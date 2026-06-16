Madonna – Sabrina Carpenter: Κυκλοφόρησε το επίσημο music video για το «Bring Your Love»

Η «Βασίλισσα της Pop» και η Sabrina Carpenter ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κινηματογραφική οπτική αφήγηση

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το επίσημο music video για το τραγούδι «Bring Your Love» της Madonna και της Sabrina Carpenter.

Το video αποτελεί μέρος του μικρού μήκους φιλμ «Confessions II - The Film» σε σκηνοθεσία TORSO.

Το «Bring Your Love» είναι ένα dance-pop τραγούδι, που θυμίζει το «Vogue», και περιλαμβάνει cameos από γνωστούς καλλιτέχνες.

Το τραγούδι είναι το δεύτερο single από το επερχόμενο album της Madonna, «Confessions II», που κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η «Βασίλισσα της Pop» επιστρέφει στη σκηνή που την ανέδειξε, αυτή της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, και αυτή τη φορά έχει στο πλευρό της το πρόσωπο των ημερών. Η Madonna και η Sabrina Carpenter παρουσίασαν το επίσημο music video για το κοινό τους single «Bring Your Love», ένα project που ήδη διεκδικεί τον τίτλο της πιο πολυσυζητημένης μουσικής συνεργασίας του 2026.

Το «Bring Your Love» δεν είναι απλώς ένα video clip, αλλά ένα κομμάτι ενός ευρύτερου καλλιτεχνικού οράματος. Το video αποτελεί μέρος του δεκατριάλεπτου μικρού μήκους φιλμ «Confessions II – The Film», το οποίο σκηνοθέτησε το δημιουργικό δίδυμο TORSO.

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Η αισθητική του βίντεο κινείται σε σουρεαλιστικά μονοπάτια, συνδυάζοντας την κλασική disco κουλτούρα με σύγχρονα οπτικά εφέ. Η χημεία μεταξύ της Madonna και της Carpenter λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές της pop, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια. Η παραγωγή είναι γεμάτη με εντυπωσιακά cameos, καθώς οι Kate Moss, Julia Garner, Benedict Cumberbatch και Lourdes Leon κάνουν το πέρασμά τους, προσδίδοντας στο project έναν έντονα αριστοκρατικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Επιστροφή στις ρίζες του dance-pop

Το τραγούδι, το οποίο φέρει τις υπογραφές των Madonna, Stuart Price, Roy Holman, Shanna Jackson και Kevin Saunderson, αποτελεί μια καθαρόαιμη dance-pop δημιουργία. Με ρυθμό που παραπέμπει στο εμβληματικό «Vogue», το «Bring Your Love» είναι φτιαγμένο για τα clubs και τις πασαρέλες του κόσμου, επαναφέροντας τη Madonna στο ηχητικό πεδίο που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

Η συνεργασία είχε «προδοθεί» από την αιφνιδιαστική εμφάνιση της Madonna στο Coachella 2026, όπου μαζί με την Carpenter παρουσίασαν το κομμάτι ζωντανά, προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό.

Το χρονικό του «Confessions II»

Το «Bring Your Love» είναι το δεύτερο δείγμα γραφής από το επερχόμενο album της Madonna, «Confessions II», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Ο δίσκος έρχεται ως «πνευματικός διάδοχος» του θρυλικού Confessions on a Dance Floor και, μετά το πρώτο single «I Feel So Free», η Madonna δείχνει πως είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τον ήχο της, παραμένοντας πιο επίκαιρη από ποτέ.

Αν και οι φήμες για μια πιθανή παγκόσμια περιοδεία φουντώνουν, η Madonna κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, με αυτή τη συνεργασία, η καλλιτέχνιδα επιβεβαιώνει τη δύναμή της να γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον της ποπ μουσικής.