Life 09.04.2026

Πασχαλινό τραπέζι και ζώδια: Ποιός ο ρόλος κάθε ζωδίου;

Ανακάλυψε ποιος θα τρέχει παντού, ποιος θα φτιάχνει ατμόσφαιρα και ποιος απλώς θα απολαμβάνει τα πάντα στο πασχαλινό τραπέζι - όλα ανάλογα με το ζώδιο σου!
Ειρήνη Στόφυλα

Το Πάσχα δεν είναι μόνο τα αυγά, η μαγειρική και τα γλυκά είναι και οι ρόλοι που αναλαμβάνει κάθε ζώδιο γύρω από το πασχαλινό τραπέζι. Κάποιοι θα φροντίσουν τα πάντα να είναι στην εντέλεια, άλλοι θα κάτσουν στη γωνία και θα παρακολουθούν το δράμα, ενώ μερικοί απλώς θα τρώνε και θα σχολιάζουν ασταμάτητα. Αν θες να δεις ποιος παίρνει την κουτάλα, ποιος την κουβέντα και ποιος την… τηλεόραση, συνέχισε την ανάγνωση.

1. Κριός – Ο αρχηγός της κουζίνας που τρέχει παντού

Ο Κριός δεν κάθεται στιγμή. Από το ψήσιμο του αρνιού μέχρι το σερβίρισμα της μαγειρίτσας, θα είναι παντού και θα φωνάζει «δώσε λίγο χώρο εδώ» με τον πιο χαριτωμένο τρόπο. Αν χρειαστεί, θα οργανώσει και mini παιχνίδια με τα ξαδέλφια για να κρατήσει τη διάθεση ψηλά.

2. Ταύρος – Ο βασιλιάς του φαγητού και των γεύσεων

Ο Ταύρος δεν κάνει πολλά, αλλά όταν κάθεται στο τραπέζι, παίρνει τον τίτλο του γευσιγνώστη. Δοκιμάζει τα πάντα, σχολιάζει κάθε πιάτο με πάθος και δεν σταματάει αν δεν βρει το τέλειο κομμάτι αρνιού ή τσουρεκιού. Ούτε η γιαγιά δεν μπορεί να του κλέψει την τελευταία κουταλιά.

3. Δίδυμοι – Ο storyteller που κάνει όλο το τραπέζι να γελάει

Οι Δίδυμοι είναι οι επικοινωνιολόγοι του τραπεζιού. Θα φέρουν ιστορίες, θα πειράξουν τον θείο, θα κάνουν αστεία για τα αυγά και θα γεμίσουν την ατμόσφαιρα με energy. Αν τους αφήσεις, θα μονοπωλήσουν τη συζήτηση μέχρι να φάει και ο τελευταίος.

4. Καρκίνος – Ο προστάτης της παράδοσης και των συναισθημάτων

Ο Καρκίνος είναι εκεί για να κρατήσει ζωντανή την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Θα φροντίσει η μαγειρίτσα να έχει τη σωστή γεύση, θα ρωτήσει αν όλοι είναι καλά και θα θυμηθεί τις ιστορίες από τα προηγούμενα Πάσχα. Συναισθηματικός, αλλά με γλυκό τρόπο, κάνει τον κόσμο να νιώθει σαν σπίτι του.

5. Λέων – Το ζώδιο που θέλει να κλέψει την παράσταση

Ο Λέων θα φτιάξει το πιο εντυπωσιακό πιάτο και θα φροντίσει όλοι να το προσέξουν. Είτε πρόκειται για το αρνί είτε για τα γλυκά, θα τραβήξει τα βλέμματα, θα πάρει φωτογραφίες και θα μοιραστεί stories για να δουν όλοι πόσο epic είναι το τραπέζι.

6. Παρθένος – Ο perfectionist του σερβιρίσματος

Ο Παρθένος έχει checklist για όλα: από τις πετσέτες μέχρι τη σωστή διάταξη των πιάτων. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και θα σου δείξει ότι η οργάνωση είναι το μυστικό για να περάσετε τέλεια. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα το φτιάξει πριν καν το παρατηρήσεις.

7. Ζυγός – Ο διπλωμάτης που λύνει τις οικογενειακές εντάσεις

Ο Ζυγός θα βάλει χρώμα και αρμονία στο τραπέζι. Αν προκύψει τσακωμός για το ποιος παίρνει την τελευταία φέτα τσουρεκιού, εκείνος θα μεσολαβήσει με στυλ και χαμόγελο. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει ήρεμη, γιατί ο Ζυγός ξέρει πώς να ισορροπεί μεταξύ όλων.

8. Σκορπιός – Ο παρατηρητής που ξέρει τα πάντα

Ο Σκορπιός δεν μιλάει πολύ στην αρχή, αλλά παρατηρεί. Θέλει να δει ποιος κάνει τι, ποιος κλέβει πιάτα και ποιος μιλάει περισσότερο από όσο πρέπει. Στο τέλος, θα σχολιάσει με ένα αιχμηρό αστείο που θα μείνει σε όλους.

