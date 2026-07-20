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Τα 7 σημάδια ότι το σώμα σου δεν αντέχει τον καύσωνα

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Ο καύσωνας μπορεί να επηρεάσει το σώμα πιο γρήγορα απ' όσο φαντάζεσαι. Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις
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Με μια ματιά
  • Έντονη ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας μπορεί να υποδηλώνουν πτώση της αρτηριακής πίεσης λόγω απώλειας υγρών.
  • Δυνατός πονοκέφαλος και υπερβολική κόπωση είναι συχνά σημάδια αφυδάτωσης και προσπάθειας του σώματος να ρυθμίσει τη θερμοκρασία.
  • Ναυτία, ταχυκαρδία και έντονη εφίδρωση (ή ξαφνική διακοπή της) δείχνουν ότι ο οργανισμός δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει.
  • Σύγχυση, δυσκολία συγκέντρωσης ή ομιλίας είναι σοβαρά σημάδια που απαιτούν άμεση προσοχή και ιατρική βοήθεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η υπερβολική ζέστη μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζεις. Αυτά είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα δοκιμάζουν τις αντοχές του ανθρώπινου σώματος. Όταν ο οργανισμός δυσκολεύεται να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, αρχίζουν να εμφανίζονται προειδοποιητικά συμπτώματα που δείχνουν ότι χρειάζεται άμεση δροσιά, ενυδάτωση και ξεκούραση.

Αν παρατηρήσεις κάποιο από τα παρακάτω σημάδια, καλό είναι να μην τα αγνοήσεις.

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1. Έντονη ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας

Όταν το σώμα χάνει πολλά υγρά μέσω της εφίδρωσης, η αρτηριακή πίεση μπορεί να πέσει, προκαλώντας ζάλη, αστάθεια ή αδυναμία συγκέντρωσης.

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2. Δυνατός πονοκέφαλος

Η αφυδάτωση είναι μία από τις συχνότερες αιτίες πονοκεφάλου κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Αν ο πόνος επιμένει, ίσως είναι ένδειξη ότι ο οργανισμός σου δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις συνθήκες.

3. Υπερβολική κόπωση

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Αν νιώθεις εξαντλημένος χωρίς να έχεις κάνει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα, η ζέστη μπορεί να είναι η αιτία. Το σώμα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια προσπαθώντας να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του.

4. Ναυτία ή τάση για εμετό

Η έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές, αδιαθεσία και ναυτία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αφυδάτωση.

5. Ταχυκαρδία

Η καρδιά εργάζεται πιο έντονα για να βοηθήσει το σώμα να αποβάλει τη θερμότητα. Αν αισθάνεσαι ότι οι παλμοί σου είναι ασυνήθιστα γρήγοροι, είναι ένα σημάδι που χρειάζεται προσοχή.

6. Έντονη εφίδρωση ή ξαφνική διακοπή της

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Η υπερβολική εφίδρωση αποτελεί φυσιολογικό μηχανισμό άμυνας. Αν όμως σταματήσεις να ιδρώνεις ενώ εξακολουθεί να κάνει υπερβολική ζέστη, αυτό μπορεί να αποτελεί σοβαρή ένδειξη θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας.

7. Σύγχυση και δυσκολία συγκέντρωσης

Όταν η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει υπερβολικά, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία του εγκεφάλου. Η σύγχυση, η δυσκολία στην ομιλία ή η αποπροσανατολισμένη συμπεριφορά δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Τι πρέπει να κάνεις

Αν εμφανίσεις αυτά τα συμπτώματα, μετακινήσου άμεσα σε δροσερό χώρο, πιες νερό ή άλλα κατάλληλα υγρά και απέφυγε την έκθεση στον ήλιο. Αν τα συμπτώματα είναι έντονα ή επιδεινώνονται, χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια.Κατά τη διάρκεια του καύσωνα, η καλύτερη προστασία είναι η συχνή ενυδάτωση, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και η παραμονή σε δροσερούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο.

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