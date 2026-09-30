Μουσική 30.09.2026

Red Bull SoundClash: Αθήνα, έτοιμη; RACK vs LILA στο πιο δυνατό μουσικό LIVE battle της χρονιάς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
2 σκηνές, 1 κοινό, μία νίκη: ο θρυλικός θεσμός των μουσικών «battles» του Red Bull έρχεται στις 14 Νοεμβρίου, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, με πρωταγωνιστές 2 από τα πιο δυναμικά ονόματα της ελληνικής σκηνής
Mad.gr
Με μια ματιά
  • RACK και LILA αναμετρώνται μουσικά στο Red Bull SoundClash στην Αθήνα.
  • Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ στις 14 Νοεμβρίου.
  • Το κοινό θα αποφασίσει τον νικητή μέσω της αντίδρασής του σε τέσσερις μουσικούς γύρους.
  • Κάθε καλλιτέχνης θα έχει έναν special guest, που θα αποκαλυφθεί την ημέρα της εκδήλωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

2 από τους πιο σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες της νέας γενιάς θα πρωταγωνιστήσουν στο Red Bull SoundClash. O RACK και η LILA θα ανέβουν σε δύο ξεχωριστές σκηνές και θα αναμετρηθούν μουσικά για την εύνοια του κοινού, που θα αποφασίσει ποιος θα αναδειχθεί ο νικητής.

red bull soundclash_lila_rack

Το ραντεβού δίνεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 20:00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00), στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, σε μια βραδιά που θα τα έχει όλα. Μουσική, ένταση, ενέργεια και ανατροπές που θα θυμάσαι για καιρό!

Δύο διαφορετικές μουσικές ταυτότητες. Δύο μοναδικά styles.

Η επιλογή των καλλιτεχνών στο Red Bull SoundClash δεν είναι τυχαία. Ο RACK, ο πιο αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης της νέας γενιάς της ελληνικής hip-hop σκηνής, ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο flow, την πρωτοποριακή αισθητική και τον αυθεντικό urban ήχο του.

Red Bull SoundClash_rack (2)

Η LILA, μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, έχει ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή με τη δική της μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα, με τη δυνατή φωνή της και την πάντα εκρηκτική σκηνική της παρουσία.

Red Bull SoundClash_lila (1)

Τέσσερις γύροι. Η απόλυτη αναμέτρηση.

Το Red Bull SoundClash δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία. Είναι μια εμπειρία όπου οι καλλιτέχνες καλούνται να βγουν από τα όριά τους, να επαναπροσδιορίσουν γνωστά hits, να συνεργαστούν με απρόσμενους τρόπους και να διεκδικήσουν την απόλυτη μουσική υπεροχή.

Η «συνταγή» είναι απλή: 2 καλλιτέχνες, 2 σκηνές αντικριστά, τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, και το κοινό αποφασίζει τον νικητή με την ένταση της αντίδρασής του. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν κρίνεται πριν από τον τελευταίο γύρο.

Red Bull SoundClash_rack (1)

Το line-up, όμως, κρύβει και δύο μεγάλα μυστικά. Κάθε καλλιτέχνης θα καλέσει στη σκηνή από έναν special guest, που το κοινό θα ανακαλύψει παρά μόνο την ίδια βραδιά.

Red Bull SoundClash_lila (2)

Πρόλαβε τώρα το εισιτήριό σου στο www.more.com και ζήσε μία μουσική εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη!

Μάθε περισσότερα στο RedBull.com/SoundClash
Δες live moments, video & photos στο TikTok, Instagram και YouTube
#redbullsoundclash

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Lila Rack Red Bull SoundClash
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kendall Jenner: Όσα δεν είδαμε πίσω από την εντυπωσιακή της εμφάνιση για το Le Défilé της L’Oréal Paris

Kendall Jenner: Όσα δεν είδαμε πίσω από την εντυπωσιακή της εμφάνιση για το Le Défilé της L’Oréal Paris

30.09.2026
Επόμενο
Μήπως το AI σε λίγο θα κάνει τη δουλειά σου καλύτερα από εσένα; – Έρχεται η SI

Μήπως το AI σε λίγο θα κάνει τη δουλειά σου καλύτερα από εσένα; – Έρχεται η SI

30.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Good Job Nicky: Τραγουδά το «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία του
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Τραγουδά το «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία του

30.09.2026
Χάρις Αλεξίου: «Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος»
Μουσικά Νέα

Χάρις Αλεξίου: «Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος»

30.09.2026
Ο STAVENTO μιλά στο Mad.gr για το NYXDrop Season 2: «Ψάχνω μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκεί έξω»
Social & Tech

Ο STAVENTO μιλά στο Mad.gr για το NYXDrop Season 2: «Ψάχνω μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκεί έξω»

30.09.2026
KATSEYE: Από τα σοκολατένια alter ego μέχρι το Wildworld Tour
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Από τα σοκολατένια alter ego μέχρι το Wildworld Tour

30.09.2026
Η διπλή έκπληξη των Oasis: Στα «σκαριά» νέα ταινία και περιοδεία
Μουσικά Νέα

Η διπλή έκπληξη των Oasis: Στα «σκαριά» νέα ταινία και περιοδεία

30.09.2026
Η Miley Cyrus στην κορυφή του Billboard 200 μετά από μια δεκαετία
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus στην κορυφή του Billboard 200 μετά από μια δεκαετία

30.09.2026
Η ADÉLA «σαρώνει» τα παγκόσμια charts και γράφει το δικό της μουσικό κεφάλαιο
Μουσικά Νέα

Η ADÉLA «σαρώνει» τα παγκόσμια charts και γράφει το δικό της μουσικό κεφάλαιο

30.09.2026
50 Cent: Η επική απάντηση στην Cardi B μετά το viral βίντεο με το «21 Questions»
Μουσικά Νέα

50 Cent: Η επική απάντηση στην Cardi B μετά το viral βίντεο με το «21 Questions»

29.09.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Δες την συγκινητική ερμηνεία του «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Δες την συγκινητική ερμηνεία του «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο

29.09.2026
Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα τους χτυπήσει το παρελθόν την πόρτα μέσα στον Οκτώβριο

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα τους χτυπήσει το παρελθόν την πόρτα μέσα στον Οκτώβριο

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…