9. Τοξότης – Ο fun lover που φέρνει ενέργεια

Ο Τοξότης θα είναι εκεί για να γεμίσει το τραπέζι ενέργεια. Πάντα έτοιμος για παιχνίδια με τα ξαδέλφια, για να σπάσει τη μονοτονία και να κάνει τους γύρω του να γελάσουν. Η διάθεση ανεβαίνει αμέσως μόλις πάρει τη σκυτάλη.

10. Αιγόκερως – Ο υπεύθυνος που φροντίζει τα πάντα να κυλήσουν σωστά

Ο Αιγόκερως είναι ο silent hero του Πάσχα. Φροντίζει να υπάρχει τάξη, να μην λείπει τίποτα και όλα να κυλήσουν όπως πρέπει. Δεν χρειάζεται να μιλήσει πολύ — η παρουσία του και η πρακτικότητα του αρκούν για να κρατήσει το τραπέζι υπό έλεγχο.

11. Υδροχόος – Ο creative που δοκιμάζει τα πάντα

Ο Υδροχόος θα φέρει κάτι πρωτότυπο στο τραπέζι, είτε ένα νέο πιάτο είτε ένα απρόσμενο twist στο διακοσμητικό setup. Τις περισσότερες φορές προκαλεί ενθουσιασμό και λίγο γέλιο με τις «καινοτομίες» του.

12. Ιχθύες – Ο ζώδιο που χαρίζει μαγεία και ρομαντισμό

Οι Ιχθύες φέρνουν τη μαγεία στο τραπέζι. Θα φτιάξουν ατμόσφαιρα, θα ενθαρρύνουν τους γύρω τους και θα κάνουν ακόμα και τα πιο απλά πιάτα να φαίνονται σαν έργα τέχνης. Με τους Ιχθύες, το Πάσχα γίνεται και λίγο παραμύθι.

Και κάπως έτσι, κάθε ζώδιο παίρνει τον δικό του ρόλο στο πασχαλινό τραπέζι, από τον Κριό που τρέχει παντού μέχρι τον Ιχθύ που φέρνει μαγεία και ρομαντισμό. Την επόμενη φορά που θα μαζευτείτε για Πάσχα, θα ξέρεις ποιον να περιμένεις να οργανώνει, ποιον να απολαμβάνει κάθε μπουκιά και ποιον να κρατά την ατμόσφαιρα γεμάτη γέλια, ιστορίες και λίγο drama.  Στο τέλος, όποιος κι αν είναι ο ρόλος σου, το πιο σημαντικό είναι να απολαύσεις το φαγητό, την παρέα και τα μικρά στιγμιότυπα που κάνουν κάθε Πάσχα μοναδικό.

Πώς να καθαρίσεις τα χέρια σου μετά το βάψιμο των πασχαλινών αυγών – 3 tips που θα σου λύσουν τα χέρια

Πώς να καθαρίσεις τα χέρια σου μετά το βάψιμο των πασχαλινών αυγών – 3 tips που θα σου λύσουν τα χέρια

09.04.2026
Επόμενο
Hanami: Γιατί οι Ιάπωνες στέκονται κάτω από τις ανθισμένες κερασίες και τι προσφέρει στο σώμα
Hanami: Γιατί οι Ιάπωνες στέκονται κάτω από τις ανθισμένες κερασίες και τι προσφέρει στο σώμα

Πώς να καθαρίσεις τα χέρια σου μετά το βάψιμο των πασχαλινών αυγών – 3 tips που θα σου λύσουν τα χέρια
Πώς να καθαρίσεις τα χέρια σου μετά το βάψιμο των πασχαλινών αυγών – 3 tips που θα σου λύσουν τα χέρια

Τα πιο εύκολα πασχαλινά κουλουράκια της Δέσποινας Βανδή – Η συνταγή που θα κρατήσεις για κάθε Πάσχα
Τα πιο εύκολα πασχαλινά κουλουράκια της Δέσποινας Βανδή – Η συνταγή που θα κρατήσεις για κάθε Πάσχα

Αυτό είναι το τσάι που θα σε σώσει μετά το πασχαλινό τραπέζι
Αυτό είναι το τσάι που θα σε σώσει μετά το πασχαλινό τραπέζι

Κάνεις ανακαίνιση στο μπάνιο; Αυτά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσεις
Κάνεις ανακαίνιση στο μπάνιο; Αυτά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσεις

Το μυστικό που κάνει το τσουρέκι σου αφράτο σαν σύννεφο
Το μυστικό που κάνει το τσουρέκι σου αφράτο σαν σύννεφο

Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία
Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία

Πάσχα χωρίς άγχος: 5 tips για να πάρεις όσα χρειάζεσαι στη βαλίτσα σου
Πάσχα χωρίς άγχος: 5 tips για να πάρεις όσα χρειάζεσαι στη βαλίτσα σου

Τι λαμπάδα θα κρατούν τα ζώδια το βράδυ της Ανάστασης;
Τι λαμπάδα θα κρατούν τα ζώδια το βράδυ της Ανάστασης;

