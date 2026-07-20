Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το λεοπάρ μαγιό να είναι ξανά η πιο hot τάση

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα αναδεικνύει το λεοπάρ μαγιό ως hot τάση.

Το strapless μαγιό με κρίκο προσδίδει θηλυκότητα και αυτοπεποίθηση.

Το animal print αποκτά ανανεωμένο, luxury χαρακτήρα με minimal γραμμές.

Προτείνεται συνδυασμός με μεταλλικά κοσμήματα και λευκό πουκάμισο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει πάντα πώς να μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε viral fashion moment και αυτή τη φορά το αποδεικνύει μέσα από το πιο hot κομμάτι της προσωπικής της capsule συλλογής με το brand MĒYIA. Επιλέγοντας ένα strapless leopard μαγιό με κρίκο, η «Queen» της pop σκηνής επαναφέρει το animal print στην κορυφή των τάσεων, προσφέροντάς σου το απόλυτο inspo για να αναβαθμίσεις το beachwear στιλ σου. Η λεπτομέρεια του κρίκου χαρίζει μια designer αισθητική που κολακεύει τη σιλουέτα, μετατρέποντας ένα απλό μαγιό σε ένα ακαταμάχητο statement item που αποπνέει αυτοπεποίθηση και θηλυκότητα σε κάθε σου βήμα στην άμμο, κάνοντάς σε να ξεχωρίζεις από το πλήθος με την πιο «fierce» διάθεση.

Το λεοπάρ, αν και θεωρείται διαχρονική αξία, φέτος το καλοκαίρι αποκτά έναν πιο ανανεωμένο και luxury χαρακτήρα, συνδυάζοντας την άγρια γοητεία των prints με τις σύγχρονες, minimal γραμμές που αγκαλιάζουν το σώμα. Η Ελένη, με τη δημιουργική της ματιά, κατάφερε να κάνει το συγκεκριμένο μαγιό τον απόλυτο πρωταγωνιστή της γκαρνταρόμπας σου, αποδεικνύοντας πως το sexiness δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά σωστά κοψίματα και την κατάλληλη δόση αισθητικής. Είτε επιλέξεις να το φορέσεις σε μια κοσμοπολητική παραλία είτε σε ένα summer party, το strapless design με τον κρίκο είναι η λεπτομέρεια που θα αναδείξει τους ώμους σου και θα προσδώσει μια αύρα πολυτέλειας που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

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Είναι, ωστόσο, ο τρόπος που το προσεγγίζεις στο styling που θα κάνει όλη τη διαφορά ανάμεσα σε μια απλή εμφάνιση και σε ένα look που μοιάζει να βγήκε από editorial περιοδικού μόδας. Μην ξεχνάς ότι το μαγιό σου είναι το βασικό κομμάτι πάνω στο οποίο χτίζεις όλη την καλοκαιρινή σου ταυτότητα, οπότε η επιλογή ενός κομματιού με χαρακτήρα όπως αυτό, σου δίνει το πλεονέκτημα να αισθάνεσαι στιλάτη από την ανατολή μέχρι τη δύση. Το animal print δεν είναι απλώς μια επιλογή για να τραβήξεις τα βλέμματα, είναι μια δήλωση δυναμισμού που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα που δεν φοβάται να πειραματιστεί και να πρωταγωνιστήσει, μετατρέποντας την ακτή στην προσωπική της πασαρέλα.

Για να υιοθετήσεις το look της Ελένης, μην φοβηθείς να παίξεις με τις αντιθέσεις στα αξεσουάρ σου, καθώς το μυστικό κρύβεται στον συνδυασμό των υλικών. Η ίδια επέλεξε να συνδυάσει χρυσά και ασημί κοσμήματα μαζί, μια κίνηση που «σπάει» τους παλιούς κανόνες και προσθέτει ένα edgy, high-fashion vibe στο τελικό αποτέλεσμα. Μην διστάσεις λοιπόν να κάνεις mix & match με τα αγαπημένα σου μεταλλικά κολιέ και βραχιόλια, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο layering που ισορροπεί τέλεια με την ένταση του animal print. Ολοκλήρωσε το outfit σου με ένα λευκό λινό πουκάμισο φορεμένο ανοιχτό για ένα effortless chic αποτέλεσμα ή συνδύασέ το με μια maxi φούστα και είσαι έτοιμη να μεταφέρεις την αύρα της Ελένης από την παραλία μέχρι το βραδινό σου cocktail, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και απόλυτο καλοκαιρινό στυλ.

1. MĒYIA

2. Stradivarius

3. Calzedonia

4. Tezenis