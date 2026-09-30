Μουσική 30.09.2026

KATSEYE: Από τα σοκολατένια alter ego μέχρι το Wildworld Tour

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Μετατρέποντας το άγχος της περιοδείας σε μια μοναδική ευκαιρία για αυτοέκφραση και χαρά, τα μέλη του συγκροτήματος αποδεικνύουν τη δύναμη της αλληλεγγύης
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Οι KATSEYE συνεργάζονται με την Hershey's για την καμπάνια του Creme Bar, μοιράζοντας αναμνήσεις και "σοκολατένια alter ego".
  • Κάθε μέλος των KATSEYE αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη γεύση σοκολάτας, βασισμένη στον χαρακτήρα της.
  • Η κίνηση "Pinky Up" των KATSEYE συμβολίζει την αυτοπεποίθηση και την ελεύθερη έκφραση, ενσωματώνοντας το πνεύμα της καμπάνιας.
  • Το Wildworld Tour σηματοδοτεί την ωρίμανση των KATSEYE, ενώ η διαχείριση αλλαγών τονίζει τη σημασία της επικοινωνίας και της στήριξης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα girl group που έχει καταφέρει να κλέψει τις καρδιές του παγκόσμιου pop κοινού με την ενέργεια, το ταλέντο και τη φρεσκάδα του, αυτές είναι αναμφίβολα οι KATSEYE. Αν τις παρομοίαζες με ένα κουτί σοκολατάκια, σίγουρα δεν θα ήξερες τι ακριβώς πρόκειται να γευτείς, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι θα δοκίμαζες μια εκρηκτική ποικιλία από τα πάντα. Στο πλαίσιο της νέας τους συνεργασίας με τον κολοσσό σοκολατοποιίας Hershey’s για την καμπάνια του Hershey’s Creme Bar, τα μέλη του συγκροτήματος μίλησαν στο Billboard και μοιράστηκαν τις πιο γλυκές τους αναμνήσεις, τα σοκολατένια alter ego τους, αλλά και την πραγματικότητα πίσω από την περιοδεία Wildworld Tour. Παράλληλα, εξομολογήθηκαν με απόλυτη ειλικρίνεια πώς διαχειρίζονται τις προκλήσεις, τις αλλαγές στη σύνθεσή τους και τη διαρκή εξέλιξη που βιώνουν τόσο ως ξεχωριστές προσωπικότητες όσο και ως ομάδα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αυτοπεποίθησης και αποδοχής προς τους EYEKONS.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η επιλογή του σοκολατένιου προφίλ για κάθε μέλος των KATSEYE βασίστηκε αποκλειστικά στον χαρακτήρα τους. Η Daniela είναι η δυναμική σκούρα σοκολάτα με αμύγδαλα, η Lara η Salted Caramel με μια γλυκιά αλλά αιχμηρή νότα, η Sophia η ζεστή και φωτεινή Strawberry Creme, η Megan η παιχνιδιάρικη Cookies and Creme, ενώ η Yoonchae αντιπροσωπεύει τη φρέσκια και αναπάντεχη Matcha White Chocolate.

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Αυτή η συνεργασία με την Hershey’s λειτούργησε ως ένας συναισθηματικός κύκλος που έκλεισε, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος μεγάλωσαν καταναλώνοντας αυτά τα γλυκά στο Halloween, στις γιορτές ή μετά το σχολείο. Πλέον, το να μοιράζονται αυτά τα snacks στα παρασκήνια των προβών και των συναυλιών τους προσφέρει μια αίσθηση ζεστασιάς και οικειότητας.

 

Τέσσερις γυναίκες χορεύουν στη σκηνή του Saturday Night Live με πολύχρωμα κοστούμια, σε μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη.
https://www.instagram.com/billboard/

Η χαρακτηριστική κίνηση «Pinky Up», που αποτελεί σήμα κατατεθέν των KATSEYE στις εμφανίσεις τους, απέκτησε νέα ζωή μέσα από τη διαφημιστική καμπάνια. Όπως εξηγούν οι ίδιες, η κίνηση αυτή συμβολίζει την αυτοπεποίθηση, την ελεύθερη έκφραση και την επιλογή να διεκδικείς τη χαρά με τον δικό σου τρόπο, ταιριάζοντας απόλυτα με το πνεύμα της καμπάνιας. Όσο για τις νέες γεύσεις της σειράς, η ομάδα χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα: η Daniela, η Megan και η Yoonchae ψήφισαν την περιπετειώδη γεύση Affogato με Espresso Caramel, ενώ η Lara και η Sophia προτίμησαν την πιο κλασική και παρηγορητική Salted Caramel.

Το Wildworld Tour, η διαχείριση των αλλαγών και το ισχυρό μήνυμα στους EYEKONS

Η περιοδεία Wildworld Tour αποτελεί ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα των KATSEYE, επιτρέποντάς τους να δείξουν στο κοινό πόσο πολύ έχουν ωριμάσει από την εποχή του Dream Academy. Ωστόσο, η διαδρομή αυτή περιλαμβάνει και δύσκολες στιγμές, όπως η προσωρινή απουσία της Sophia Laforteza και της Manon Bannerman. Τα μέλη τονίζουν ότι η επικοινωνία, η αμοιβαία κατανόηση και η στήριξη χωρίς έτοιμες απαντήσεις είναι το κλειδί για να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Στόχος τους παραμένει να εμπνεύσουν τους θαυμαστές τους, τους EYEKONS, να αγκαλιάσουν τη μοναδικότητά τους και να είναι ο εαυτός τους χωρίς συστολές.

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Hershey’s Katseye
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