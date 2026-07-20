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Celeb World 20.07.2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Ποιος είναι ο άνδρας που φέρεται να μπήκε στη ζωή της;

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Η φωτογραφία που φούντωσε τις φήμες και το πρόσωπο που βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο της ζωής της Σίσσυς Χρηστίδου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου φέρεται να έχει έρθει κοντά με επιχειρηματία στην Κέρκυρα.
  • Ο άνδρας αυτός ονομάζεται Στέφανος Νεδέλκος και δραστηριοποιείται στην εστίαση.
  • Η γνωριμία τους έγινε την περίοδο του Πάσχα και ακολούθησε ταξίδι στην Ιταλία.
  • Φήμες ενισχύθηκαν από έξοδο σε εστιατόριο του Νεδέλκου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά όχι μόνο για τα επαγγελματικά της σχέδια αλλά και για την προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια, που κρατά εδώ και χρόνια χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα και τα δύο παιδιά της.

https://www.instagram.com/sissychristidou/
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα θέλουν τη Σίσσυ Χρηστίδου να έχει έρθει κοντά με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί του Ιονίου. Πρόκειται για τον Στέφανο Νεδέλκο, έναν επιχειρηματία με έντονη παρουσία στην Κέρκυρα, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες με τη δημοφιλή παρουσιάστρια.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, η γνωριμία της Σίσσυς Χρηστίδου με τον Στέφανο Νεδέλκο φέρεται να έγινε στην Κέρκυρα την περίοδο του Πάσχα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γνωριμία αυτή εξελίχθηκε γρήγορα, ενώ στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να πραγματοποίησαν και ένα ταξίδι στο εξωτερικό με προορισμό την Ιταλία.

https://www.instagram.com/sissychristidou/
https://www.instagram.com/sissychristidou/
https://www.instagram.com/stef_ned/
https://www.instagram.com/stef_ned/

Η παρουσιάστρια επέλεξε και φέτος την Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές της στιγμές, ένα νησί που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Μαζί της βρίσκεται η στενή της φίλη Χριστίνα Κοντοβά, αλλά και οι δύο γιοι της, Φίλιππος και Μάικ, τους οποίους απέκτησε από τον γάμο της με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Ο άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων είναι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης στην Κέρκυρα. Διατηρεί τρία εστιατόρια στο νησί και προτιμά να κρατά ένα πιο διακριτικό προφίλ, μακριά από τη δημοσιότητα. Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με το ποδόσφαιρο, καθώς αγωνίζεται στον Φαίακα Κέρκυρας, ενώ μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μοιράζεται στιγμές από τα ταξίδια του, τη θάλασσα και τις δραστηριότητες στη φύση.

https://www.instagram.com/sissychristidou/
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Οι φήμες για τη σχέση της Σίσσυς Χρηστίδου με τον επιχειρηματία ενισχύθηκαν μετά από μια βραδινή έξοδο στην Κέρκυρα. Η παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμη δύο φίλες της σε ένα από τα εστιατόρια του Στέφανου Νεδέλκου. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε φωτογραφία από τον χώρο, κάνοντας αναφορά στον επιχειρηματία, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις και σχόλια σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά για το αν πρόκειται για μια νέα σχέση ή για μια στενή γνωριμία.

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