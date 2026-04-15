Κλέλια Ανδριολάτου: Όσα είπε για τη λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου

Η Κλέλια Ανδριολάτου μιλά για το τέλος της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση

Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες της εκπομπής Buongiorno και στη δημοσιογράφο Ράνια Θεοδωρακοπούλου, απαντώντας μεταξύ άλλων και για τη λήξη της επαγγελματικής της συνεργασίας με την Έλενα Χριστοπούλου.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε ήρεμη και ξεκάθαρη, τονίζοντας πως η σχέση τους παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι έκλεισε ένας σημαντικός επαγγελματικός κύκλος που διήρκεσε πολλά χρόνια.

Όπως ανέφερε, μόλις επέστρεψε από τις διακοπές και ήδη προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν της σειράς Maestro, καθώς τα γυρίσματα ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Η ίδια δήλωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει διάβασμα σεναρίων, μπαίνοντας ξανά σε εντατικούς ρυθμούς δουλειάς.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου, η Κλέλια Ανδριολάτου ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία ένταση ή αρνητικό κλίμα. Όπως είπε, οι δύο γυναίκες προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση, μέσα από την οποία γνωστοποίησαν το τέλος της συνεργασίας τους, υπογραμμίζοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση που εξακολουθεί να υπάρχει.

Η κοινή δήλωση των δύο πλευρών αναφέρει πως πρόκειται για το κλείσιμο ενός επαγγελματικού κύκλου 16 ετών, κατά τον οποίο μοιράστηκαν επιτυχίες, προκλήσεις αλλά και σημαντικές στιγμές εξέλιξης. Παρά το τέλος της συνεργασίας, και οι δύο πλευρές τόνισαν πως διατηρούν θετική σχέση και αμοιβαία αγάπη.

Η υπόθεση είχε ήδη απασχολήσει τα media, ωστόσο η δημόσια τοποθέτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου έρχεται να βάλει τέλος στα σενάρια περί εντάσεων, επιβεβαιώνοντας πως η αλλαγή αυτή έγινε σε απόλυτα ομαλό και επαγγελματικό πλαίσιο.





