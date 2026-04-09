Screen News 09.04.2026

Πάνος Βλάχος, Αποστόλης Τότσικας και Αλέξης Γεωργούλης σε νέα αμερικανική ταινία στην Κέρκυρα

Μαρία Χατζηγιάννη

Η Κέρκυρα μετατράπηκε για λίγες ημέρες σε σκηνικό κινηματογραφικής παραγωγής αμερικανικής κομεντί, με Έλληνες και ξένους ηθοποιούς να δίνουν το «παρών» σε ένα μαγευτικό σκηνικό γεμάτο ρομαντισμό και χιούμορ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA, τα γυρίσματα της ταινίας με τον τίτλο «The Greek Isle» πραγματοποιήθηκαν από τις 19 έως τις 29 Μαρτίου, με την ομάδα να παραμένει στο νησί για περίπου 10 ημέρες. Παράλληλα, γυρίσματα έγιναν και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προσδίδοντας διεθνή διάσταση στην παραγωγή.

Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την Τζόρτζια, την πρωταγωνίστρια που υποδύεται η Νίκι ΝτεΛούτς, η οποία επιστρέφει στην Κέρκυρα για να τακτοποιήσει ένα οικογενειακό κληρονομικό θέμα, συγκεκριμένα ένα παλιό σπίτι της θείας της. Εκεί γνωρίζει τον Αποστόλη Τότσικα, με τον οποίο δημιουργείται ρομαντική χημεία, και τελικά οι δύο τους παντρεύονται μέσα σε μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ελληνική κουλτούρα.


Στο πλευρό τους βρίσκονται οι Έλληνες ηθοποιοί Αλέξης Γεωργούλης και Πάνος Βλάχος, με τον τελευταίο να υποδύεται έναν αστυνομικό. Μαζί με τη ΝτεΛούτς, σχηματίζουν ένα δυναμικό καστ που συνδυάζει το αμερικανικό στοιχείο με την ελληνική αυθεντικότητα, δημιουργώντας μια ταινία που αναδεικνύει τη γοητεία της Κέρκυρας, από τα στενά σοκάκια και το Παλιό Φρούριο μέχρι το νησί Βίδο.


Η ταινία «The Greek Isle», η οποία αρχικά είχε τον τίτλο «Marry Me in Corfu», υπόσχεται να φέρει κοντά δύο κόσμους, συνδυάζοντας ρομαντικές στιγμές, κομεντί και μαγευτικά ελληνικά τοπία, καθιστώντας την Κέρκυρα απόλυτο πρωταγωνιστή της ιστορίας.

Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!

Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αλέξης Γεωργούλης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ Πάνος Βλάχος ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Τι φανέρωσε το κοινό τους ταξίδι στην Αράχωβα

Επόμενο
Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Ρομαντική απόδραση μακριά από την Αθήνα

Δες επίσης

«Αριστούργημα»: Ο Holland για το «The Odyssey»
Cinema

Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία
Cinema

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»
Cinema

Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!
Cinema

Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση
Cinema

Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028
Cinema

«Movie Making Magic»: Το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Παιδείας έρχεται στην Αττική
Cinema

«KPop Demon Hunters»: Από τα Όσκαρ στα McDonald’s
Cinema

Backrooms: Η πιο ανατριχιαστική ιστορία του internet έρχεται στη μεγάλη οθόνη
Cinema

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Άρχισε το… μαρτύριο της σταγόνας για την κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Κόκκινα Αυγά: Το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης, ο συμβολισμός και τα μυστικά για το τέλειο βάψιμο

