«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 20/07 – 26/07

Από τον Κριό μέχρι τους Ιχθύες, μάθε τι προβλέπουν τα άστρα για όλους μέσα από την εκπομπή «MAD Έχεις Άστρο»

Με μια ματιά Η εβδομάδα 20/07 - 26/07 φέρνει έντονα συναισθήματα, αποφάσεις και νέες ευκαιρίες για όλα τα ζώδια.

Αναμένονται εξελίξεις σε έρωτα, σχέσεις, επαγγελματικά και οικονομικά, με κάποιους να χρειάζονται ξεκαθαρίσματα και άλλους λύσεις.

Ο AstroJason προβλέπει νέες συμφωνίες, απρόσμενα φλερτ και σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα.

Κάποια ζώδια θα χρειαστεί να διεκδικήσουν περισσότερο, ενώ άλλα θα δουν επιβεβαίωση και νέες οικονομικές δυνατότητες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα εβδομάδα, νέα ενέργεια και ο AstroJason επιστρέφει με τις προβλέψεις του στο «MAD Έχεις Άστρο» για όλα τα ζώδια. Τα άστρα έχουν… πολλά να πουν, με εξελίξεις που αφορούν τον έρωτα, τις σχέσεις, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Από νέες συμφωνίες μέχρι απρόσμενα φλερτ και ξεκαθαρίσματα, κάθε ζώδιο έχει τη δική του ιστορία να γράψει. Ποιοι θα δουν ευκαιρίες να ανοίγονται μπροστά τους και ποιοι χρειάζεται να προσέξουν λίγο περισσότερο τις κινήσεις τους;

Ο AstroJason αποκαλύπτει πως η εβδομάδα φέρνει έντονα συναισθήματα αλλά και σημαντικές αποφάσεις. Κάποιοι θα χρειαστεί να βάλουν όρια, κάποιοι να αφήσουν πίσω τους καταστάσεις που τους κρατούν πίσω, ενώ άλλοι θα δουν επιτέλους λύσεις σε θέματα που είχαν μείνει στάσιμα. Οι πλανητικές επιρροές φέρνουν αλλαγές στην καθημερινότητα και δίνουν την ευκαιρία για νέα ξεκινήματα. Το μόνο σίγουρο είναι πως κανένα ζώδιο δεν μένει… αδιάφορο αυτή την εβδομάδα.

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Από τον Κριό που βρίσκεται σε φάση δυναμικών κινήσεων μέχρι τον Ιχθύ που βλέπει νέες οικονομικές δυνατότητες, ο AstroJason έχει τις απαντήσεις για όλους. Τα ερωτικά αποκτούν περισσότερο πάθος, οι επαγγελματικές σχέσεις δοκιμάζονται και κάποιες συζητήσεις που είχαν παγώσει επιστρέφουν στο προσκήνιο. Κάποια ζώδια θα χρειαστεί να διεκδικήσουν περισσότερο αυτό που θέλουν, ενώ άλλα θα απολαύσουν επιτέλους την επιβεβαίωση που περίμεναν.

Κριός

Η εβδομάδα σου ξεκινά δυναμικά, Κριέ! Ένα μήνυμα ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σε βάλει ξανά στο επίκεντρο, ενώ παράλληλα μια οικονομική συμφωνία φαίνεται πως σου δίνει την ανάσα που χρειάζεσαι. Είναι η στιγμή να κινηθείς με αυτοπεποίθηση, γιατί η τύχη φαίνεται να σου χαμογελά.

Ταύρος

Ταύρε, μπροστά σου υπάρχει ένα θέμα που χρειάζεται ξεκάθαρες αποφάσεις, πιθανότατα γύρω από σπίτι, μετακόμιση ή οικογενειακά ζητήματα. Στα επαγγελματικά θα υπάρξουν πιέσεις, όμως η ψυχραιμία σου θα είναι το μεγαλύτερο όπλο σου και στο τέλος θα δικαιωθείς.

Δίδυμος

Μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση επιστρέφει και αυτή τη φορά μπορεί να φέρει απαντήσεις. Ένα οικονομικό θέμα ή μια συμφωνία φαίνεται πως ξεμπλοκάρει, ενώ μια πρόσκληση σε βάζει ξανά σε κοινωνικό mood με νέες γνωριμίες.

Καρκίνος

Τα επαγγελματικά και οικονομικά σου δείχνουν πιο σταθερά αυτή την εβδομάδα. Ένα άτομο από το περιβάλλον σου θα σου δείξει έμπρακτα τη στήριξή του, ενώ θα καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα σου.

Λέων

Λέοντα, ήρθε η ώρα να μιλήσεις ανοιχτά. Μια σχέση ζητά ξεκαθάρισμα και πρέπει να δείξεις τι θέλεις χωρίς να αφήσεις κανέναν να καθορίζει τους όρους. Στη δουλειά, μια κρυφή υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική.

Παρθένος

Κάποιος ίσως προσπαθήσει να σου φορτώσει ευθύνες που δεν σου ανήκουν, όμως αυτή τη φορά θα υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Παράλληλα, μια νέα επαγγελματική πρόταση μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που δεν περίμενες.

Ζυγός

Το φλερτ ανεβαίνει επίπεδο, Ζυγέ! Μια προσωπική ιστορία γίνεται πιο έντονη και μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις. Στα επαγγελματικά, μια συμφωνία φέρνει ευκαιρίες αλλά και λίγο παρασκήνιο που χρειάζεται προσοχή.

Σκορπιός

Η παρουσία σου στη δουλειά γίνεται πιο δυνατή και κάποιοι ίσως δυσκολευτούν να σε δουν να ανεβαίνεις. Μείνε συγκεντρωμένος, γιατί μια συνεργασία μπορεί να δοκιμαστεί, αλλά τελικά η αλήθεια θα φανεί.

Τοξότης

Μια πρόσκληση για απόδραση μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία και ένα φλερτ που δεν περνά απαρατήρητο. Μίλα ξεκάθαρα για αυτά που θέλεις και άφησε χώρο στις νέες εμπειρίες.

Αιγόκερως

Ένα οικονομικό θέμα στην οικογένεια μπορεί να ανοίξει σημαντικές συζητήσεις. Παράλληλα, ένα πρόσωπο πλησιάζει πιο ζεστά και μια σχέση μπορεί να αποκτήσει πιο παιχνιδιάρικη διάθεση.

Υδροχόος

Ήρθε η στιγμή να δεις ποιοι άνθρωποι σου δίνουν πραγματικά όσα αξίζεις. Ένα οικογενειακό θέμα φαίνεται πως βρίσκει λύση και αφήνεις πίσω σου μια περίοδο έντασης.

Ιχθύες

Στα επαγγελματικά βρίσκεις τρόπους να αυξήσεις τα έσοδά σου χωρίς να εξαντληθείς. Ένα μήνυμα από ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου και να φέρει ξανά χαμόγελα.

Ο AstroJason έδωσε το στίγμα της εβδομάδας και τα άστρα έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν τις νέες τους ιστορίες. Μπες στο MAD.gr για περισσότερα fun θέματα, lifestyle και όλα όσα ανεβάζουν το mood σου.