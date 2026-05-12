Eurovision 2026: Η γενική τελική πρόβα λίγο πριν τον Α’ ημιτελικό

Η μεγάλη στιγμή έφτασε και η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πλέον στους ρυθμούς της Wiener Stadthalle! Η εβδομάδα της Eurovision ξεκίνησε με τον πιο επίσημο τρόπο και η αδρεναλίνη έχει χτυπήσει κόκκινο για καλλιτέχνες και fans. Αυτή την ώρα διεξάγεται η Family Rehearsal, η καθοριστική τρίτη γενική πρόβα, που αποτελεί το τελευταίο «τεστ» πριν τη μεγάλη ζωντανή μετάδοση του Πρώτου Ημιτελικού απόψε το βράδυ.

Το show άνοιξε με ένα νοσταλγικό βίντεο που μας ξενάγησε στην Αυστρία μέσα από τους ήχους εμβληματικών κομματιών που έγραψαν ιστορία στον διαγωνισμό. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν στη σκηνή ανέβηκε η σπουδαία Βίκυ Λέανδρος. Ερμηνεύοντας το διαχρονικό «L’amour est bleu», θυμίζοντας το 1967, την πρώτη φορά που η Βιέννη φιλοξένησε τη διοργάνωση. Αμέσως μετά, οι φετινοί οικοδεσπότες, η εντυπωσιακή Victoria Swarovski και ο απολαυστικός κωμικός Michael Ostrowski, έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη της διαγωνιστικής βραδιάς.

Η παρουσίαση των χωρών

Σουηδία : Η Felicia επιβεβαιώνει τα προγνωστικά. Φωνητικά άψογη, με visuals υψηλής αισθητικής και μια χορογραφία που «γεμίζει» τη σκηνή. Ένα σίγουρο εισιτήριο για τον τελικό.

Ελλάδα : Ο Ακύλας πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες πρόβες του! Η αρένα «κάηκε» από το χειροκρότημα. Παρά την έντονη κίνηση, η φωνή του παρέμεινε σταθερή και κρυστάλλινη.

Γεωργία: Οι νικητές της Junior Eurovision 2008 επέστρεψαν με τα κίτρινα κοστούμια τους, όμως το αποτέλεσμα μοιάζει κάπως «παρωχημένο». Παρά τα ολογράμματα, η εμφάνιση δείχνει αμήχανη και δύσκολα θα προκριθεί.

Φινλανδία : Το «εξομολογητήριο» και το βιολί της Linda δημιουργούν ένα δυνατό οπτικό αποτέλεσμα. Η στιγμή που το prop αρπάζει φωτιά είναι το highlight που ξεσήκωσε το κοινό.

Εσθονία : Rock ενέργεια από παλιές γνώριμες! Φωνητικά στιβαρή παρουσίαση με γυαλιά ηλίου και πυροτεχνήματα που μπορούν να κάνουν την έκπληξη απόψε.

Γερμανία: Μια εμφάνιση που εξελίσσεται από το πάτωμα σε ένα χρυσό, εκρηκτικό dance break. Πυροτεχνήματα και φωτιές απογείωσαν το σύνολο, κερδίζοντας το δυνατό χειροκρότημα.

Μια εμφάνιση που εξελίσσεται από το πάτωμα σε ένα χρυσό, εκρηκτικό dance break. Πυροτεχνήματα και φωτιές απογείωσαν το σύνολο, κερδίζοντας το δυνατό χειροκρότημα. Βέλγιο: Ένα σκηνικό πάγου και φωτιάς με χιόνι να πέφτει στην πασαρέλα. Η τραγουδίστρια με το λευκό φόρεμα προσφέρει μια αξιοπρεπή και ατμοσφαιρική συμμετοχή που διεκδικεί την πρόκριση.

San Marino : Η Senhit φέρνει το απόλυτο ρετρό πάρτι! Νέον ουράνια τόξα, ασημένια κοστούμια και η guest εμφάνιση του θρυλικού Boy George στην πασαρέλα έκλεψαν την παράσταση με τον κιτς αλλά διασκεδαστικό τους χαρακτήρα.

Σερβία: Οι LAVINA έκλεισαν τη βραδιά με metal υπερθέαμα. Ένα σκοτεινό fantasy σκηνικό με σπαθιά, πανοπλίες και φλόγες που ένιωθες τη ζέστη τους μέχρι τις τελευταίες σειρές. Ένα επικό φινάλε που άφησε το κοινό άναυδο.

Το show της γενικής πρόβας ολοκληρώνεται και όλα δείχνουν πως απόψε μας περιμένει ένας από τους πιο αμφίρροπους ημιτελικούς των τελευταίων ετών! Η Βιέννη είναι έτοιμη να λάμψει, εσείς;

