούν για μια ‘Hot Girl season’ που δεν θα προσδιοριστεί από ημερομηνίες».

meghan_thee_stalion_love_island
https://www.instagram.com/theestallion/

Η Megan Thee Stallion είναι γνωστή για την ικανότητά της να συνδυάζει τη μουσική της με άλλες μορφές τέχνης και ψυχαγωγίας. Η εμφάνισή της στο “Moulin Rouge” στο Broadway απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, δείχνοντας το εύρος του ταλέντου της πέρα από το χώρο της μουσικής.

Η Megan Thee Stallion με ροζ φόρεμα και τσάντα, σε νυχτερινή λήψη, με φόντο την πόλη.
https://www.instagram.com/TheeStallion/

Η κυκλοφορία του «Tina Tuesday freestyle» δίνει στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από το τι να περιμένουν από το επερχόμενο έργο της. Το τραγούδι, με τους ωμούς και άμεσους στίχους του, επαναφέρει στο προσκήνιο την εικόνα της Megan Thee Stallion ως μιας καλλιτέχνιδας που δεν φοβάται να εκφράσει τις σκέψεις και τις επιθυμίες της, προκαλώντας συζητήσεις και εντυπωσιάζοντας το κοινό της.

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Megan Thee Stallion
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