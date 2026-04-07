Life 07.04.2026

Νηστεία vs Ζώδια: Ποιά είναι τα 4 ζώδια που δυσκολεύονται περισσότερο;

Μάθε ποια τέσσερα ζώδια δυσκολεύονται περισσότερο στη νηστεία και ποιοι λόγοι τα κάνουν να λυγίζουν στους πειρασμούς
Ειρήνη Στόφυλα

Η νηστεία μπορεί να είναι μια πρόκληση για όλους, αλλά για ορισμένα ζώδια γίνεται… πραγματική μάχη! Αν αναρωτιέσαι γιατί δεν καταφέρνεις να κρατηθείς πιστά στη διατροφή ή γιατί η αυτοσυγκράτησή σου πέφτει μπροστά σε πασχαλινά γλυκά και λαχταριστά φαγητά, ίσως να φταίει ο χαρακτήρας σου και η αστρολογική σου προσωπικότητα. Κάθε ζώδιο βιώνει τη νηστεία με διαφορετικό τρόπο, ενώ κάποια απολαμβάνουν τη διαδικασία και τη πειθαρχία, άλλα δυσκολεύονται να κρατήσουν τις υποσχέσεις τους…

Η αστρολογία μας δείχνει ποια ζώδια συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί η τάση τους για απόλαυση, η υπομονή ή η αυτοσυγκράτηση επηρεάζουν την επιτυχία στη νηστεία:

1.Ταύρος

Αν είσαι Ταύρος, τότε η νηστεία μοιάζει περισσότερο με πρόκληση αντοχής παρά με πνευματική διαδικασία. Λατρεύεις τις γεύσεις, τις υφές, τα αρώματα, και γενικά κάθε τι που σχετίζεται με το καλό φαγητό. Η ιδέα να στερηθείς τα αγαπημένα σου πιάτα σε αποσυντονίζει, γιατί το φαγητό για σένα δεν είναι απλώς ανάγκη αλλά τρόπος να χαλαρώσεις, να ευχαριστηθείς και να νιώσεις ασφάλεια. Όταν μπαίνει θέμα νηστείας, νιώθεις ότι σου τραβούν το χαλί της άνεσης κάτω από τα πόδια. Γι’ αυτό και συχνά λες «θα προσπαθήσω»… αλλά μια μυρωδιά από κουλούρι, ένα κρυφό τσουρέκι ή ένα οικογενειακό τραπέζι αρκούν για να βγεις εκτός πλάνου χωρίς τύψεις.

2. Λέων

Ο Λέων και η νηστεία είναι δύο κόσμοι που δύσκολα συναντιούνται. Γιατί; Γιατί θέλεις τη ζωή σου πλούσια, απολαυστική, γεμάτη κοινωνικές στιγμές και εντυπωσιακά τραπέζια. Όταν όλοι γύρω σου τρώνε, γελάνε και γιορτάζουν, το να μείνεις εσύ με μια σαλάτα στο πιάτο σου μοιάζει σαν να σου στερούν τη χαρά της συμμετοχής. Επιπλέον, ως Λέων λατρεύεις να είσαι στο κέντρο, να απολαμβάνεις χωρίς περιορισμούς και να δίνεις τον τόνο στις εξόδους. Η νηστεία για σένα δεν είναι θέμα δυσκολίας, αλλά θέμα διάθεσης: αν νιώθεις ότι περιορίζεσαι ή ότι «χαλάει η στιγμή», τότε απλώς… δεν τηρείται. Και πολύ καλά κάνεις από τη δική σου οπτική, γιατί προτεραιότητα για σένα είναι να ζεις με πάθος.

