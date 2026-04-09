Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία

Αν περίμενες ότι η νέα βιογραφία «Michael» θα ακολουθούσε πιστά τη ζωή του King of Pop, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από ό,τι φαίνονται. Το Estate του Michael Jackson φέρεται να πλήρωσε μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων για να ολοκληρωθούν reshoots, αφαιρώντας εντελώς οποιαδήποτε αναφορά στις κατηγορίες παιδικής κακοποίησης που σημάδεψαν την καριέρα του. Αυτό σημαίνει ότι η ταινία τώρα ολοκληρώνεται με τον Michael στην κορυφή της δημοτικότητάς του, εστιάζοντας στις μουσικές του επιτυχίες και τη σχέση του με τον πατέρα του, Joe Jackson, χωρίς να αναφέρεται σε κανένα από τα δικαστικά δράματα.

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η κόρη του Michael, Paris Jackson, δήλωσε ότι η ταινία περιλαμβάνει «πλήρεις ψεύτικες ιστορίες» και ότι η αφήγηση είναι ελεγχόμενη ώστε να δείχνει μόνο ό,τι βολεύει το Estate. Παράλληλα, οι δικηγόροι δύο από τους πρώην κατηγορητές θεωρούν την ταινία «προπαγάνδα», καθώς παραλείπει κρίσιμες πτυχές της ζωής του pop icon και των νομικών συγκρούσεων που τον ακολούθησαν.

Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Antoine Fuqua και με τον Jaafar Jackson στον πρωταγωνιστικό ρόλο, περιλαμβάνει επίσης τον Miles Teller ως John Branca, τον Colman Domingo ως Joe Jackson, τη Nia Long ως Katherine Jackson, τη Jessica Sula ως LaToya Jackson, τον Larenz Tate ως Berry Gordy και την Kat Graham ως Diana Ross. Παρά τις σπουδαίες ερμηνείες, η απουσία της αναφοράς στις κατηγορίες δημιουργεί μια επιφανειακή αφήγηση που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις επιτυχίες και όχι στις δοκιμασίες που αντιμετώπισε ο Michael.

Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία που εστιάζει στη μουσική και την οικογένεια, αφήνοντας έξω το πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι της ζωής του. Το Estate, μέσω των reshoots, διασφάλισε ότι η αφήγηση θα είναι όσο πιο «καθαρή» γίνεται, διατηρώντας παράλληλα ένα μερίδιο ιδιοκτησίας στην ταινία. Ωστόσο, η απόφαση αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια μεγάλη συζήτηση για την ελευθερία της αφήγησης στις βιογραφίες και το πώς τα οικονομικά και νομικά συμφέροντα μπορούν να επηρεάσουν την ιστορία που βλέπουμε στην οθόνη.

Η ταινία ξεκινάει στις 24 Απριλίου και η συζήτηση γύρω από την «αποστειρωμένη» εκδοχή της ζωής του Michael Jackson είναι ήδη έντονη. Αν είσαι fan του King of Pop ή απλά αγαπάς τις βιογραφίες, η προβολή της ταινίας θα σε κάνει να σκεφτείς πόσο Hollywood μπορεί να αλλάξει την αλήθεια για χάρη της εικόνας.

