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Celeb World 16.06.2026

«Χρειάστηκε δεύτερο επείγον χειρουργείο»: Ο Σταύρος Φλώρος συγκλονίζει με νέα αποκάλυψη

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Ο Σταύρος Φλώρος αποκάλυψε τη σοβαρή επιπλοκή που παρουσίασε μετά από χειρουργείο και τη δεύτερη έκτακτη επέμβαση
Ειρήνη Στόφυλα

Ο πρώην παίκτης του Survivor αποκάλυψε τις σοβαρές επιπλοκές που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του, περιγράφοντας τις πιο δύσκολες στιγμές μετά τον τραυματισμό του. Ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία που βίωσε τις τελευταίες εβδομάδες, αποκαλύπτοντας ότι η πορεία της ανάρρωσής του δεν εξελίχθηκε όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο πρώην παίκτης του Survivor εξήγησε πως μετά από χειρουργική επέμβαση παρουσιάστηκε σοβαρή επιπλοκή, η οποία οδήγησε σε εσωτερική αιμορραγία και κατέστησε απαραίτητη μια δεύτερη, έκτακτη επέμβαση.

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Ο ίδιος ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα απουσίαζε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε όλη του την προσοχή. Όπως εξήγησε, η εβδομάδα που προηγήθηκε ήταν η πιο απαιτητική από τότε που ξεκίνησε την αποκατάστασή του, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονους πόνους και απρόβλεπτες επιπλοκές. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, το πρώτο χειρουργείο δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα νέα ιατρική παρέμβαση.

Ο Σταύρος Φλώρος δεν έκρυψε ότι η περιπέτεια αυτή επηρέασε σημαντικά και την ψυχολογία του. Παραδέχθηκε ότι πέρασε στιγμές μεγάλης απογοήτευσης και αβεβαιότητας, ωστόσο κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του χάρη στην υποστήριξη της οικογένειάς του, την πίστη του και τα μηνύματα αγάπης που λαμβάνει καθημερινά από τον κόσμο. Όπως τόνισε, η διαδρομή της αποθεραπείας παραμένει δύσκολη, όμως συνεχίζει να παλεύει με επιμονή και αισιοδοξία.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ο πρώην παίκτης του Survivor εμφανίστηκε θετικός για την πορεία της υγείας του, σημειώνοντας ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του και εκφράζουν αισιοδοξία για την αποκατάστασή του.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχαρίστησε θερμά όσους βρίσκονται στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, υπογραμμίζοντας πως η στήριξη που δέχεται αποτελεί σημαντική πηγή δύναμης στην προσπάθειά του να επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά του.

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Survivor Σταύρος Φλώρος
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