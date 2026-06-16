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Corporate News 16.06.2026

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 4 οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προχωρά στην έκδοση χρήσιμων οδηγιών για τους πολίτες, με αφορμή τα αυξανόμενα περιστατικά εμφάνισης λαγοκέφαλων
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Με μια ματιά
  • Απομακρύνετε άμεσα το άτομο από το νερό για αποφυγή περαιτέρω τραυματισμού.
  • Πλύνετε σχολαστικά την πληγή με νερό και σαπούνι για μείωση πιθανότητας μόλυνσης.
  • Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρή γάζα για έλεγχο αιμορραγίας, αποφεύγοντας σφιχτούς επιδέσμους.
  • Μεταφέρετε άμεσα τον παθόντα σε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

…στις ελληνικές θάλασσες και τον κίνδυνο που εγκυμονεί ένα πιθανό δάγκωμα.

Τα βασικά σημεία της ανάλυσης:

  • Άμεση απομάκρυνση: Σε περίπτωση δαγκώματος, το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι η άμεση και προσεκτική απομάκρυνση του ατόμου από το νερό, προκειμένου να αποφευχθεί δεύτερη επίθεση ή περαιτέρω τραυματισμός.

  • Καθαρισμός της πληγής: Απαιτείται σχολαστικό πλύσιμο του τραύματος με άφθονο καθαρό νερό και σαπούνι, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης από τα βακτήρια που φέρει το ψάρι στο στόμα του.

  • Έλεγχος αιμορραγίας: Πρέπει να εφαρμοστεί σταθερή πίεση στο σημείο του δαγκώματος με μια καθαρή γάζα ή ύφασμα για να σταματήσει η αιμορραγία, ενώ αποφεύγεται η χρήση σφιχτών επιδέσμων (ίσχαιμη περίδεση).

  • Ιατρική αξιολόγηση: Είναι απολύτως απαραίτητο ο παθών να μεταφερθεί άμεσα στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή νοσοκομείο, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές που απαιτούν εξειδικευμένη θεραπεία ή αντιτετανικό ορό.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ εδώ: https://www.paron.gr/ellinikos-erythros-stayros-4-odigies-gia-tin-antimetopisi-dagkomatos-apo-lagokefalo/

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