Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 4 οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο

Με μια ματιά
- Απομακρύνετε άμεσα το άτομο από το νερό για αποφυγή περαιτέρω τραυματισμού.
- Πλύνετε σχολαστικά την πληγή με νερό και σαπούνι για μείωση πιθανότητας μόλυνσης.
- Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρή γάζα για έλεγχο αιμορραγίας, αποφεύγοντας σφιχτούς επιδέσμους.
- Μεταφέρετε άμεσα τον παθόντα σε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση.
…στις ελληνικές θάλασσες και τον κίνδυνο που εγκυμονεί ένα πιθανό δάγκωμα.
Τα βασικά σημεία της ανάλυσης:
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Άμεση απομάκρυνση: Σε περίπτωση δαγκώματος, το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι η άμεση και προσεκτική απομάκρυνση του ατόμου από το νερό, προκειμένου να αποφευχθεί δεύτερη επίθεση ή περαιτέρω τραυματισμός.
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Καθαρισμός της πληγής: Απαιτείται σχολαστικό πλύσιμο του τραύματος με άφθονο καθαρό νερό και σαπούνι, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης από τα βακτήρια που φέρει το ψάρι στο στόμα του.
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Έλεγχος αιμορραγίας: Πρέπει να εφαρμοστεί σταθερή πίεση στο σημείο του δαγκώματος με μια καθαρή γάζα ή ύφασμα για να σταματήσει η αιμορραγία, ενώ αποφεύγεται η χρήση σφιχτών επιδέσμων (ίσχαιμη περίδεση).
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Ιατρική αξιολόγηση: Είναι απολύτως απαραίτητο ο παθών να μεταφερθεί άμεσα στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή νοσοκομείο, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές που απαιτούν εξειδικευμένη θεραπεία ή αντιτετανικό ορό.
Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ εδώ: https://www.paron.gr/ellinikos-erythros-stayros-4-odigies-gia-tin-antimetopisi-dagkomatos-apo-lagokefalo/
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