Living 12.05.2026

Η KRAFT Paints στηρίζει τη δημιουργία της εντυπωσιακής τοιχογραφίας των διεθνώς καταξιωμένων PichiAvo στην Αθήνα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το mural «An Offering to Athens» των PichiAvo στον Ψυρρή, με τη στήριξη της KRAFT Paints, μεταμορφώνει το αστικό τοπίο της Αθήνας
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, μια νέα τοιχογραφία έρχεται να μεταμορφώσει το αστικό τοπίο του Ψυρρή σε έναν ζωντανό καμβά τέχνης και έκφρασης. Πίσω από αυτό το εντυπωσιακό έργο βρίσκονται οι διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες PichiAvo, που με τη χαρακτηριστική τους αισθητική γεφυρώνουν τον κόσμο της κλασικής τέχνης με τη δυναμική της street κουλτούρας.

Pichiavo_Deltio_Tupou_1

Το ίδιο το έργο, με τίτλο «An Offering to Athens», αποτελεί μια σύγχρονη εικαστική αφήγηση εμπνευσμένη από την ταυτότητα και τον μύθο της πόλης. Στο επίκεντρό του δεσπόζει η θεά Αθηνά και ο συμβολισμός της ελιάς μέσα από τον γνωστό μύθο της διεκδίκησης της πόλης, αποτυπωμένα με τη μοναδική τεχνοτροπία των PichiAvo. Με ύψος που ξεπερνά τα 15 μέτρα, το mural λειτουργεί ως μια σύγχρονη «προσφορά» προς την Αθήνα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μετατρέποντας ένα σημείο του Ψυρρή σε νέο εμβληματικό τοπόσημο για κατοίκους και επισκέπτες.

8 πράγματα που κάνουν το σπίτι να δείχνει ακατάστατο χωρίς να το καταλαβαίνεις

Σε αυτό το ξεχωριστό project, η KRAFT Paints διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου μέσα από την πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Cities of Color». Με περισσότερα από 200 λίτρα ακρυλικού χρώματος εξωτερικής χρήσης από τη σειρά 4 Seasons, σε μια πλούσια παλέτα αποχρώσεων, η εταιρεία έδωσε στους καλλιτέχνες τα χρώματα για να αποτυπώσουν το όραμά τους με ένταση, διάρκεια και υψηλή αισθητική.

Το συγκεκριμένο ακρυλικό χρώμα επιλέχθηκε για την εξαιρετική του αντοχή στις απαιτήσεις του αστικού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας ότι το έργο θα παραμείνει ζωντανό και επιβλητικό στον χρόνο όπως ακριβώς αρμόζει σε μια πόλη που εξελίσσεται διαρκώς.

Pichiavo_Deltio_Tupou_2

Η υλοποίηση του project πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Awesome Athens Experiences, που ανέλαβε τον συντονισμό της δράσης, ενώ η ομάδα της KRAFT Paints ήταν παρούσα σε κάθε στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας, παρακολουθώντας από κοντά τη μεταμόρφωση ενός ακόμη σημείου της πόλης.

Περισσότερο από μια καλλιτεχνική παρέμβαση, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια δήλωση: το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάζει τις πόλεις και τη διάθεσή μας. Μέσα από το «Cities of Color», η KRAFT Paints επενδύει σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον δημόσιο χώρο, ενισχύουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και επανασυστήνουν την Αθήνα μέσα από ένα νέο, πιο φωτεινό και δημιουργικό πρίσμα.

Πώς τα κλειδιά του σπιτιού σου μπορούν να φέρουν χρήματα

Αυτό είναι το φωτιστικό της Κατερίνας Καινούργιου που έχει «τρελάνει» το Instagram

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

KRAFT Paints
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Η γενική τελική πρόβα λίγο πριν τον Α’ ημιτελικό

Eurovision 2026: Η γενική τελική πρόβα λίγο πριν τον Α’ ημιτελικό

12.05.2026
Επόμενο
Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου

Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου

12.05.2026

Δες επίσης

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου
Life

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

12.05.2026
Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου
Life

Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου

12.05.2026
MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok
Beauty

MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok

12.05.2026
Eurovision 2026: Το story πίσω από το outfit του Ακύλα στο τιρκουάζ χαλί – Όσα αποκάλυψε ο σχεδιαστής στο MAD.gr
EUROVISION

Eurovision 2026: Το story πίσω από το outfit του Ακύλα στο τιρκουάζ χαλί – Όσα αποκάλυψε ο σχεδιαστής στο MAD.gr

12.05.2026
Ηλεκτρικά πατίνια: Μεταφορικό μέσο ή «παγίδα» θανάτου; Οδηγός ασφαλούς μετακίνησης
Go out

Ηλεκτρικά πατίνια: Μεταφορικό μέσο ή «παγίδα» θανάτου; Οδηγός ασφαλούς μετακίνησης

12.05.2026
Η αποκάλυψη του αιώνα στην Αμφίπολη: Ολόκληρος ο Τύμβος Καστά «ζωντανεύει» ξανά
Life

Η αποκάλυψη του αιώνα στην Αμφίπολη: Ολόκληρος ο Τύμβος Καστά «ζωντανεύει» ξανά

12.05.2026
Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο
Food

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

12.05.2026
Δεν λες εύκολα «Σ’ αγαπώ»; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 4 ζώδια
Life

Δεν λες εύκολα «Σ’ αγαπώ»; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 4 ζώδια

12.05.2026
Jennifer Aniston x Charlotte Tilbury: Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην ομορφιά
Beauty

Jennifer Aniston x Charlotte Tilbury: Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην ομορφιά

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!