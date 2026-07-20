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Celeb World 20.07.2026

Η Ρούλα Ρέβη ανέβασε τον Αποστόλη Τότσικα όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί!

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Η Ρούλα Ρέβη φωτογράφισε γυμνό τον Αποστόλη Τότσικα και συνόδευσε την ανάρτηση με ένα δυνατό μήνυμα για την αποδοχή του σώματος
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ρούλα Ρέβη δημοσίευσε καλλιτεχνική φωτογραφία του συζύγου της, Αποστόλη Τότσικα, γυμνού με γυαλιά ηλίου.
  • Η φωτογράφιση αποσκοπεί στην προώθηση της αποδοχής του σώματος και της αυτοπεποίθησης.
  • Η Ρέβη βλέπει στον Τότσικα αποδοχή του σώματός του χωρίς την αναζήτηση τελειότητας ή φίλτρων.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε συζήτηση για την αυτοαποδοχή, την αυθεντικότητα και την εικόνα του σώματος στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ρούλα Ρέβη κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα στα social media, δημοσιεύοντας μια ξεχωριστή φωτογράφιση με πρωταγωνιστή τον σύζυγό της, Αποστόλη Τότσικα. Ο γνωστός ηθοποιός πόζαρε γυμνός στον φακό της, φορώντας μόνο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, σε μια καλλιτεχνική λήψη που γρήγορα έγινε θέμα συζήτησης στο Instagram. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο η εικόνα, αλλά και το μήνυμα που τη συνόδευε. Η φωτογράφος θέλησε να ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από την αποδοχή του σώματος και την αυτοπεποίθηση.

https://www.instagram.com/roula.revi/
https://www.instagram.com/roula.revi/

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ρούλα Ρέβη εξήγησε πως αυτή η καλοκαιρινή φωτογράφιση έχει γίνει πλέον μια προσωπική τους συνήθεια. Όπως ανέφερε, επιλέγει να απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα επειδή βλέπει έναν άνθρωπο που έχει αποδεχθεί το σώμα του όπως ακριβώς είναι και το φροντίζει χωρίς να κυνηγά την τελειότητα ή τα φίλτρα των social media. Παράλληλα, υπογράμμισε πως κανείς δεν γεννιέται νιώθοντας ντροπή για το σώμα του, αλλά αυτή η αντίληψη διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνία και τα πρότυπα που προβάλλονται.

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Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια μέσα σε λίγη ώρα, με πολλούς followers να εστιάζουν περισσότερο στο μήνυμα της φωτογράφου παρά στην ίδια τη φωτογραφία. Πολλοί χρήστες επαίνεσαν το ζευγάρι για την αυθεντικότητα και την άνεση με την οποία αντιμετωπίζει το θέμα της εικόνας του σώματος. Άλλοι σχολίασαν πως η συγκεκριμένη δημοσίευση υπενθυμίζει ότι η αυτοαποδοχή είναι σημαντικότερη από την αναζήτηση της «τέλειας» εικόνας στα social media.

https://www.instagram.com/roula.revi/
https://www.instagram.com/roula.revi/
https://www.instagram.com/roula.revi/
https://www.instagram.com/roula.revi/

Η Ρούλα Ρέβη απέδειξε πως μια φωτογραφία μπορεί να γίνει αφορμή για μια μεγαλύτερη συζήτηση, μετατρέποντας μια καλλιτεχνική καλοκαιρινή ανάρτηση σε ένα post με ξεκάθαρο μήνυμα για την αυτοπεποίθηση, την ελευθερία και την αποδοχή του σώματος.

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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
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