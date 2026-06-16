Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 4 οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προχωρά στην έκδοση χρήσιμων οδηγιών για τους πολίτες, με αφορμή τα αυξανόμενα περιστατικά εμφάνισης λαγοκέφαλων

Με μια ματιά Απομακρύνετε άμεσα το άτομο από το νερό για αποφυγή περαιτέρω τραυματισμού.

Πλύνετε σχολαστικά την πληγή με νερό και σαπούνι για μείωση πιθανότητας μόλυνσης.

Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρή γάζα για έλεγχο αιμορραγίας, αποφεύγοντας σφιχτούς επιδέσμους.

Μεταφέρετε άμεσα τον παθόντα σε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

…στις ελληνικές θάλασσες και τον κίνδυνο που εγκυμονεί ένα πιθανό δάγκωμα.

Τα βασικά σημεία της ανάλυσης:

Άμεση απομάκρυνση: Σε περίπτωση δαγκώματος, το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι η άμεση και προσεκτική απομάκρυνση του ατόμου από το νερό, προκειμένου να αποφευχθεί δεύτερη επίθεση ή περαιτέρω τραυματισμός.

Καθαρισμός της πληγής: Απαιτείται σχολαστικό πλύσιμο του τραύματος με άφθονο καθαρό νερό και σαπούνι, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης από τα βακτήρια που φέρει το ψάρι στο στόμα του.

Έλεγχος αιμορραγίας: Πρέπει να εφαρμοστεί σταθερή πίεση στο σημείο του δαγκώματος με μια καθαρή γάζα ή ύφασμα για να σταματήσει η αιμορραγία, ενώ αποφεύγεται η χρήση σφιχτών επιδέσμων (ίσχαιμη περίδεση).

Ιατρική αξιολόγηση: Είναι απολύτως απαραίτητο ο παθών να μεταφερθεί άμεσα στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή νοσοκομείο, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές που απαιτούν εξειδικευμένη θεραπεία ή αντιτετανικό ορό.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ εδώ: https://www.paron.gr/ellinikos-erythros-stayros-4-odigies-gia-tin-antimetopisi-dagkomatos-apo-lagokefalo/

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