3. Δίδυμος

Για τους Διδύμους, η νηστεία είναι σαν μια «αποστολή» που ξεκινάς με ενθουσιασμό, αλλά στη διαδρομή χάνεις την προσοχή σου. Η διπλή σου φύση σε κάνει να λες «ναι» στη νηστεία το πρωί και «άστο καλύτερα» το απόγευμα. Οι γεύσεις σε δελεάζουν, οι παρέες σε ξεμυαλίζουν, οι πειρασμοί σε προκαλούν και το μυαλό σου πηγαίνει από την πειθαρχία στη λιγούρα μέσα σε δευτερόλεπτα. Θέλεις ποικιλία, θέλεις δοκιμές, θέλεις κάτι που να σε συναρπάζει, και η αυστηρότητα της νηστείας σε κουράζει πριν καν ξεκινήσεις. Έτσι, μέσα σε ένα τραπέζι με φίλους ή σε μια έξοδο για «έναν καφέ», βρίσκεσαι να λες το κλασικό: «Εντάξει, από Δευτέρα».

4. Τοξότης

Ο Τοξότης και οι κανόνες δεν πάνε ποτέ χέρι χέρι. Είσαι το ζώδιο που ζει για την ελευθερία, τις εμπειρίες, την περιπέτεια και η νηστεία σου μοιάζει σαν ένα πλαίσιο που περιορίζει την αυθόρμητη ψυχή σου. Δεν θέλεις να νιώθεις εγκλωβισμένος σε «πρέπει» και «μη», και όταν σου λένε ότι δεν μπορείς να φας κάτι, τότε αυτό ακριβώς είναι που θες να φας περισσότερο. Επιπλέον, το πρόγραμμά σου είναι χαοτικό, γεμάτο δραστηριότητες, ταξίδια, παρέες· οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να μείνεις πιστός σε αυστηρούς διατροφικούς κανόνες. Για σένα, κάθε μέρα είναι μια νέα περιπέτεια και η νηστεία… μάλλον δεν συμπεριλαμβάνεται στο σενάριο.

Η νηστεία μπορεί να είναι μια όμορφη παράδοση, μια πράξη πειθαρχίας ή απλώς μια περίοδος με διαφορετικές γεύσεις και συνήθειες. Όμως, όπως είδες, κάθε ζώδιο τη ζει με τον δικό του ρυθμό και μέσα από το δικό του συναισθηματικό φίλτρο. Άλλοι παλεύουν με τους πειρασμούς, άλλοι με τη ρουτίνα, άλλοι με την ανάγκη για ελευθερία. Και τελικά, αυτό είναι το ενδιαφέρον: δεν υπάρχει «σωστός» ή «λάθος» τρόπος να τηρήσεις τη νηστεία. Υπάρχει μόνο ο δικός σου.

Είτε υποκύπτεις σε ένα κομμάτι τσουρέκι, είτε κρατάς γερά μέχρι το τέλος, είτε απλώς προσαρμόζεις τους κανόνες στις ανάγκες σου, το σημαντικό είναι να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και τις επιλογές σου. Γιατί, στο τέλος, αυτό που μετράει πραγματικά δεν είναι το πόσο αυστηρά ακολουθείς τη νηστεία, αλλά το πόσο συντονισμένος είσαι με αυτό που σε κάνει να νιώθεις ισορροπία.

Όταν η Ευτυχία Χαραμπάκη βλέπει μια απλή λαμπάδα… παθαίνει «Easterία»

Οι πρώτες φωτογραφίες του μωρού της Κατερίνας Καινούργιου

Θες πιο σύγχρονο σπίτι; Εμπιστεύσου τη vintage διακόσμηση

Head, Heart, Hand: Το έξυπνο trick για να πεις «αντίο» στην αναβλητικότητα

Το μυστικό της γιαγιάς για την πιο αφράτη μαγειρίτσα

Πάσχα στο χωριό: Τα beauty items που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

Αν φοράς γυαλιά οράσως, αυτές οι 5 τάσεις θα σε κάνουν fashion icon

ΕΦΕΤ Check: Πώς θα διαλέξεις το σωστό αρνί και τα safe αυγά για το πιο Insta-perfect Πάσχα

Το πλήρωμα του Artemis II ξεπερνά το Apollo 13 και φτάνει στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Tech Neck: Μήπως το κινητό σου «βαραίνει» τον αυχένα περισσότερο από όσο αντέχεις;

Μαγειρίτσα: Η πιο εύκολη συνταγή που θα πετύχει 100% ακόμα κι αν δεν «το 'χεις» στην κουζίνα

