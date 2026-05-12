Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου

Η Acun Medya εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου μετά τον τραυματισμό του στο Survivor
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Survivor, καθώς ο πρόσφατος τραυματισμός ενός εκ των πρωταγωνιστών του ριάλιτι επιβίωσης έχει θέσει σε συναγερμό την παραγωγή. Η είδηση έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία», προκαλώντας παγωμάρα τόσο στο κοινό, με τις πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα να περιγράφονται ως δραματικές. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε την παραγωγή στην έκδοση μιας επίσημης και αναλυτικής ενημέρωσης, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και να δοθούν απαντήσεις για το μέλλον του παίκτη στο παιχνίδι αλλά και για την πορεία της αποκατάστασής του

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματα αναμένονταν με μεγάλη αγωνία τόσο από τους συμπαίκτες του όσο και από το τηλεοπτικό κοινό.

Ακολουθεί η επίσημη ενημέρωση της Acun Medya για την πορεία της υγείας του:

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος. Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

