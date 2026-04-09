Πάνος Βλάχος, Αποστόλης Τότσικας και Αλέξης Γεωργούλης σε νέα αμερικανική ταινία στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα γίνεται κινηματογραφικό σκηνικό για την αμερικανική παραγωγή με τον Αποστόλη Τότσικα, τον Αλέξη Γεωργούλη και τον Πάνο Βλάχο

Η Κέρκυρα μετατράπηκε για λίγες ημέρες σε σκηνικό κινηματογραφικής παραγωγής αμερικανικής κομεντί, με Έλληνες και ξένους ηθοποιούς να δίνουν το «παρών» σε ένα μαγευτικό σκηνικό γεμάτο ρομαντισμό και χιούμορ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA, τα γυρίσματα της ταινίας με τον τίτλο «The Greek Isle» πραγματοποιήθηκαν από τις 19 έως τις 29 Μαρτίου, με την ομάδα να παραμένει στο νησί για περίπου 10 ημέρες. Παράλληλα, γυρίσματα έγιναν και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προσδίδοντας διεθνή διάσταση στην παραγωγή.

Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την Τζόρτζια, την πρωταγωνίστρια που υποδύεται η Νίκι ΝτεΛούτς, η οποία επιστρέφει στην Κέρκυρα για να τακτοποιήσει ένα οικογενειακό κληρονομικό θέμα, συγκεκριμένα ένα παλιό σπίτι της θείας της. Εκεί γνωρίζει τον Αποστόλη Τότσικα, με τον οποίο δημιουργείται ρομαντική χημεία, και τελικά οι δύο τους παντρεύονται μέσα σε μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ελληνική κουλτούρα.





Στο πλευρό τους βρίσκονται οι Έλληνες ηθοποιοί Αλέξης Γεωργούλης και Πάνος Βλάχος, με τον τελευταίο να υποδύεται έναν αστυνομικό. Μαζί με τη ΝτεΛούτς, σχηματίζουν ένα δυναμικό καστ που συνδυάζει το αμερικανικό στοιχείο με την ελληνική αυθεντικότητα, δημιουργώντας μια ταινία που αναδεικνύει τη γοητεία της Κέρκυρας, από τα στενά σοκάκια και το Παλιό Φρούριο μέχρι το νησί Βίδο.





Η ταινία «The Greek Isle», η οποία αρχικά είχε τον τίτλο «Marry Me in Corfu», υπόσχεται να φέρει κοντά δύο κόσμους, συνδυάζοντας ρομαντικές στιγμές, κομεντί και μαγευτικά ελληνικά τοπία, καθιστώντας την Κέρκυρα απόλυτο πρωταγωνιστή της ιστορίας.

Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!

Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση