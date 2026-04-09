Cinema 09.04.2026

Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία

Ανακάλυψε την αλήθεια πίσω από τη νέα βιογραφία του Michael Jackson και την εστίαση στις επιτυχίες του.
Πόπη Βασιλείου

Αν περίμενες ότι η νέα βιογραφία «Michael» θα ακολουθούσε πιστά τη ζωή του King of Pop, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από ό,τι φαίνονται. Το Estate του Michael Jackson φέρεται να πλήρωσε μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων για να ολοκληρωθούν reshoots, αφαιρώντας εντελώς οποιαδήποτε αναφορά στις κατηγορίες παιδικής κακοποίησης που σημάδεψαν την καριέρα του. Αυτό σημαίνει ότι η ταινία τώρα ολοκληρώνεται με τον Michael στην κορυφή της δημοτικότητάς του, εστιάζοντας στις μουσικές του επιτυχίες και τη σχέση του με τον πατέρα του, Joe Jackson, χωρίς να αναφέρεται σε κανένα από τα δικαστικά δράματα.

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η κόρη του Michael, Paris Jackson, δήλωσε ότι η ταινία περιλαμβάνει «πλήρεις ψεύτικες ιστορίες» και ότι η αφήγηση είναι ελεγχόμενη ώστε να δείχνει μόνο ό,τι βολεύει το Estate. Παράλληλα, οι δικηγόροι δύο από τους πρώην κατηγορητές θεωρούν την ταινία «προπαγάνδα», καθώς παραλείπει κρίσιμες πτυχές της ζωής του pop icon και των νομικών συγκρούσεων που τον ακολούθησαν.

Η ιστορία πίσω από τον ρόλο που κάνει τον ανιψιό του Michael Jackson να ζει το όνειρο του «King of Pop»

Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Antoine Fuqua και με τον Jaafar Jackson στον πρωταγωνιστικό ρόλο, περιλαμβάνει επίσης τον Miles Teller ως John Branca, τον Colman Domingo ως Joe Jackson, τη Nia Long ως Katherine Jackson, τη Jessica Sula ως LaToya Jackson, τον Larenz Tate ως Berry Gordy και την Kat Graham ως Diana Ross. Παρά τις σπουδαίες ερμηνείες, η απουσία της αναφοράς στις κατηγορίες δημιουργεί μια επιφανειακή αφήγηση που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις επιτυχίες και όχι στις δοκιμασίες που αντιμετώπισε ο Michael.

Michael Jackson γίνεται μιούζικαλ

Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία που εστιάζει στη μουσική και την οικογένεια, αφήνοντας έξω το πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι της ζωής του. Το Estate, μέσω των reshoots, διασφάλισε ότι η αφήγηση θα είναι όσο πιο «καθαρή» γίνεται, διατηρώντας παράλληλα ένα μερίδιο ιδιοκτησίας στην ταινία. Ωστόσο, η απόφαση αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια μεγάλη συζήτηση για την ελευθερία της αφήγησης στις βιογραφίες και το πώς τα οικονομικά και νομικά συμφέροντα μπορούν να επηρεάσουν την ιστορία που βλέπουμε στην οθόνη.

Η ταινία ξεκινάει στις 24 Απριλίου και η συζήτηση γύρω από την «αποστειρωμένη» εκδοχή της ζωής του Michael Jackson είναι ήδη έντονη. Αν είσαι fan του King of Pop ή απλά αγαπάς τις βιογραφίες, η προβολή της ταινίας θα σε κάνει να σκεφτείς πόσο Hollywood μπορεί να αλλάξει την αλήθεια για χάρη της εικόνας.

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Πασχαλινό τραπέζι και ζώδια: Ποιός ο ρόλος κάθε ζωδίου;

Πασχαλινό τραπέζι και ζώδια: Ποιός ο ρόλος κάθε ζωδίου;

09.04.2026
Επόμενο
Hanami: Γιατί οι Ιάπωνες στέκονται κάτω από τις ανθισμένες κερασίες και τι προσφέρει στο σώμα

Hanami: Γιατί οι Ιάπωνες στέκονται κάτω από τις ανθισμένες κερασίες και τι προσφέρει στο σώμα

09.04.2026

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»
Cinema

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»

09.04.2026
Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!
Cinema

Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!

09.04.2026
Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση
Cinema

Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση

08.04.2026
Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028
Cinema

Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028

08.04.2026
«Movie Making Magic»: Το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Παιδείας έρχεται στην Αττική
Cinema

«Movie Making Magic»: Το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Παιδείας έρχεται στην Αττική

08.04.2026
«KPop Demon Hunters»: Από τα Όσκαρ στα McDonald’s
Cinema

«KPop Demon Hunters»: Από τα Όσκαρ στα McDonald’s

08.04.2026
Backrooms: Η πιο ανατριχιαστική ιστορία του internet έρχεται στη μεγάλη οθόνη
Cinema

Backrooms: Η πιο ανατριχιαστική ιστορία του internet έρχεται στη μεγάλη οθόνη

08.04.2026
Η ιστορία πίσω από τον ρόλο που κάνει τον ανιψιό του Michael Jackson να ζει το όνειρο του «King of Pop»
Cinema

Η ιστορία πίσω από τον ρόλο που κάνει τον ανιψιό του Michael Jackson να ζει το όνειρο του «King of Pop»

07.04.2026
Στο Κόκκινο Χαλί οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Outcome»
Cinema

Στο Κόκκινο Χαλί οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Outcome»

07.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Άρχισε το… μαρτύριο της σταγόνας για την κυβέρνηση

Άρχισε το… μαρτύριο της σταγόνας για την κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Κόκκινα Αυγά: Το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης, ο συμβολισμός και τα μυστικά για το τέλειο βάψιμο

Κόκκινα Αυγά: Το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης, ο συμβολισμός και τα μυστικά για το τέλειο βάψιμο