Χάρις Αλεξίου: Αντίστροφη μέτρηση για την παράσταση «TZENH TZENH – Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ»

Λίγο πριν σηκωθεί η αυλαία, η Χάρις Αλεξίου μοιράζεται την ανυπομονησία της για την παράσταση «TZENH TZENH - Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ»
Με αφετηρία την εμβληματική ταινία Τζένη Τζένη της Finos Film, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ετοιμάζεται να υποδεχτεί την παράσταση «TZENH TZENH – Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ», σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκος Καραθάνος. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, η Χάρις Αλεξίου, που συμμετέχει στην παράσταση, έδωσε το δικό της στίγμα μέσα από τα social media, ανεβάζοντας την ανυπομονησία για το ανέβασμα. Σε σχετική ανάρτησή της έγραψε: «Μια εβδομάδα έμεινε! #ΤΖΕΝΗΤΖΕΝΗ», σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στη μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στη σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή.

Με νοσταλγία για τη χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με έναν θίασο «σκιών», φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.

Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που μοιάζει να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεών της, αναζητώντας τον εαυτό της ξανά και ξανά.

Στην παράσταση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Άγγελος Παπαδημητρίου, πλαισιώνοντας έναν θίασο με ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα.

