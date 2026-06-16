Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 16.06.2026

Madonna – Sabrina Carpenter: Κυκλοφόρησε το επίσημο music video για το «Bring Your Love»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η «Βασίλισσα της Pop» και η Sabrina Carpenter ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κινηματογραφική οπτική αφήγηση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το επίσημο music video για το τραγούδι «Bring Your Love» της Madonna και της Sabrina Carpenter.
  • Το video αποτελεί μέρος του μικρού μήκους φιλμ «Confessions II - The Film» σε σκηνοθεσία TORSO.
  • Το «Bring Your Love» είναι ένα dance-pop τραγούδι, που θυμίζει το «Vogue», και περιλαμβάνει cameos από γνωστούς καλλιτέχνες.
  • Το τραγούδι είναι το δεύτερο single από το επερχόμενο album της Madonna, «Confessions II», που κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η «Βασίλισσα της Pop» επιστρέφει στη σκηνή που την ανέδειξε, αυτή της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, και αυτή τη φορά έχει στο πλευρό της το πρόσωπο των ημερών. Η Madonna και η Sabrina Carpenter παρουσίασαν το επίσημο music video για το κοινό τους single «Bring Your Love», ένα project που ήδη διεκδικεί τον τίτλο της πιο πολυσυζητημένης μουσικής συνεργασίας του 2026.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Το «Bring Your Love» δεν είναι απλώς ένα video clip, αλλά ένα κομμάτι ενός ευρύτερου καλλιτεχνικού οράματος. Το video αποτελεί μέρος του δεκατριάλεπτου μικρού μήκους φιλμ «Confessions II – The Film», το οποίο σκηνοθέτησε το δημιουργικό δίδυμο TORSO.

Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η αισθητική του βίντεο κινείται σε σουρεαλιστικά μονοπάτια, συνδυάζοντας την κλασική disco κουλτούρα με σύγχρονα οπτικά εφέ. Η χημεία μεταξύ της Madonna και της Carpenter λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές της pop, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια. Η παραγωγή είναι γεμάτη με εντυπωσιακά cameos, καθώς οι Kate Moss, Julia Garner, Benedict Cumberbatch και Lourdes Leon κάνουν το πέρασμά τους, προσδίδοντας στο project έναν έντονα αριστοκρατικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Επιστροφή στις ρίζες του dance-pop

Το τραγούδι, το οποίο φέρει τις υπογραφές των Madonna, Stuart Price, Roy Holman, Shanna Jackson και Kevin Saunderson, αποτελεί μια καθαρόαιμη dance-pop δημιουργία. Με ρυθμό που παραπέμπει στο εμβληματικό «Vogue», το «Bring Your Love» είναι φτιαγμένο για τα clubs και τις πασαρέλες του κόσμου, επαναφέροντας τη Madonna στο ηχητικό πεδίο που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

Η Madonna και η Sabrinna Carpenter αγκαλιάζονται χαρούμενες στη σκηνή του Coachella, μοιράζοντας μια αξέχαστη στιγμή.
https://www.instagram.com/madonna/

Η συνεργασία είχε «προδοθεί» από την αιφνιδιαστική εμφάνιση της Madonna στο Coachella 2026, όπου μαζί με την Carpenter παρουσίασαν το κομμάτι ζωντανά, προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό.

Το χρονικό του «Confessions II»

Το «Bring Your Love» είναι το δεύτερο δείγμα γραφής από το επερχόμενο album της Madonna, «Confessions II», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Ο δίσκος έρχεται ως «πνευματικός διάδοχος» του θρυλικού Confessions on a Dance Floor και, μετά το πρώτο single «I Feel So Free», η Madonna δείχνει πως είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τον ήχο της, παραμένοντας πιο επίκαιρη από ποτέ.

Αν και οι φήμες για μια πιθανή παγκόσμια περιοδεία φουντώνουν, η Madonna κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, με αυτή τη συνεργασία, η καλλιτέχνιδα επιβεβαιώνει τη δύναμή της να γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον της ποπ μουσικής.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bring Your Love Confessions II Madonna Sabrina Carpenter
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Marseaux μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η ευαλωτότητα στη σκηνή είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για έναν καλλιτέχνη»

Η Marseaux μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η ευαλωτότητα στη σκηνή είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για έναν καλλιτέχνη»

16.06.2026
Επόμενο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 4 οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 4 οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο

16.06.2026

Δες επίσης

Η Marseaux μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η ευαλωτότητα στη σκηνή είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για έναν καλλιτέχνη»
Μουσικά Νέα

Η Marseaux μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η ευαλωτότητα στη σκηνή είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για έναν καλλιτέχνη»

16.06.2026
Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

16.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η πρόβα του Θοδωρή Φέρρη προμηνύει ένα δυνατό και γεμάτο ένταση act με το «Είπες»
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η πρόβα του Θοδωρή Φέρρη προμηνύει ένα δυνατό και γεμάτο ένταση act με το «Είπες»

15.06.2026
Ανδρομάχη: Φέρνει νησιώτικη αύρα στις πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Ανδρομάχη: Φέρνει νησιώτικη αύρα στις πρόβες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

15.06.2026
Άννα Βίσση – Taylor Swift: Το απρόσμενο crossover που «έριξε» το internet
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση – Taylor Swift: Το απρόσμενο crossover που «έριξε» το internet

15.06.2026
Με street αισθητική το «Paloma» στις πρόβες του Rack για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Με street αισθητική το «Paloma» στις πρόβες του Rack για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

15.06.2026
Το «Bizarre» της Madonna είναι εδώ και υπόσχεται το απόλυτο dance καλοκαίρι
Μουσική

Το «Bizarre» της Madonna είναι εδώ και υπόσχεται το απόλυτο dance καλοκαίρι

15.06.2026
H Κατερίνα Λιόλιου και η Panik Records συνεχίζουν τη συνεργασία τους – Ανανέωση συμβολαίων
Μουσικά Νέα

H Κατερίνα Λιόλιου και η Panik Records συνεχίζουν τη συνεργασία τους – Ανανέωση συμβολαίων

15.06.2026
Sabrina Carpenter: Το σπίτι που μόλις αγόρασε στο Hollywood Hills μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό όνειρο
Μουσικά Νέα

Sabrina Carpenter: Το σπίτι που μόλις αγόρασε στο Hollywood Hills μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό όνειρο

15.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα