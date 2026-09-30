Χάρις Αλεξίου: «Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος»

Μάθε γιατί η Χάρις Αλεξίου πήρε τη συγκινητική απόφαση να σταματήσει το τραγούδι και μίλησε για τη σχέση της με το κοινό

Με μια ματιά Η Χάρις Αλεξίου αποφάσισε να σταματήσει το τραγούδι αναγνωρίζοντας τα όρια της φωνής της.

Πιστεύει ότι η σύνδεσή της με το κοινό πήγαζε από την αυθεντικότητα και την ταύτιση με τα τραγούδια.

Θεωρεί ότι αν δεν σταματούσε η ίδια, ο κόσμος θα το αποφάσιζε λόγω των προσδοκιών του.

Στηρίζει τον Γιάννη Πάριο, θεωρώντας τον σπουδαιότερο τραγουδιστή της γενιάς του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χάρις Αλεξίου, μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σεζόν. Η μεγάλη ερμηνεύτρια μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα για τη μέχρι τώρα πορεία της, εστιάζοντας στην απόφασή της να αποσυρθεί από το τραγούδι, μια απόφαση που, όπως αποκάλυψε, πάρθηκε μετά από ώριμη σκέψη και αναγνώριση των ορίων της.

Η Χάρις Αλεξίου μίλησε για τη βαθιά σύνδεση που έχει χτίσει με το κοινό της όλα αυτά τα χρόνια. «Συγκινώ τον κόσμο γιατί ίσως συγκινούμαι εγώ πρώτη από το τραγούδι. Μπορεί να έχεις και τη στιγμή που να μην έρθει η μαγεία κάποιο βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια που πάντα διακρίνει τις ερμηνείες της. Η ίδια πιστεύει ότι η δύναμη αυτής της σύνδεσης πηγάζει από την προσωπική της ταύτιση με τα τραγούδια που ερμηνεύει, μια διαδικασία που, όπως παραδέχτηκε, δεν ήταν πάντα εύκολη.

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Η απόφαση να σταματήσει να τραγουδά ήταν, όπως η ίδια εξήγησε, αποτέλεσμα της αναγνώρισης ότι πλέον δεν μπορούσε να αποδώσει τα τραγούδια της με την ίδια ένταση και πάθος. «Τα θυμάμαι όλα όσα έζησα με το τραγούδι, δεν μου λείπουν. Δεν χορταίνεται αυτό, αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό άλλο», δήλωσε με νόημα. Η Χάρις Αλεξίου παραδέχτηκε ότι η φωνή της είχε αρχίσει να σκληραίνει, γεγονός που την εμπόδιζε να εκφράσει συναισθήματα όπως παλιά. «Είχα αρχίσει να σκληραίνει φωνή μου», αποκάλυψε, αναφερόμενη σε συγκεκριμένες ερμηνείες τραγουδιών που αγαπούσε, αλλά δεν μπορούσε πια να αποδώσει όπως παλιά.

«Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος. Είναι ο μεγαλύτερος κριτής», τόνισε η ερμηνεύτρια, υπογραμμίζοντας την πίστη της στη δύναμη της κρίσης του κοινού. «Έχει δεθεί μαζί σου για αυτό που ήσουν και για την αξία σου. Αν δεν είσαι πια αυτό, διαψεύδονται οι προσδοκίες του». Η Χάρις Αλεξίου επεσήμανε ότι έχει αναπτύξει εσωτερικά έναν μηχανισμό που τη βοηθά να διαχειρίζεται την κατάσταση, ώστε να μην υποφέρει ή στενοχωριέται. «Ίσως έχει φτιαχτεί κάτι μέσα μου που με βοηθάει να μην υποφέρω και να στενοχωριέμαι», ανέφερε.

Η στήριξη στον Γιάννη Πάριο και οι αναμνήσεις από το παρελθόν

Σχολιάζοντας τα σχόλια που είχαν προκληθεί από την πρόσφατη εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο, η Χάρις Αλεξίου εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της. «Για εμένα ο Πάριος δεν θα πάψει να είναι ο σπουδαιότερος τραγουδιστής της γενιάς μου και έχει το δικαίωμα να παραμείνει σε σκηνή όσο επιθυμεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο κόσμος πηγαίνει σε αυτές τις εμφανίσεις από αγάπη και επειδή ο ίδιος ο καλλιτέχνης επιλέγει να εκτίθεται.

Η απόφαση της Χάρις Αλεξίου να αποσυρθεί από το τραγούδι, έπειτα από 50 χρόνια καριέρας, δεν ήταν εύκολη. «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…», εξομολογήθηκε, αποκαλύπτοντας ότι η συμβουλή του γιατρού της, ο οποίος της είπε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη φωνή της εδώ και καιρό, ήταν αυτή που την έκανε να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα. «Δεν μου άρεσε καθόλου που το άκουσα», παραδέχτηκε.

Η Χάρις Αλεξίου έκανε επίσης αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της καριέρας της, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι καλλιτέχνες σήμερα, ιδίως όσον αφορά την ανάδειξή τους μέσω talent shows, τα οποία, όπως υπαινίχθηκε, δεν μπορούν να αφομοιώσουν νέους ταλέντα με τον ίδιο τρόπο που γινόταν παλαιότερα.

Η Χάρις Αλεξίου παραμένει μια εμβληματική φιγούρα της ελληνικής μουσικής, και η απόφασή της, αν και δύσκολη, είναι βαθιά συνυφασμένη με την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφει τόσο για την τέχνη της όσο και για το κοινό της.

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